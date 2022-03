QHL-Handball «Wir sind sehr frustriert»: So erklärt der HC Kriens-Luzern die Trennung von Goran Perkovac Knall beim HC Kriens-Luzern: Trainer Goran Perkovac muss per Ende Saison gehen. Perkovac sagt: «Ich habe diesen Entscheid erwartet. Wenn die Resultate nicht stimmen, wer ist schuld? Der Trainer.» Stephan Santschi Jetzt kommentieren 22.03.2022, 18.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Goran Perkovac wird nächste Saison nicht mehr Trainer des HC Kriens-Luzern sein. Bild: Pius Amrein

«Wir sitzen alle im gleichen Boot», sagte der Krienser Geschäftsführer Nick Christen im Oktober 2021. «Solange wir spüren, dass die Spieler für den Trainer rennen, haben wir Vertrauen», befand Verwaltungsratspräsident Hanspeter Würmli im Dezember. Trotz der enttäuschenden Saison mit dem Abrutschen auf den achten Platz stellten die Verantwortlichen die Absetzung des Trainers stets in Abrede. Bis Dienstagmittag, als man vermeldete: Der HC Kriens-Luzern und Goran Perkovac trennen sich per Saisonende, der bis ins Jahr 2024 datierte Vertrag wird im Sommer aufgelöst.

Rannten die Spieler also nicht mehr für den Trainer? Der Auslöser sei nicht aus der Mannschaft gekommen, «ausschlaggebend für den Entscheid war die sportlich unbefriedigende Situation», antwortet Würmli. Konkrete Vorwürfe gegenüber Perkovac äussert er ebenso wenig wie Christen, der anmerkt:

HCKL-Verwaltungsratspräsident Hanspeter Würmli.

«Wir sehen in den Meisterschaftsspielen sehr vielfältige Probleme, gehen in der Öffentlichkeit aber nicht ins Detail. Das Gesamtbild stimmt nicht mehr, wir sind sehr frustriert.»

Perkovac: «Ich habe diesen Entscheid erwartet»

Fakt ist: Kriens-Luzern, das unter Perkovac zu einem QHL-Spitzenteam gereift ist und letzte Saison mit dem Cupfinal erstmals in der Vereinsgeschichte ein nationales Endspiel erreicht hat, bleibt in der laufenden Spielzeit weit unter den Erwartungen. Vier Spieltage vor dem Ende der Qualifikationsphase steht der Titelkandidat nur auf dem achten Platz. Zwischenzeitlich schien es, als ob der schlafende Riese im Aufwachprozess wäre, ehe sportliche Totalaussetzer wie zuletzt in der zweiten Halbzeit gegen Suhr Aarau wieder für einen deftigen Rückschlag sorgten. Perkovac sagt:

Goran Perkovac.

«Ich habe diesen Entscheid erwartet. Wenn die Resultate nicht stimmen, wer ist schuld? Der Trainer.»

Natürlich ist der Handballfachmann im Stolz verletzt, selbstredend hätte er die Krienser gerne zum Titel geführt, den er bei seinem Amtsantritt im Jahr 2018 in Aussicht gestellt hatte. In dieser Saison machte er mitunter aber einen perplexen Eindruck, konnte sich die zuweilen desolaten Auftritte seines für Schweizer Verhältnisse ausgezeichnet bestückten Kaders nicht erklären. Und so überrascht es nicht, wenn Perkovac festhält: «Sicher bin ich enttäuscht, aber es ist auch eine kleine Erleichterung. Es lief nicht mehr optimal.» Konkreter werden, mag auch er nicht.

Ob es nun das fehlende Miteinander auf dem Platz war, die Zurückhaltung in Sachen taktischer Flexibilität (Fokus auf ein Abwehrsystem, seltenes 7:6-Angriffsspiel) oder der Umstand, dass die Leistungsträger ihr Potenzial nicht abriefen und die jungen Spieler in der Entwicklung stagnierten, sei dahingestellt. Am Ende entscheidet der Totomat und der spricht bei 9Siegen aus 22 Partien und dem Cup-Out im Viertelfinal nicht für den 59-jährigen Trainer. Dass die Probleme tiefer wurzeln, zeigt die Tatsache, dass man Perkovac – als Spieler 1996 Olympiasieger mit Kroatien – mit dem aufgerüsteten Team der nächsten Saison keinen Neustart zugesteht. «Wir brauchen neue Impulse. Und deshalb muss ein neues Gesicht her», so Würmli.

Geschäftsführer Nick Christen.

In der Schuld steht auch er. Mit Geschäftsführer Nick Christen und dem Ausschuss im Verwaltungsrat ist Würmli hauptverantwortlich für die Verwendung der knapp zwei Millionen Franken, die den zweithöchsten Etat aller zehn QHL-Teams repräsentieren. Dass bei der Kaderzusammenstellung Fehlgriffe passiert sind, verneint niemand. Die Trennung von Gegenstossspezialist und Identifikationsfigur Adrian Blättler war leichtfertig. Die Verpflichtung von Josip Vekic und Domen Sikosek Pelko wenig durchdacht. Hinzu kam die Vertragsauflösung von Captain Filip Gavranovic aus gesundheitlichen Gründen. Dem Team mangelt es so an Führungsspielern, die Hierarchie ist zu flach.

«Das Finanzielle regeln wir später»

Mannschaft und Trainer erhalten nun bis Ende Saison die Möglichkeit, um zu beweisen, dass sie es besser können. «Unser Ziel bleibt der Playoff-Halbfinal», sagt Christen und er hofft:

«Vielleicht löst sich nun der Druck.»

Dass die Trennung von Perkovac nicht per sofort erfolgt, habe keine monetären Gründe, es gehe nicht darum, die hohe Abfindung noch etwas zu verkleinern. «Goran ist ein Profi, in Sachen Mentalität und Professionalität hat er uns stark weiterentwickelt. Nun hat er die Möglichkeit für einen guten Abgang, das Finanzielle regeln wir später.» Parallel dazu werde man nun in Ruhe den Trainermarkt sondieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen