SUPER-LEAGUE-FUSSBALL Lugano-Trainer Jacobacci glaubt: «Wir sind schwer zu knacken» Der FC Luzern empfängt heute (20.30) den FC Lugano. Die Tessiner reiten auf einer Erfolgswelle. Turi Bucher 09.02.2021, 17.04 Uhr

Mit dem FC Lugano erfolgreich: Trainer Maurizio Jacobacci. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Zürich, 28. Juni 2020)

Als Maurizio Jacobacci im November 2019, also vor rund 15 Monaten, Trainer beim FC Lugano und dabei Nachfolger von Fabio Celestini, dem Trainer des heutigen Gegners FC Luzern, wurde, glückte ihm der Start sofort: Lugano und Jacobacci bezwangen den FCL, es resultierten in der Folge für Lugano 11 Punkte aus sechs Spielen. «Das gab Kraft und Selbstvertrauen», sagt der 58-jährige Jacobacci heute rückblickend, und Lugano musste, auch dank seines Trainers, in der Super League plötzlich richtig ernst genommen werden.

Erst im letzten Dezember beispielsweise riss eine Serie von 16 Spielen, in denen die Tessiner ungeschlagen geblieben waren. «Es hat am Anfang meiner Arbeit viele Gespräche, viel Kommunikation gebraucht», erzählt Jacobacci, der 2010 mit dem SC Kriens in die Challenge League aufgestiegen war. «Die individuellen Qualitäten waren zweifellos vorhanden, aber ich musste aus der Mannschaft eine Einheit bilden, eine, die sich auf dem Platz blind versteht, und ich musste auch den Teamspirit stärken.»

Möglichst schnell weg von der Zone eins

Die stets spielerische Auslösung der Angriffe, die Celestini in Lugano praktizierte und nun in Luzern anstrebt, funktionierte im Tessin nicht optimal. «Ich wollte zurück zu einer einfacheren Spielphilosophie, mit weniger Risiko in der Zone eins, der Abwehr», erklärt Jacobacci. Im Klartext: Der Ball muss, wenn immer möglich, schnell weg aus der Gefahrenzone, «um bei Ballverlusten das Risiko zu minimieren. Das Ziel ist, bei einer Balleroberung schnelles, vertikales Spiel nach vorne anzustreben.»

Auch vor dem heutigen Spiel in Luzern sagt der in Rotkreuz und Bellinzona wohnhafte Jacobacci selbstbewusst: «Wir sind schwer zu knacken. Unser Selbstwertgefühl ist gewachsen. Das ist die neue DNA des FC Lugano.» Das soll aber nicht heissen, dass die Bianconeri überheblich geworden sind. «Wir wollen so schnell wie möglich 39 Punkte auf dem Konto haben», sagt Jacobacci, «diese Zahl sollte genügen, um den Ligaerhalt zu sichern. Haben wir diese 39 Punkte einmal erreicht, können wir uns neue Ziele setzen.» Zum Vergleich: Der FCL aus dem Tessin hat momentan 25 Punkte, der FCL aus der Innerschweiz 16 Punkte.

Mit dabei im Team der Luganesi heute gegen den FC Luzern: Asumah Abubakar, der zuletzt eineinhalb Jahre für den SC Kriens in der Challenge League als Topskorer stürmte. «Er ist ein cleverer Spieler mit grossem Potenzial und dazu ein angenehmer Mensch», sagt Jacobacci über den Ghana-Portugiesen. Durchaus möglich, dass Abubakar gegen Luzern in der Startelf antreten wird.

Der Italo-Berner Jacobacci erwartet «einen dynamischen und laufstarken» FC Luzern. «Aber wir wollen den FCL mit unseren Mitteln in Bedrängnis bringen.» Fehlen wird Lugano der gesperrte Sandi Lovric und der verletzte Mijat Maric. Zwei eminent wichtige Spieler für Jacobaccis System. «Ich ‹gränne› nicht», sagt der Lugano-Trainer, «sondern konzentriere mich lieber auf die Spieler, die mir zur Verfügung stehen.»