«Wir haben Werte in unserem Team. Einer davon ist, nie an uns zu zweifeln» – der FCL beweist eine grossartige Moral Der FC Luzern liegt gegen Lugano nach 47 Minuten 0:3 zurück, dann schafft er das Comeback zum 3:3-Remis. Die Stimmen und Noten zum Spiel. Daniel Wyrsch und Simon Wespi 12.07.2020, 21.11 Uhr

Noch kann Luganos Eloge Yao (links) Luzerns Pascal Schürpf beim Abschluss entscheidend stören. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 12.Juli 2020)

Der FC Luzern toppt sich in Sachen Aufholjagden. Vor zwei Wochen holte er im Heimspiel gegen Servette einen 0:2-Pausenrückstand auf, schaffte ein 2:2-Unentschieden. Gestern war die Lage für die Innerschweizer zu Hause gegen den FC Lugano kurz nach dem Seitenwechsel noch verzweifelter: Filip Holender hatte die Tessiner in der 47. Minute 3:0 in Führung geschossen. Alles deutete auf einen klaren Sieg der Gäste von ennet dem Gotthard.

Doch dann kam die 61. Minute. Der georgische Internationale Otar Kakabadse flankte zur Mitte, Pascal Schürpf stieg höher als sein Gegenspieler Eloge Yao und köpfelte den Ball in die Torecke zum 1:3. Hoffnung keimte auf nach einem bis zu diesem Zeitpunkt schwachen Auftritt der Luzerner. Sieben Minuten später bekam der FCL Unterstützung von Schiedsrichter Adrien Jaccottet. Der Basler entschied nach einem Freistoss auf Foulspiel im Strafraum: Der kurz zuvor eingewechselte Aziz Binous wurde von Daniel Pavlovic zu Boden gerissen. Ein hartes Verdikt aus Sicht der Tessiner. Lugano-Trainer Maurizio Jacobacci enervierte sich hernach in der Medienkonferenz über den Unparteiischen. Nur auf Italienisch. Verständnis musste man mit Jacobacci haben, war er doch auf dem besten Weg, die Luzerner zum dritten Mal hintereinander mit Lugano zu besiegen.

Marius Müller, Torhüter: Note 3. Mit dem Herauslaufen vor dem 0:1 leitet er den Fehlstart ein. Hält in Nachspielzeit gegen Pavlovic, bevor Lavanchy den Pfosten trifft.

Otar Kakabadse, Rechter Verteidiger: Note 4,5. Lange spielt er unauffällig, bevor er Schürpf mit einer präzisen Flanke beim 1:3 bedient und Emini vor dem 3:3 zur Flanke auflegt. Lucas Alves, Innenverteidiger: Note 3,5. Hat zuerst nicht die gewohnte Präsenz. In der Schlussphase steigert er sich mit dem Team. Marco Bürki, Innenverteidiger: Note 4. Er erledigt seine Aufgabe defensiv ordentlich – spielt zudem saubere Pässe und hat sogar eine Kopfballchance (45.). Simon Grether: Linker Verteidiger: Note 3. Hinterlässt keinen sicheren Eindruck – und kann im Offensivspiel zu wenige Akzente setzen. Marvin Schulz, Rechtes Mittelfeld: Note 5. Er ist sehr fleissig, arbeitet defensiv wie offensiv für zwei und macht so die Rückkehr möglich.

Idriz Voca, Zentrales Mittelfeld: Note 4. Kehrt nach drei verpassten Spielen mit einer soliden Leistung zurück – und blockt Holenders Schuss (38.). Eine wichtige Tat!

Lorik Emini, Linkes Mittelfeld: Note 5,5. Das Talent trägt Verantwortung, krönt die Leistung mit der Flanke zum 3:3. Wegen eines harten Fouls in St. Gallen gelbgesperrt. Blessing Eleke, Rechter Flügel: Note 4. Er steigert sich klar im Vergleich zum Servette-Spiel, bleibt angeschlagen in der Pause draussen. Francesco Margiotta, Mittelstürmer: Note 4,5. Spielt mit Selbstvertrauen und trifft vom Penaltypunkt zum 2:3. Sein elftes Ligator für Luzern. Ryder Matos, Linker Flügel: Note 3. Beginnt wieder mit viel Elan, doch seine Aktionen versanden oft, weil es Einzelaktionen sind. Pascal Schürpf, Linker Flügel: Note 6. Wie vor einer Woche gegen Thun bringt er eingewechselt die Energie ins Team, köpfelt das 1:3 und zum 3:3-Endstand. Aziz Binous, Stürmer: Note 3. Kaum auf dem Feld foult ihn Pavlovic im Strafraum. Der Penalty führt zum 2:3. Seine Zuspiele sind oft zu wenig präzis.

Francesco Margiotta kümmerte sich nicht darum, ob der Penalty gerecht war. Der Stürmer schoss den Ball vom Punkt scharf und platziert zum 2:3-Anschlusstor (69.) der Gastgeber.

Schürpf und Emini krönen ihre starke Leistung

Damit war die Aufholjagd definitiv lanciert. Der FC Luzern versuchte sich immer wieder über die rechte Seite. Rechtsverteidiger Otar Kakabadse machte mächtig Druck. Viel fürs Offensivspiel kreierte auch der 20-jährige Lorik Emini. In der 77. Minute passte Kakabadse auf den 20-jährigen Zug-Kosovaren Emini, dessen Massflanke köpfelte Pascal Schürpf zum 3:3 ins Netz. Dieser Treffer zum Endstand war wie eine Kopie des 1:3 von Schürpf. Der Doppeltorschütze meinte hinterher:

«Wenn wir nicht daran geglaubt hätten, nach dem 0:3 doch noch zurückzukommen, dann wäre das 3:3-Unentschieden gar nicht möglich gewesen.»

Pascal Schürpf erklärte aber auch: «Dieses Comeback war nur dank unserer Mannschaftsleistung möglich geworden.» Und Lorik Emini sagte beim Platzinterview nach dem Match: «Wir haben Werte in unserem Team. Einen davon ist, nie an uns zu zweifeln.»

Ein Essen statt Sieg zum Geburtstag So hat sich Marius Müller den Nachmittag bestimmt nicht vorgestellt. Denn der Goalie des FC Luzern feierte gestern seinen 27. Geburtstag. Doch nicht deswegen, sondern viel mehr wegen unglücklicher Aktionen rückte er in den Mittelpunkt. «Beim ersten Gegentor muss ich zurückziehen, sonst kassiere ich eine rote Karte», analysiert der Torhüter die Szene. Auch beim dritten Gegentor sieht das Geburtstagskind nicht gut aus. «Ich kann die Hand oder den Fuss nehmen, am Ende nehme ich nichts, und es schlägt ein.» Müller ist nun ein Jahr in der Innerschweiz. Er gehört zweifellos zu den blau-weissen Leistungsträgern. Des Öfteren rettete Müller für den FCL den Sieg oder den Punkt. Einen schwachen Auftritt, ausgerechnet an seinem Geburtstag, hat er sich nicht vorgestellt, sagt er mit einem Augenzwinkern. «Ich habe bisher eine ordentliche Saison gespielt, es sei mir auch mal verziehen, ein oder zwei Fehler zu machen.» Das Publikum jedenfalls feierte den Fan-Liebling dennoch und sang nach dem Schlusspfiff «Happy Birthday». Das grösste Geschenk gestern Nachmittag machte ihm Pascal Schürpf. Mit dem Anschluss- und Ausgleichstreffer rettet der Routinier Müller und dem FCL immerhin den Punkt. «Ich konnte Marius nicht mit einer Niederlage vom Platz gehen lassen. Ich bin froh, dann können wir nun gemütlich zusammen essen», so der Doppeltorschütze. Müller seinerseits wird es ihm danken. «Ich werde auf jeden Fall Pasci zum Essen einladen. Ich kann mich bei ihm bedanken diesmal.» Der Mannschaft spendiert der Deutsche einen Kasten Bier. Und am Abend zu Hause: «Ich werde sicher noch das eine oder andere Getränk zu mir nehmen», so der Torhüter. Na dann Prost!



Zweifellos hat die Mannschaft von Fabio Celestini eine grossartige Moral bewiesen. Besonders wenn man bedenkt, dass dies der siebte Match innerhalb der letzten drei Wochen gewesen ist. Der FCL-Trainer wollte dennoch nicht verbergen, was ihn trotz dem Happy End gestört hatte: «In den letzten 30 Minuten hat meine Mannschaft viel Energie gehabt, aber vorher nicht. Wenn wir nicht demütig und hoch konzentriert agieren, dann sind wir zerbrechlich.» Celestini blickte dabei auf den zweiten Match in Folge zurück, bei dem sein Team schlecht gestartet war. Schon am Mittwoch in Genf gegen Servette (0:2-Niederlage) war dies der Fall. Gestern lagen die Luzerner nach einer Viertelstunde 0:1 zurück – Keeper Marius Müller war im falschen Moment aus dem Tor geeilt, Numa Lavanchy konnte ungehindert einschieben. Bereits in der 22. Minute lautete das Skore aus Innerschweizer Sicht 0:2. Der Österreicher Sandi Lovric traf im Nachschuss, die Abwehr wurde bei diesem Angriff mit Leichtigkeit überwunden.

Luganos Yao in den Ferien – oder bald alle Profis der Super League?

Am Schluss ärgerte sich aber vor allem Lugano-Coach Maurizio Jacobacci. In erster Linie, weil der eingewechselte Verteidiger Eloge Yao gegen den ebenfalls eingewechselten Pascal Schürpf bei beiden Kopfballtoren den Kürzeren zog. «Zwei Flanken – zwei Schürpf-Tore, einige machen bei uns Ferien, haben sich unvorbereitet verhalten.» Ob heute für die ganze Liga die Ferien beginnen, falls die SFL auf Saisonabbruch entscheidet, weiss Celestini nicht. «Wir warten auf einen Entscheid.» Die Corona-Fälle beim FC Zürich kommentiert er nicht. «Ich vertraue unserem Sportchef, dem Präsidenten, der Liga.»