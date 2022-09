RINGEN Willisau ist der riesengrosse Favorit Die Ringer starten in die Mannschaftsmeisterschaft – der Meister absolvierte ein zehntägiges Trainingslager in Georgien und ist bereit für die Titelvert. Simon Gerber 02.09.2022, 05.01 Uhr

Einer der Willlisau-Leistungsträger und Portmann-Brüder: Tobias Portmann (rechts). Bild: Nadia Schärli (Willisau)

Es wäre schon eine sehr grosse Überraschung, wenn der Schweizer Mannschaftsmeister 2022 im Ringen nicht wieder Willisau Lions heissen würde. In den letzten drei Jahren stemmten die Luzerner Hinterländer jedes Mal die Meistertrophäe in die Höhe. Sie verfügen in der NLA weiterhin über das beste Kader aller sechs beteiligten Klubs. Alle Willisauer Gewichtsklassen sind ausgeglichen und zum Teil gar doppelt besetzt.

Die im letzten Jahr noch verletzten internationalen Aushängeschilder Stephan Reichmuth und Samuel Scherrer sind wieder zurück auf der Willisauer Matte. Dazu kommen weitere ausgewiesene Leistungsträger wie das Brüderduo Tobias und Michael Portmann und der Schwergewichtler Delian Alishahi. Aber auch international ­erfolgreichen Jungspunde wie Nick Scherrer und Mansur ­Mavlaev sind gut unterwegs. Der Rekordmeister ist so stark wie noch nie.

Zu den Saisonvorbereitungen gehörte ein zehntägiges Trainingscamp in Georgien. Dort lag der Fokus auf der ­technischen und taktischen Weiterentwicklung mit starken Sparringpartnern. «Der Formaufbau ist so geplant, dass die Ringer ihre Bestleistung wieder in den Halb- und Finalkämpfen abrufen können», erklärt Fredy Infanger, der Sportchef der Willisau Lions.

Freiamt und Kriessern als Herausforderer

Mit dem deutlichen Sieg am internationalen Grenzlandturnier in Kriessern im August setzten die Luzerner aber schon jetzt eine erste Duftmarke. «Alle Athleten sind bereit und heiss auf den Titel», betont Infanger. Es wäre dann der vierte Triumph in Serie und insgesamt die 17. Goldmedaille in der Vereinsgeschichte.

Als grösste Herausforderer der Willisau Lions gelten Freiamt, der Finalverlierer der letzten drei Jahre, und der frühere Seriensieger Kriessern. Die St.Galler als Transfersieger verfügen nun ebenfalls über ein breites und ausgeglichenes Kader. Auch Freiamt strebt wieder die Finalteilnahme an. Die Aargauer müssen jedoch ohne den gesperrten Leistungsträger Magomed Ayskhanov und den Internationalen Damian von Euw, der zu Einsiedeln gewechselt hat, auskommen.

Einsiedeln qualifizierte sich in den letzten drei Jahren stets für den Halbfinal. Dieses Ziel haben die Klosterdorf-Ringer unter ihrem Cheftrainer Urs Bürgler erneut im Fokus, obwohl das Kader nicht so breit aufgestellt ist wie bei den Spitzenteams. Alle Ringer müssen deshalb verletzungsfrei durch die Saison kommen.

Schattdorf startet ambitioniert in die Saison

Ambitionen hegt auch Schattdorf. Die Urner möchten wie letztmals 2015 wieder den Halbfinal erreichen. «Wir verfügen in unserem Kader über eine gute Kombination von routinierten Athleten und talentierten Junioren», sagt der Cheftrainer Michael Jauch. Er selber spielte ­zusätzlich als Ringer in den schweren Gewichtsklassen eine wichtige Rolle auf der Matte. Daneben zählen die beiden Internationalen Nicolas Christen und Thomas Epp sowie Sven Gamma zu den Hauptstützen. Simon Marti vom Ringklub Ufhusen verstärkt neu die schweren Gewichtsklassen. Schattdorf gelingt es immer wieder, junge Ringer geschickt an die Spitze zu führen. Diese sind um ein Jahr älter und reifer geworden. Die Urner haben eine vielversprechende Zukunft vor sich. Mit dem Sieg am diesjährigen Waldstätter-Cup in Horw setzten sie in der Vorbereitungsphase schon ein erstes Ausrufezeichen.

Nach je fünf Vor- und Rückrunden erküren die zwei besten Mannschaften im Dezember in einer Best-of-three-Finalserie den Meister.