Wird Stéphane Henchoz wieder zum Harry Houdini? 2019 verhinderte Xamax den Abstieg mirakulös. Ein Jahr später braucht es erneut ein Wunder. Die Neuenburger sind am Sonntag (16.00 Uhr) zu Gast in der Swisspor-Arena. Nicola Berger 18.07.2020, 05.00 Uhr

Im Winter war die Welt in Neuenburg noch in Ordnung. Der Club war gerade an Jean-Francois Collet verkauft worden, einen Sportunternehmer aus der Waadt, der einst schon Lausanne-Sport geführt hatte und mit seiner Firma das ATP-Turnier in Gstaad ausrichtet. In der Tabelle hatte Xamax fünf Punkte Vorsprung auf den Letzten Thun. Im Vergleich zur Vorsaison war es ein sorgloses Dasein; damals hatte sich der Club ja erst in letzter Sekunde gerettet, mit dem geschichtsträchtigen Sieg im Penaltyschiessen gegen den FC Aarau.

Heisst es für Neuenburg Xamax und Trainer Stéphane Henchoz schon bald Lichterlöschen in der Super League? Bild: Urs Lindt/Freshfocus (Neuenburg, 7. Juli 2020)

Doch mit der Ruhe ist es in Neuenburg längst vorbei. Die Lage ist verzweifelt, in den letzten sieben Spielen hat Xamax zwei Punkte geholt. Zwei Jahre nach dem Aufstieg droht der erneute Sturz in die Challenge League. Der Rückstand auf den Barrageplatz beträgt fünf Runden vor Schluss vier Punkte – und der Konkurrent Sion hat eine Partie weniger absolviert.

Das Video mit dem Schiri: Xamax als Pointe

Xamax gibt kein gutes Bild ab derzeit, es gibt dieses Video vom 0:3 in Thun am Sonntag, bei dem der Schiedsrichter Urs Schnyder schneller rennt als die gesamte Neuenburger Abwehr. Es ist auf den sozialen Netzwerken zu einem Hit geworden. Xamax als Pointe: So hatten sie sich das nicht vorgestellt auf der Maladière, insbesondere, nachdem am 5. Juli der Trainer gewechselt wurde. Auf der offiziellen Website des Clubs wird noch immer Joël Magnin als Cheftrainer geführt, doch er ist abgelöst worden von Stéphane Henchoz, jenem Mann, dem im Sommer 2019 das Wunder vom Brügglifeld gelang. Und danach unfreiwillig Platz machen musste; der Präsident Christian Binggeli liess den Coach wissen, dass er ihn für ungeeignet halte, um mit Nachwuchskräften zu arbeiten. Eigentlich wäre das ja die Strategie dieses Clubs: Regionale Verankerung, auf die eigene Jugend zu setzen. Aber im sportlichen Überlebenskampf ist bekanntlich jedes Mittel recht – und Xamax setzt bedingungslos auf Routine. Beim 0:0 gegen Sion vom Donnerstag stand mit der YB-Leihgabe Léo Seydoux ein einziger Spieler unter 26 Jahren in der Startaufstellung. Das Korsett dieses Kollektivs hat eine 3 am Rücken: Der Goalie Laurent Walthert ist 36, Johan Djourou 33, Xavier Kouassi 30 und die offensive Lebensversicherung Raphaël Nuzzolo 37. Xamax hat den Nachweis noch nicht erbracht, dass es in einer Zehnerliga dauerhaft einen Platz in der Beletage des Schweizer Fussballs besetzen kann.

«Gegen Xamax kein Gegentor kassieren»

Die Bilanz ist auch unter Henchoz ungenügend, zwei Punkte in drei Spielen und nur ein Tor erzielt. «Die Spieler müssen jetzt Charakter zeigen», sagt der Trainer, dessen Vertrag auch in der Challenge League gültig ist. Seiner Equipe fehlt es in der Offensive an Durchschlagskraft. Der vor wenigen Wochen verpflichtete Senegalese Diafra Sakho mag Stade Rennes 2018 noch eine Ablösesumme von zehn Millionen Franken gekostet haben – in Neuenburg ist er bisher ein Fremdkörper ohne Skorerpunkt. Raphaël Nuzzolo (11 Tore/7 Assists) firmiert als Alleinunterhalter, doch es wirkt so, als ob Nuzzolo viel Energie mit Hadern verliert. Seit Wochen enerviert er sich über die Führung der Swiss Football League, er war mit der Wiederaufnahme der Meisterschaft nicht einverstanden. «Gewisse Personen werden dafür bezahlt, Entscheidungen zu fällen. Aber man muss feststellen, dass sie ihren Job nicht richtig machen», sagte er zuletzt.

Xamax will eine erneute Entfesslungsshow

Am Sonntag (16.00) in Luzern hilft Xamax eigentlich nur ein Sieg – das Restprogramm ist mit Duellen gegen YB, Servette, St.Gallen und Lugano happig. Aber das Vorjahr hat gezeigt, dass es fahrlässig wäre, Xamax unter dem Entfesselungskünstler Henchoz voreilig abzuschreiben. Wer ein Barrage-Hinspiel zu Hause 0:4 verliert und trotzdem nicht absteigt, der muss fünf Runden vor Schluss den Kopf nicht hängen lassen.