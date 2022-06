Wimbledon: Berrettini fällt mit Corona aus

15:12 Uhr 25. Juni

Serena Williams schweigt zu Russland-Frage

Statt auf dem Tennisplatz zu stehen, sah man Serena Williams im letzten Jahr bei der Verleihung der Oscars, wo der Film «King Richard», der die Lebensgeschichte ihres Vaters, ihrer Schwester Venus und ihr in die Kinos brachte, oder bei der Modenschauen. «Das hat für mich mehr mit dem Leben zu tun als das Tennis», sagte Williams in Wimbledon. Inzwischen ist sie auch als Investorin tätig, soll Interesse am Kauf des Fussballvereins Chelsea gehabt haben. «Ich liebe es, Investorin zu sein. Nun bin ich für ein paar Wochen nicht im Büro, aber per E-Mail erreichbar», sagte Williams. Der Grund? In Wimbledon, wo sie bisher sieben Mal gewann und elf Mal im Final stand, kehrt sie nach einem Jahr Pause zurück. 2021 hatte die 40-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung in der ersten Runde aufgeben müssen. Erst in der Vorwoche kehrte sie in Eastbourne zurück, allerdings nur im Doppel. In der Weltrangliste wird Williams nur noch im 1124. Rang geführt. Ihre erste Gegnerin in London ist die Französin Harmony Tan (WTA 113). Konkrete Antworten umschiffte sie im Vorfeld mehr oder weniger gekonnt. Danach gefragt, was ein gutes Resultat wäre, sagte sie: «Kommt schon, ihr kennt die Antwort.» Williams hat 23 Grand-Slam-Titel gewonnen, nur Margaret Court kommt auf noch mehr. Der letzte Major-Sieg liegt bereits fünfeinhalb Jahre zurück. Gar nichts sagte sie zur Frage, was sie vom Ausschluss von Spielerinnen aus Russland und Belarus hält. Williams: «Ich sage lieber nichts dazu, das ist mir zu politisch.» (sih)