Luana Bühler aus Altishofen freut sich auf die Champions League

Fussball Luzernerin Luana Bühler vor dem Champions-League-Start: «Wir brauchen uns vor keinem Gegner zu verstecken» Luana Bühler (25) aus Altishofen startet am Dienstagabend mit Hoffenheim in die Champions-League-Kampagne. René Leupi 04.10.2021, 18.15 Uhr

Luana Bühler freut sich auf die Champions-League-Partien mit Hoffenheim. Bild: PD

Es sei der richtige und logische Schritt gewesen, in die deutsche Bundesliga zu wechseln, blickt Luana Bühler auf den Sommer 2018 zurück. Empfohlen wurde die 1,71 Meter grosse und kopfballstarke Defensivspezialistin der TSG Hoffenheim von der ehemaligen Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. «Es war ein spontaner Entscheid», sagt Bühler. Sie habe sich innert einer Woche entschieden, in eine der besten Frauenligen Europas zu wechseln. Überhaupt war das Jahr 2018 wegweisend für Bühler: Im Februar debütierte die Altishoferin in der Nationalmannschaft und mit dem FC Zürich feierte sie im Sommer den Schweizer-Meister-Titel sowie den Cupsieg.

Immer nach vorne schauen - aber nicht zu weit

Dass Luana Bühler, im Luzerner Hinterland in einer sportaffinen Familie mit fünf Geschwistern aufgewachsen, den Durchbruch im Spitzenfussball geschafft hat, ist nicht selbstverständlich, musste sie doch bisher fünf Knieoperationen hinter sich lassen. Doch aufgeben war nie ein Thema. Sie ist eine Kämpferin, eine, die keinen Infight scheut, und eine, die auch dorthin geht, wo es wehtut. Und sie ist eine Optimistin. Gesund bleiben sei das Wichtigste, im Leben wie auch im Sport, sie lebe den Moment, als Fussballerin wie auch als Mensch, schaue immer nach vorne, ohne allzu weit in die Zukunft zu blicken.

Die fussballerische Heimat für Luana Bühler heisst seit 2018 Hoffenheim. Mit dem letztjährigen Dritten der Frauen-Bundesliga will sie in der Meisterschaft die Lücke zu den beiden Dominatoren Bayern München und Wolfsburg schliessen. «In der Bundesliga sind die Strukturen klarer, die Professionalität und die Taktik ausgeprägter, das Tempo und Spielqualität höher», benennt Bühler die Unterschiede zur Schweizer Liga. Und in Deutschland könne sie vom Fussball leben, was in der Schweiz nie möglich gewesen wäre. Der Start in die laufende Saison ist der TSG Hoffenheim gelungen, mit 10 Punkten aus vier Partien liegt das Team aus Baden-Württemberg wie Wolfsburg nur zwei Zähler hinter Leader Bayern (4 Spiele/12 Punkte). Luana Bühler gibt sich selbstbewusst:

«Wir haben den Anspruch, zur nationalen Spitze aufzuschliessen, wollen das Titelrennen spannender machen.»

Mit dem Stammplatz in Hoffenheim ging es auch in der Schweizer Nationalmannschaft zügig voran. 23 Spiele hat die Luzernerin seit ihrem Début am 28. Februar 2018 gegen Italien inzwischen auf dem Buckel, ist aus der Innenverteidigung kaum mehr wegzudenken. Nach Siegen über Litauen (4:1) und Moldawien (6:0) ist die Schweiz in der WM-Ausscheidung 2023 auf Kurs. Die direkte Qualifikation führe aber über Italien, sagt Bühler. «Unser Ziel ist der Gruppensieg und somit die direkte Qualifikation. Wenn wir weiter an uns schaffen, in den Spielen wach und aggressiv auftreten, können wir auch gegen das topgesetzte Italien punkten.»

Das Duell gegen Bühlers Lieblingsklub

Luana Bühler will mit Hoffenheim auch bei der erstmaligen Teilnahme an der Champions League, wo Barcelona, Arsenal und Köge warten, eine gute Figur machen. Als junges Mädchen sei sie ein grosser Fan von Barcelona gewesen. Dass sie nun auf höchster Frauenstufe gegen ihren Lieblingsklub spielen könne, sei ein besonderes Highlight. «Wir brauchen uns vor keinen Gegner zu verstecken, wollen in diesen Partien mutig nach vorne spielen und uns fussballerisch auf der Weltbühne des Fussballs von der besten Seite zeigen», freut sich Bühler auf den Start der Kampagne am Dienstagabend (18.45 Uhr) zu Hause gegen die Däninnen aus Köge. Sie hegt keine allzu grossen Erwartungen.

«Der Einzug in den Viertelfinal wäre eine grosse Überraschung, Barcelona und Arsenal sind eigentlich gesetzt. Ich freue mich einfach, gegen die besten Spielerinnen aus Europa spielen zu können.»

Ob sie schon gegen Köge mitspielen kann, ist jedoch fraglich, musste sie doch beim 2:1-Heimsieg gegen Frankfurt nach einem Schlag an den Kopf ausgewechselt werden.