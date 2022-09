BSV Stans bodigt Emmen im Derby

Handball Der Trainer des NLB-Neulings Emmen sagt: «Wir haben das Niveau für diese Liga» Stans gewinnt das NLB-Derby bei Aufsteiger Emmen mit 30:28. Trotz der Startniederlage sind die Luzerner zuversichtlich. Stephan Santschi 12.09.2022, 16.45 Uhr

Emmens Filip Gavranovic gab sein Comeback. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. September 2022)

«Es kann doch nicht sein, dass Stans hier ein Heimspiel hat!» Der Speaker in der Emmer Rossmooshalle wandte sich nach 40 Minuten etwas tadelnd ans Publikum, zu auffällig war die Partystimmung im Fansektor der Gäste. Dabei war das Kräftemessen auf dem Platz zu diesem Zeitpunkt längst wieder ausgeglichen. Zwar führten die Nidwaldner mit 23:21, Aufsteiger Emmen hatte den Respekt in seinem ersten NLB-Spiel aber abgelegt und lieferte dem favorisierten Gegner ein Duell auf Augenhöhe. «Wir haben gekämpft wie die Löwen», sagte Emmens Trainer Gery Bucher. «Am Ende ist es für uns unglücklich gelaufen, einen Punkt hätten wir verdient gehabt.»

Die Stanser gewannen das emotionale, zuweilen hitzige Derby vor 650 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 30:28. Souverän war der Auftritt nicht, obwohl sie zu Beginn alles im Griff hatten. Emmen entwickelte im Angriff zunächst kaum Druck und liess sich im Gegenstoss überlaufen, nach 25 Minuten führte der BSV Stans mit 17:10. «Die jungen Spieler, die in Kriens in der QHL trainieren, können nicht nach Emmen kommen und machen, was sie wollen», enervierte sich Filip Gavranovic aufgrund der überhasteten Abschlüsse seines Teams. «Wir müssen unsere Aktionen vorbereiten und dürfen nicht nach 10, 15 Sekunden abschliessen.»

Gavranovic nach Comeback schmerzfrei

Gavranovic gab sein Comeback, erstmals seit über 15 Monaten, bestritt der 30-jährige Kroate wieder ein Meisterschaftsspiel. Die hartnäckige Entzündung im Beckenbereich, deretwegen sein Vertrag beim HC Kriens-Luzern aufgelöst wurde, ist überstanden. «Es ist super, ich habe keine Schmerzen mehr. Noch brauche ich aber mehr Kraft und Luft», berichtete der Kreisläufer und Abwehrspezialist. In Emmens Kader, das mit einigen Talenten aus der SG Pilatus bestückt ist, sorgt er mit Mark Schelbert, Luka Ravlija und Luka Kovacevic (fehlte wegen Rückenproblemen) für Routine.

Vom Potenzial Emmens ist Gavranovic überzeugt, er traut dem Team sogar den Sprung unter die Top 4 der Liga zu. «Ich bin nicht hierhergekommen, um jedes Spiel zu verlieren, ich möchte nicht, dass wir sagen, dass der Gegner besser ist. Wir müssen immer spielen, um zu gewinnen», fordert Gavranovic. Und Trainer Bucher hält fest: «Wir haben das Niveau für diese Liga. Unsere jungen Spieler müssen sich das nun aber erarbeiten und disziplinierter werden.»

Dass Bucher und Gavranovic mit ihren Einschätzungen nicht danebenliegen, zeigte die zweite Halbzeit gegen Stans. Nach dem Seitenwechsel kamen die Emmer nämlich in Fahrt, agierten in der Deckung kompakter und spielten in der Offensive ihre Variabilität aus. Tor um Tor holten sie auf, mehrmals kamen sie bis auf einen Treffer heran, der Ausgleich gelang Emmen allerdings nie. Neben Unvermögen war dies auf David Wenger zurückzuführen, der zweite Stanser Goalie hielt den Sieg mit wichtigen Paraden fest. «In Derbys wird das Blut gerne etwas zu warm, dann passieren Fehler. Am wichtigsten ist es, in solchen Spielen einen klaren Kopf zu bewahren», erklärte der Stanser Spielmacher Fernando Skrebsky Dutra, weshalb seinem Team zwischenzeitlich die Kontrolle entglitt.

Emmen – Stans 28:30 (13:18)

Rossmoos. – 650 Zuschauer. – SR Brüstle/Reimann. – Strafen: 4-mal 2 Minuten plus rote Karte für Büchli (34./Unsportlichkeit) gegen Emmen, 5-mal 2 Minuten gegen Stans. – Emmen: Schnellmann (20 Paraden); Steenaerts (5 Tore/1), Lang (3), Schelbert (4), Büchli (2), Bucher (4), Gavranovic (2), Ravlija (1); Wolfisberg (4), Remy Weingartner (3), Röttges, Cilurzo. – Stans: Ineichen (8 Paraden)/Wenger (6); Wanner (3 Tore), Achermann (3), Skrebsky Dutra (7/1), Medic (4), Femiano (7), Kuster (4); Stadelmann (2), Pereira de Oliveira, Gnos, Dittli, Daniel Weingartner. – Bemerkungen: Bucher wirft Penalty an die Latte (11./3:6). Ineichen pariert Penalty von Schelbert (16./6:8).