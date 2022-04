Super League FCL-Feuerkopf Simani knüpft sich Luganos Celar vor – beruhigt aber vor dem Showdown gegen GC: «Wir kommen mit dem Druck klar» Denis Simani kam wie Trainer Mario Frick vom FC Vaduz zum FC Luzern: Der robuste Innenverteidiger zeigt die erwarteten Qualitäten. Dazu gehört, auch mal ein Zeichen zu setzen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Einen Aggressivleader hatte FCL-Trainer Mario Frick bei der Verpflichtung von Denis Simani im Januar versprochen. Weil der zentrale Abwehrspieler schon 30 Jahre alt ist und mit Ausnahme der vergangenen Saison beim Absteiger FC Vaduz nicht in der Super League spielte, sorgte der Transfer zuerst für skeptische Reaktionen in den Medien und im Klubumfeld.

Nach neun Meisterschafts- und einem Cupspiel mit Simani, welche dieser alle durchspielte, sind die kritischen Stimmen verstummt. Der St. Galler aus Gossau mit albanischen Wurzeln hat beim FC Luzern Fuss fassen können. Seit mehreren Partien gehört er zu den besten und beständigsten Spielern. Darauf angesprochen antwortet Simani:

«Der Verein hat ein Ziel. Ich finde, es spielt keine Rolle, wer das beste Spiel macht oder brilliert. Es geht darum, dass wir als Mannschaft die Klasse halten.»

Von seinen Teamkollegen hält Simani viel, er lobt: «Wir verstehen uns gut auf dem Platz, es macht Spass in der Mannschaft, so lässt es sich arbeiten.»

Er lebt vom physischen und abgeklärten Spiel

Der robuste, 1,87 Meter grosse Abwehrspieler ist ein ehrlicher Arbeiter – und sicher kein Blender. Clever stellt er seinen Körper zwischen Ball und gegnerischen Stürmer, agiert sehr abgeklärt.

Er hält den Körper hin: FCL-Innenverteidiger Denis Simani (rechts) gegen Luganos Jonathan Sabbatini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

Denis Simani ist ein unbequemer Kontrahent auf dem Rasen – auf diese Weise hatte ihn der langjährige Liechtensteiner Internationale Mario Frick kennen und schätzen gelernt. Mit seinem physischen Spiel kann sich Simani in der höchsten Schweizer Liga behaupten. Dazu hat er eine saubere Spielauslösung.

Und wenn’s optimal läuft, kann Abwehrmann Simani mit dem Kopf Tore erzielen. Am Sonntag beim 2:2-Unentschieden gegen Lugano hatte er unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff die Chance, eine Massflanke von Samuele Campo zum 1:1-Ausgleich ins Netz hinter dem Tessiner Goalie zu köpfeln. Doch der Ball flog direkt in die Arme von Amir Saipi. Frick nahm die ausgelassene Gelegenheit zum Anlass, seinen Führungsspieler zu kritisieren: «Wir waren zu wenig effizient. Wie wenige Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit beim Kopfball von Denis Simani.»

Mit Kritik umgehen kann der Profi, der auf Transfermarkt.ch auf einen Verkaufswert von nur 250'000 Franken kommt und einzig früher in der U21 bei grossen Klubs (GC, Basel) spielte. Simani komplexfrei:

«Ich weiss, was ich kann. Aber sowohl ich wie meine Mitspieler müssen weiter hart an uns arbeiten.»

Denis Simani, 30-jähriger Abwehrspieler des FC Luzern, in einem seiner ersten Testspiele für die Innerschweizer nach dem Transfer vom FC Vaduz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Nachdem das Luzerner Innenverteidigerduo Denis Simani/Marco Burch in den letzten Wochen und Monaten oft gelobt wurde für stabiles Abwehrverhalten und Harmonie, bereitete ihnen Luganos Mittelstürmer Zan Celar grosse Probleme. Der 23-jährige Slowene schoss mit seinen Saisontoren Nummer 8 und 9 einen Doppelpack – und Lugano 2:0 in Front. Besonders der zweite Gegentreffer ärgert Simani: «Wahrscheinlich hätte man mit dem Stürmer mitlaufen sollen. Doch wir hatten schon im Mittelfeld einen Zweikampf verloren, darum wäre wohl ein taktisches Foul das probate Mittel gewesen. Dafür nimmt man eine gelbe Karte in Kauf, wenn damit ein Tor des Widersachers verhindert werden kann.»

Verteidigerkollege Burch sah in den Direktduellen mit Celar nicht gut aus, unterlief in der ersten Hälfte zudem einen Ball, den Fehler bügelte Simani aus. «Ich mache auch Fehler, dann hilft jeweils Marco», verteidigt Simani den 21-jährigen Obwaldner. Burch unterlaufe sonst so gut wie nie einen Ball.

Doppeltorschütze Celar am Kragen gepackt

Simani wohnt wie viele andere FCL-Profis in Kriens. Der St. Galler fühlt sich sehr wohl beim neuen Arbeitgeber und in der Region: «Hier lässt sich leben. Dazu zählt natürlich auch die schöne Stadt Luzern.» Neben dem Spielfeld im Gespräch wirkt er ruhig und besonnen. Auf dem Platz kann die Zündschnur des Aggressivleaders zuweilen kurz sein. In der 50. Minute bekam er seine dritte gelbe Karte im FCL-Dress. Simani ging Doppeltorschütze Celar an der Seitenlinie und in der Mitte des Platzes direkt vor der Haupttribüne an den Kragen. «Er gab mir den Ball nicht her», begründet er. Celar sah dafür Gelb. Simani:

«Feuer hätten wir von Anfang an gebraucht, da wäre diese Aktion nicht nötig gewesen.»

Am Samstag kommt es zum Abstiegsduell gegen GC. «Wir kommen mit dem Druck klar», glaubt er und hofft auf den extrem wichtigen Auswärtssieg.

