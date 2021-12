Andrej Drukarov: Von Andermatt in den Ski-Weltcup

Ski alpin Als Kind kam er nach Andermatt und hatte keine Ahnung vom Skisport: Jetzt fährt Andrej Drukarov für Litauen im Weltcup Seine Mutter verliess Litauen, als er noch ein Kleinkind war. Als er mit 9 Jahren in Andermatt landete, sprach er kein Wort Deutsch. Heute ist er 22 Jahre alt, studiert Rechtswissenschaften und fährt im Ski-Weltcup. Die Geschichte von Andrej Drukarov. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich hasse es, Zeit zu verlieren», sagt Andrej Drukarov. Bild: PD

Der Videocall startet, Andrej Drukarov erscheint im Bild, mit violetten Kopfhörern aufgesetzt. Er meldet sich aus einem Hotelzimmer in Davos. Das Zimmer will er nicht zeigen, wegen der angeblichen Unordnung. «Sieht gar nicht gut aus», sagt er. Drukarov ist 22-jährig und lebt das Nomadenleben eines Skiprofis. Trainings in Davos oder St. Moritz, momentan Europacup- und Weltcup-Rennen im Ausland, im Februar die Winterspiele in Peking.

Seine Heimat ist die Innerschweiz geworden. In Andermatt wohnt er und in Luzern studierte er in den vergangenen Jahren Rechtswissenschaften. Im Frühling setzt er das Studium fort, wahrscheinlich in Bern. Aufgewachsen ist er in Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Vilnius sei ein bisschen wie Luzern. Er zählt auf: «Altstadt, bequemes ÖV-Netz. Und es regnet meistens.» Er lacht.

Wäre Andrej Drukarov nicht in der Schweiz gelandet, wäre er nicht Skifahrer geworden. Er sagt: «Dass ich Ski fahre, hat allein mit Andermatt zu tun.» Seine Mutter Anna verliess Litauen der Arbeit wegen, als er ein Kleinkind war. In Andermatt ging sie einem Job in der Immobilienbranche nach, später arbeitete sie in der Hotellerie. Andrej blieb anfänglich bei seiner Grossmutter in Litauen. Die Eltern sind geschieden. Als er neun Jahre alt war, holte ihn die Mutter nach Andermatt. Er sprach kein Wort Deutsch. «Die Lehrer halfen mir extrem. Ich bekam Zusatzunterricht, nach drei oder vier Monaten habe ich schon fast alles verstanden», sagt er.

Die Schlüsselrolle von Aline Danioths Vater

Schon in Litauen war Drukarov sportbegeistert. Er spielte Tennis, ging ins Kunstturnen und Schwimmen. Doch in der Schweiz lernte er etwas Neues kennen. «Andermatt hat eine richtig coole Ski-Kultur. Nach der Schule gingen alle direkt auf die Piste, oder Freeriden, oder in den Snowpark. Das hat mir extrem gefallen.» Wenn es die Bedingungen zuliessen, war er nun auf der Skipiste.

Litauer mit einem Innerschweizer Sponsoren: Andrej Drukarov. PD

Seine Begabung blieb nicht lange unerkannt. In Andermatt hat es genügend geschulte Augen, die Talente auf der Piste erkennen. Carlo Danioth, Vater der Weltcup-Fahrerin Aline Danioth und Pistenchef in Andermatt-Sedrun, gab der Karriere Starthilfe. Danioth stellte den Kontakt zu Trainer Hans Erni her. Der Luzerner gehört zum Skiklub Hergiswil, arbeitet für Swiss University Sports und ist als Privattrainer tätig. Erni war sofort beeindruckt, als er Drukarov zum ersten Mal Skifahren sah, obwohl dieser gerade einmal 12 Jahre alt war. «Er hatte eine wahnsinnige Willenskraft, einen wahnsinnigen Ehrgeiz», erzählt Erni. Er baute den jungen Litauer auf, brachte ihn bis in den Europacup. «Andrej ist ein sehr lernwilliger Athlet. Ich traue ihm zu, dass er es an die Weltspitze schaffen kann.»

Swiss-Ski arbeitet «eeeextrem» professionell

Die Resultate zeigen in die richtige Richtung. Im WM-Rennen von Cortina schaffte es Drukarov im Februar auf den 23. Platz. In dieser Saison will er sich im Europacup und Weltcup weiterhin verbessern. Und wenn er über Ziele redet, vermittelt er eine gewisse Dringlichkeit. Er sagt etwa: «Ich will in jedem Jahr eine Steigerung sehen.» Oder: «Ich hasse es, Zeit zu verlieren.» Er ist kein Exot, der den farbigen Renndress seiner Nation spazieren fährt. Im Gegenteil, er professionalisierte sich laufend. 2020 klopfte er bei Swiss-Ski an und fragte, ob er in einem Kader mittrainieren dürfe.

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann gab schliesslich grünes Licht und Drukarov somit die Möglichkeit, mit der Europacup-Gruppe von Trainer Silvan Epp zu trainieren. Im Grunde ist er nun ein Swiss-Ski-Athlet, nur trägt er eine andere Jacke. Er trainiert an den gleichen Orten, bei den gleichen Bedingungen und mit dem gleichen Trainer. «Swiss-Ski arbeitet extrem professionell», sagt Drukarov. Er betont es: «eeeextrem». Ohne die Schweizer wäre die vergangene – sehr erfolgreiche – Saison nicht möglich gewesen, fügt er an.

Das Studium nimmt den Druck weg

Doch seine duale Karriere bringt Schwierigkeiten mit sich. Es ist auch für Drukarov manchmal viel verlangt, nebst dem Spitzensport das Studium voranzutreiben. Er sagt, manchmal sei er richtig froh, wenn das Herbstsemester vorbei sei und er sich auf die Skikarriere konzentrieren könne. Die akademische Laufbahn erst nach dem Sportlerleben zu starten, kommt für ihn dennoch nicht in Frage. Denn das Studium habe Vorteile, es entlaste ihn mental. «Es nimmt mir im Sport den Druck weg. Wenn mir die Resultate fehlen, beruhigt es mich umso mehr, einen Plan B zu haben.»

Seine Saisonplanung hat er so ausgelegt, dass er im Dezember und Januar in Hochform ist, weil dann viele wichtige Riesenslaloms im Europacup und im Weltcup stattfinden. An Samstag bestreitet er den Riesenslalom in Val d’Isère. Er wird das Renndress Litauens tragen. Und dennoch gehört er irgendwie zur Schweizer Equipe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen