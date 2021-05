Volleyball «Wirklich bitter» – Schweizer Volleyballer verpassen die EM-Premiere Der Luzerner Luca Ulrich (24) avanciert mit den Schweizer Volleyballern zum Topskorer der EM-Qualifikation. Stephan Santschi 17.05.2021, 17.22 Uhr

Die Spieler der Schweizer Volleyball Nationalmannschaft beim Training, instruiert von Nationaltrainer Mario Motta. Urs Flüeler/Keystone (Schönenwerd, 28. April 2021)

Noch nie in der Geschichte des Schweizer Volleyballs hat sich ein Männer-Nationalteam aus eigener Kraft für eine Europameisterschaft qualifiziert. Diesmal war sie nahe dran, sehr nahe sogar. Dank jeweils zweier Siege gegen Rumänien und Albanien klassierte sie sich in der Gruppe E hinter der Slowakei auf dem erforderlichen zweiten Platz. Da allerdings nur fünf der insgesamt sieben Zweitklassierten an die Endrunde fahren dürfen, waren die Schweizer am letzten Sonntag auch auf fremde Schützenhilfe angewiesen.

Der Luzerner Luca Ulrich (mitte) im Dress von Schönenwerd. Urs Flueeler/Keystone (Winterthur, 27. März 2021)

Zu ihrem Leidwesen blieb diese aus, die Holländer und Norweger wurden ihrer Favoritenrolle in den abschliessenden Partien nicht gerecht. Am Ende steht die Schweiz in der Rangliste der Zweitrangierten auf dem sechsten Platz, zwei Punkte fehlen für eine Klassierung über dem Strich.

«Das ist wirklich bitter für uns. Wir haben alles gegeben und können mit unserer Leistung zufrieden sein. Trotzdem reicht es nicht»,

hadert Aussenangreifer Luca Ulrich.

So unglücklich das Scheitern letztlich war, so erfrischend waren die Auftritte der Mannschaft von Nationaltrainer Mario Motta. Vor allem die beiden Siege gegen die stärker eingestuften Rumänen waren eindrücklich, am letzten Samstag gelang nach einem 1:2-Satzrückstand und dem Skore von 6:13 im vierten Durchgang noch die Wende zum 3:2-Sieg. Eine Leaderrolle nahm dabei ein Luzerner ein, Luca Ulrich aus Zell. Der 24-Jährige avancierte in den sechs Spielen mit grossartigen 114 Punkten zum Topskorer der gesamten EM-Qualifikation.

Die penible Arbeit von Trainer Mario Motta

Seine Spezialität sind die sogenannten Highballs, die hohen und damit schwierigen Zuspiele, die er mit seiner Dynamik und dem guten Auge für den Block zuweilen spektakulär verwertet. «Wir haben es als Team gut gemacht, unser Trainer gibt klare Anweisungen. Physisch zählen wir nicht zu den stärksten Teams, den Unterschied machen wir mit der Organisation», berichtet Ulrich. Der 1,97 Meter grosse Aussenangreifer verheimlicht nicht, dass die Trainings unter Motta anstrengend sind. «Er ist sehr penibel, jeder Ball wird kommentiert. Wenn man ihn nicht so spielt wie vorgesehen, wird wiederholt», erzählt Ulrich und mit einem Schmunzeln fügt er an: «Wir haben einen sehr guten, ambitionierten und leidenschaftlichen Coach. Das zahlt sich aus.» Seit vier Jahren ist der Italiener Trainer der Schweiz, genau so lange trägt auch Ulrich das Schweizer Kreuz auf der Brust.

Der Luzerner, der in Willisau mit Volleyball begann, mit Volley Luzern in die NLA aufstieg, 2016 zum Youngster des Jahres gewählt wurde und die letzten drei Jahre für Schönenwerd spielte, zählt zu den Shootingstars im hiesigen Volleyball. Aktuell spielt kein Schweizer im Ausland, gut möglich, dass Ulrich dies bald ändert.

«Ich schaue mich um. Die italienische und französische Liga würden mich reizen»,

sagt Ulrich, der vor dem Abschluss seines Bachelorstudiums in Biologie steht. Mit den starken Auftritten auf der internationalen Bühne hat er jedenfalls beste Eigenwerbung betrieben.

Schweiz verbessert sich im Nationenranking

Die Schweizer, zu dessen Kader auch Tim Köpfli und Stig Döös von Volley Luzern sowie der Zuger Peer Harksen zählen, werden in einem Jahr wieder Anlauf für die EM nehmen. «Seit Motta uns trainiert, hat sich sehr viel verändert. Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wir sind bereit, mehr in Volleyball zu investieren», erklärt Ulrich. Und dann hat der zweite Platz aus der Qualifikation doch noch etwas Gutes, weil sich die zuletzt auf Platz 30 klassierte Schweiz im europäischen Nationenranking verbessern wird. «Wir werden das nächste Mal in eine etwas leichtere Gruppe gelost.» Und dann, bleibt zu hoffen, die langersehnte Premiere realisieren.