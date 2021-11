Winteruniversiade 2021 wegen Coronavirus abgesagt

Absage Drei Tage machen sieben Jahre Vorarbeit zunichte: Die Winteruniversiade 2021 wird vom Virus in die Knie gezwungen Die neue Virusvariante Omikron verunmöglicht die Durchführung der Winteruniversiade in der Zentralschweiz und Graubünden. Immer mehr Länder landeten in den letzten drei Tagen auf der Quarantäneliste der Schweiz. Am Wochenende versuchten die Organisatoren, eine Sonderbewilligung beim Bund zu erwirken. Doch die Situation war aussichtslos. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 29.11.2021, 19.02 Uhr

Aufräumarbeiten, nachdem die Organisatoren am Montagmittag in der Messe Luzern das Ende der Winteruniversiade verkündet haben. Philipp Schmidli

Als die Medienkonferenz in der Messe Luzern beendet ist und die Pulte vom Podest geräumt werden, sind bei Urs Hunkeler, dem Geschäftsführer der Winteruniversiade 2021, die feuchten Augen erkennbar. Seit knapp sieben Jahren war der 64-Jährige mit der Planung der Universiade beschäftigt. Die letzten drei Tage haben ihn sichtbar mitgenommen. «Ich spüre eine gewisse Leere», sagt er. Hunkeler war früher als Segler erfolgreich, 1992 nahm er als Ersatzmann an den Sommerspielen Barcelona teil. Jetzt sagt er:

«Ein Sturm hat uns überfahren. Oder besser gesagt ein Hurrikan.»

Hinter Hunkeler und seinem Team liegt ein Wochenende, das die Situation der Universiade stetig verschlimmerte und schliesslich am Sonntagabend zum Kollabieren brachte. Angefangen hatte es am Freitagnachmittag, als der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri das Organisationskomitee über die Omikron-Virusvariante informierte, die zum Problem werden könnte.

Am Freitagabend um 20 Uhr verschärfte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Einreisebedingungen für mehrere Länder. «Auf dieser Liste waren bereits drei Nationen drauf, die bei der Winteruniversiade dabei gewesen wären», sagt Urs Hunkeler. Einreisende aus Belgien, Israel und Hongkong hätten per Freitagabend zuerst in die zehntägige Quarantäne gehen müssen.

Maskottchen Wuli am Montag, 29. November 2021, vor der Universität Luzern. Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung der Pandemie und der damit verbundenen Einreisebeschränkungen wurde die Winteruniversiade 2021 in Luzern abgesagt. (Luzerner Zeitung/Philipp Schmidli) Philipp Schmidli

Die Organisatoren aus der Zentralschweiz waren überzeugt, den Multisport-Anlass noch retten zu können. Der Luzerner Regierungsrat Guido Graf, der als OK-Präsident der Universiade amtet, liess seine Kontakte nach Bern spielen. Beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) und beim BAG wollte man eine Sonderregelung für die Gäste der Universiade erwirken. «Es wurde aber von Anfang an klar gesagt, dass eine Ausnahmebewilligung nicht möglich ist», sagt Guido Graf. Eine kleinere Universiade mit weniger Athletinnen und Athleten wäre unrealistisch gewesen.

Karl Lustenberger, der sportliche Leiter der Universiade, betont: «Es war immer klar, dass wir einen sportlichen Wettkampf auf möglichst hohem Niveau bieten wollen.» Hinzu kam, dass die Organisatoren davon ausgehen mussten, dass die Quarantäneliste täglich umfassender werden dürfte. Bis zum 11. Dezember, dem Eröffnungstag der Universiade, musste man angesichts der aktuellen Dynamik noch Schlimmeres befürchten.

Infrastrukturen wären nicht fertig geworden

Die Vorahnung hatte sich bereits am Samstagabend bewahrheitet. Um 20 Uhr kamen Grossbritannien, die Niederlande und Tschechien auf die Liste. Spätestens jetzt hatten die Veranstalter ein unlösbares Problem. Ab dieser Woche hätte der italienische Broadcaster AMG, der für die Produktion der TV-Bilder gesorgt hätte, mit den Aufbauarbeiten begonnen. AMG beschäftigt Arbeiter aus Tschechien, sie alle hätten nicht arbeiten können. Ausserdem wären Spezialisten aus den Niederlanden für die Installationen der Zeitmessung in die Schweiz gekommen. Nötige Vorarbeiten wurden also bereits durch behördliche Auflagen blockiert. Das Ende der Universiade war praktisch besiegelt.

Urs Hunkeler, der Geschäftsführer der Winteruniversiade. Philipp Schmidli

Urs Hunkeler sagt: «Am Schluss wurde uns die Absage aufgezwungen.» Der definitive Entscheid fiel am Sonntagabend, nachdem sich Regierungsvertreter aller Zentralschweizer Kantone und das Organisationskomitee in einer Krisensitzung trafen. «In der Eventbranche ist nicht der Weg das Ziel. Sondern das Ziel ist der Höhepunkt. Das Ziel war in Sichtweite. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da», sagt Hunkeler.

«Es ist zu früh, um über Geld zu reden»

Der Weg des Zentralschweizer Komitees war lange und beschwerlich. Im März 2016 erhielt man den Zuschlag für die Universiade. Ursprünglich war die Durchführung für Januar 2021 geplant. Wegen der Pandemie wurde sie dann in den Dezember 2021 verlegt. Nach dem letzten Stand wären 1577 Athletinnen und Athleten aus 54 Ländern nach Luzern gekommen. Rund 3000 Volunteers mussten rekrutiert werden. Das Budget des Anlasses betrug 42 Millionen Franken. Die Bruttowertschöpfung wurde auf 85 Millionen geschätzt. Allein in Luzern hätte man 30’000 Übernachtungen verbucht. Was die Absage in finanzieller Hinsicht bedeutet, wollte Urs Hunkeler am Montagmittag noch nicht prognostizieren. «Es ist zu früh, um über Geld zu reden. Wir werden in den nächsten Tagen mit allen Partnern Gespräche führen.»

In den nächsten Tagen werden in der Zentralschweiz Abbauarbeiten stattfinden. Gewisse Dinge werden aber bestehen bleiben. So wurde etwa auf dem Stoos die Franz-Heinzer-Piste ausgebaut und eine Lichtanlage installiert. Ausserdem ist in Zusammenarbeit mit dem OYM und Swiss University Sports ein Leistungszentrum im Shorttrack entstanden. Es sind Vermächtnisse einer Winteruniversiade, die nie stattgefunden hat.

