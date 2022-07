Wimbledon: Djokovic trotz Fehlstart im Final

14:34 Uhr Samstag, 25. Juni

Debütantin Ylena In-Albon: «Es ist überwältigend!»

Im Alter von 22 Jahren kommt die Walliserin Ylena In-Albon zu ihrem Debüt in Wimbledon. Wie sind die ersten Eindrücke? «Wahnsinn, einfach Wahnsinn», sagt die Walliserin, die inzwischen im Tessin lebt und trainiert. «Darauf habe ich seit Jahren hingearbeitet, es ist überwältigend.» Begleitet hat sie ihr Trainer Gonzalo Vitale, mit dem Uruguayer arbeitet In-Albon schon seit sieben Jahren zusammen. Mit Erfolg: Anfang Jahr wurde sie in der Weltrangliste im 160. Rang geführt. Nummer 160 der Welt, inzwischen hat sie sich um 50 Ränge verbessert. In Wimbledon wird ihr der Sprung unter die Top 100 aber noch nicht gelingen. Weil es nach dem Ausschluss der russischen und belarussischen Spielerinnen keine Punkte zu gewinnen gibt. Als Vorbereitung bestritt In-Albon ein Rasenturnier im italienischen Gabia, wo sie die Viertelfinals erreichte. Vorteile sieht sie in ihrer Grösse (1,62 Meter): «Ich habe einen tiefen Schwerpunkt, das hilft auf Rasen.» Dennoch sieht sie sich als Sandspezialistin. Auf Rasen hat sie bisher erst vier Turniere bestritten. Gegnerin in der erste Runde ist die Amerikanerin Alison Riske (WTA 32), die 2019 in Wimbledon im Viertelfinal stand. (sih)