Wimbledon: Rafael Nadal ignoriert wütendes Flehen seiner Familie

Wimbledon Rafael Nadal ignoriert das wütende Flehen seiner Familie, aufzugeben – und sperrt sie und sich aus Angst vor Coronavirus ein Er ignoriert die Signale seines Körpers, das Flehen seiner Familie und schliesst sie und sich aus Angst vor einer Coronainfektion ein. Rafael Nadal ordnet dem Traum vom Kalender-Grand-Slam, dem Gewinn aller vier Major-Turniere innerhalb einer Saison alles unter. Simon Häring Jetzt kommentieren 07.07.2022, 11.03 Uhr

Rafael Nadal leidet, kämpft und gewinnt im Wimbledon. Kieran Galvin / EPA / keystone-sda.ch

Die Gesten aus seiner Box waren unmissverständlich: Wirf das Handtuch. Vater Sebastian, Schwester Maribel und Manager Carlos Costa fordern Rafael Mitte des zweiten Satzes im Wimbledon-Viertelfinal vehement dazu auf, da Spiel gegen Taylor Fritz aufzugeben, wie der Spanier nach seinem Sieg in fünf Sätzen bestätigt. «Ich hatte den Gedanken. Aber ich hasse es.»

Nadal ignorierte das wütende Flehen seiner Familie, verschwand in der Kabine, liess sich dort Schmerzmittel und Entzündungshemmer geben und setzte die Partie fort. Nach 4:20 Stunden Spielzeit setzte er sich mit 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4) im Matchtiebreak durch und steht im Halbfinal, wo er auf den ungesetzten Australier Nick Kyrgios trifft (27, ATP 40).

Hier fordern Sebastian und Maribel Nadal Rafael Nadal auf, aufzugeben. SRF

Weitere Abklärungen am Donnerstag

Dazu, welcher Art die Verletzung im unteren Bereich der Bauchmuskulatur ist, schweigt Nadal eisern. «Es ist ein Problem, das mich seit einigen Tagen verfolgt. Aber aus Respekt vor meinen Gegnern und dem Turnier möchte ich nicht darüber sprechen. Ich bin es selber müde, wenn ich an alle meine Probleme denke. Ich bin es gewohnt, mit Schmerzen zu spielen.» Nadal kündigte an, am Donnerstag weitere Abklärungen machen zu lassen, ohne sich grosse Hoffnungen zu machen. Die Therapien seien eingeschränkt.

Verdächtigungen, Rafael Nadal habe die Verletzung nur simuliert, lassen sich einfach widerlegen. Ab Mitte des zweiten Satzes servierte er nur noch mit durchschnittlich 172 Kilometern in der Stunde. Das sind fast 30 km/h weniger als normal. Auch auf der Rückhandseite agierte er limitiert.

In London macht Nadal eine Blessur an der Bauchmuskulatur zu schaffen. Kirsty Wigglesworth / AP / keystone-sda.ch

Covid, Müller-Weiss-Syndrom, Rippenbruch

Die Frage sei erlaubt: Wie weit will Rafael Nadal diesmal gehen? Wie viel Schmerz will er ich aufbürden? Auf dem Weg zu seinem 14. Triumph bei den French Open liess er sich vor jedem Spiel den Fuss betäuben, um die durch das Müller-Weiss-Syndrom verursachten Schmerzen aushalten zu können. Danach liess sich der 36-Jährige mit Radiowellen den Nerv veröden. Dieser soll nun keine Schmerzsignale mehr ans Hirn übertragen.

Es ist nicht Nadals erste Blessur, die seine Saison überschatten. Vor den Australian Open war er an Covid-19 erkrankt. Danach musste er wegen eines Ermüdungsbruchs an einer Rippe pausieren. Und bei den French Open war es das Müller-Weiss-Syndrom, das Schmerzen verursachte.

Die Schmerzen am linken Fuss sind vorerst verschwunden. Kirsty Wigglesworth / AP / keystone-sda.ch

Nadal fürchtet eine Covid-Infektion

Schon vor anderthalb Jahren sagte Nadal, er sei nicht mehr bereit, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. «In diesem Stadium meiner Karriere spiele ich nicht weiter, wenn die Gefahr besteht, dass sich eine Verletzung verschlimmert.» Und er verwies auf die US Open 2009. Damals spielte er mit einer Bauchmuskelverletzung. «Zu Beginn des Turniers war der Riss sechs Millimeter lang, am Ende waren es 26. Das war nicht intelligent.»

Rafael Nadal bei seinem Sieg im Wimbledon-Viertelfinal. Youtube

Nie zuvor hat Rafael Nadal die beiden ersten Grand-Slam-Turniere des Jahres gewonnen. Dem Traum, bei allen vier innerhalb einer Saison den Pokal in die Höhe zu stemmen, ordnet der Spanier alles unter. Aus Respekt vor einer möglichen Covid-Infektion hat er sein Team und seine Familie gebeten, das gemietete Haus nur für seine Spiele zu verlassen und nicht auswärts zu essen. «Keine Paranoia», sagte er. «Sondern Realität.» Mit Landsmann Roberto Bautista Agut hatte sich ein guter Freund aus dem Turnier zurückziehen müssen. «Deshalb gehe ich nicht mehr aus.»

2010 gewann Nadal zum zweiten und bisher letzten Mal in Wimbledon. Keystone

Zum dritten Mal in Wimbledon gegen Kyrgios

Den Kalender-Grand-Slam, also den Sieg bei allen vier Major-Turnieren, schafften bisher nur drei Männer: der Amerikaner Don Budge 1938 und der Australier Rod Laver 1962 und 1969. Novak Djokovic fehlte im letzten Jahr nur der Sieg bei den US Open. Er unterlag im Final Daniil Medwedew.

Im Halbfinal trifftNadal gewann 2008 und 2010 in Wimbledon, stand danach aber nie mehr im Final. Im Halbfinal trifft er auf den Australier Nick Kyrgios (ATP 40), gegen den er sechs der bisher neun Duelle gewonnen hat, darunter das letzte im März in Indian Wells. Auch in Wimbledon trafen die beiden schon aufeinander: 2019 gewann Nadal in vier Sätzen, 2014 Kyrgios, damals 19-jährig und die Nummer 144 der Welt.

