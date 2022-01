Super League Der neue FCL-Stürmer Abubakar vor dem Startspiel gegen Basel: «Wir wollen die Fans glücklich machen» Der Ex-Krienser Asumah Abubakar gibt am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Basel seinen Einstand im Dress des FC Luzern. Vorher spricht er über seine guten Erinnerungen an die Innerschweiz sowie die schwierige Zeit beim FC Lugano. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.01.2022, 19.19 Uhr

FCL-Coach Mario Frick lobt Stürmer Asumah Abubakar (Mitte im Testmatch gegen Altach): «Er ist sehr komplett und sehr torgefährlich.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Januar 2022)

Asumah Abubakar sagt über sich selbst, er sei «easy going» – ein unbeschwerter, lockerer Typ. So kommt der neue Stürmer des FC Luzern im Gespräch rüber. Der 24-jährige Fussballer aus Ghana, der auch den portugiesischen Pass besitzt, ist ein angenehmer Zeitgenosse. Höflich beantwortet er die Fragen, Starallüren sind ihm fremd.

Seit zwei Wochen ist der ehemalige Topskorer des SC Kriens zurück in der Region. Nach zwölf Monaten beim FC Lugano hat er beim grossen Bruder des SCK, dem FC Luzern, einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

Ist die Rückkehr in die Innerschweiz ein Heimkommen? «Ich habe gute Erinnerungen an meine Zeit beim SC Kriens, darum sind es positive Gefühle, die ich jetzt bei meiner Rückkehr in diese Gegend empfinde.» Abubakar bestätigt:

«Ich fühle mich hier zu Hause.»

Im Moment sei er noch im Hotel untergebracht, «aber ich plane, bald in eine Wohnung in Kriens zu ziehen».

Anhaltende Dankbarkeit gegenüber dem SC Kriens

Abubakar ist dem SCK immer noch dankbar, dass er nach einer Verletzung bei Maastricht zum Challenge-League-Klub in die Schweiz wechseln konnte:

«Kriens gab mir nach der Phase in Holland die Möglichkeit, meine Karriere neu zu lancieren.»

Im just neu erstellten Kleinfeld-Stadion hatte er damals von den modernen Umkleidekabinen geschwärmt. Ist er von der Teamkabine in der Swisspor-Arena ebenso begeistert? «Man kann die beiden Klubs nicht vergleichen, in Luzern ist vieles grösser – in Sachen Infrastruktur und dem ganzen Drumherum mit Physios und medizinischer Betreuung.» Dazu gehöre auch die Vorbereitung der Einheiten: «Als Spieler musst du hier fürs Training 100 Prozent vorbereitet sein.»

Die Swisspor-Arena gefällt Abubakar. «Es ist das erste grosse Stadion in der Schweiz, wo ich ein Spiel verfolgte. Ein Freund hatte mir ein Ticket geschenkt.» Dass er im Herbst beim 3:2-Sieg mit Lugano in der Arena ein Tor gegen Luzern schoss, bestätigt er nur leise.

Schwere Zeit nach Besitzerwechsel und Aus für Trainer Braga in Lugano

Im Jahr bei Lugano habe er sich umstellen müssen von der Deutschschweizer Mentalität zu jener in der italienischsprachigen Schweiz. Der defensive Fussball mit dem schnellen Umschaltspiel war für ihn neu. Unter Abel Braga und seinem technischen Fussball hatte er sich am wohlsten gefühlt. Doch der 69-jährige Brasilianer musste nach der amerikanischen Klubübernahme den Posten beim FC Lugano räumen.

Abubakar wurde mitgeteilt, dass er in Zukunft nicht mehr erste Wahl sein könnte.

«Sie setzten mich auf dem Flügel ein. Ich habe immer noch alles gegeben, aber es passte nicht mehr richtig.»

Darum hatte der FC Luzern überhaupt die Möglichkeit, ihn aus dem bis Mitte 2023 gültigen Vertrag zu kaufen.

«Obwohl Lugano vorne mitmischt und Luzern derzeit gegen den Abstieg kämpft, entschied ich mich zu diesem Schritt.»

Dafür sprach auch der andere Spielstil und die vorgesehene Rolle als Stürmer.

Asumah Abubakar (mit Ball) beim Einspielen zusammen mit seinem ghanaischen Landsmann Samuel Alabi. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

Ein Plus für Abubakar ist, dass der neue FCL-Coach Mario Frick seine Qualitäten schätzt: «Asumah ist ein Stürmer, der alles ein bisschen abdeckt, was mir an einem Stürmer gefällt; er ist sehr komplett, sehr torgefährlich, hat gute Laufwege, kann viel mit dem Ball machen – und ist einfach ein höchst unangenehmer Gegenspieler, da er einen robusten Körperbau hat.»

In seinem easy-going-Style kommentiert Abubakar weder den Trainer noch seine neuen Mitspieler, er sagt nur: «Ich passe mich an, habe nie Probleme und gebe immer Vollgas.» Privat sei er gerne zu Hause, oft telefoniere er mit der Freundin in Holland. Zurück zum Job – Abubakar stellt nach 14 Tagen beim FCL fest:

«Das Tempo hier ist höher, es wird intensiver gearbeitet.»

Zum anspruchsvollen Rückrundenstart am Sonntag gegen Basel sagt Abubakar: «Jeder Einzelne gibt sein Bestes, wir wollen als Team auftreten, kämpfen – und die Fans glücklich machen.»

Idriz Voca unterschreibt bei Cosenza Calcio in der Serie B Nach sechs Monaten ohne Klub hat ein früherer FCL-Jungprofi wieder eine Stelle: Idriz Voca spielt neu für Cosenza Calcio, sein Vertrag läuft bis Mitte 2024. Der Verein steht auf Platz 17 in der Serie B. Nach dem Süper-Lig-Abstieg mit Ankaragüçü will der 24-jährige Mittelfeldmann aus Stansstad nun die Liga halten. Voca war zuvor zum Probetraining beim FC St. Gallen. Nach zehn Tagen und zwei Einsätzen in Testspielen kam es aber zu keiner Einigung mit dem Ostschweizer Super-League-Klub.

