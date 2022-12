Ohne Ronaldo? Nati-Gegner Portugal diskutiert eine heisse Frage

WM 2020 Lieber ohne Cristiano Ronaldo? Der Schweizer WM-Gegner Portugal diskutiert eine heisse Frage Am Dienstag um 20:00 Uhr bestreitet die Schweiz den WM-Achtelfinal gegen Portugal. Wie steht es um den Gegner? Ein Besuch im Trainingscamp der Portugiesen. Etienne Wuillemin, Al Shahaniya Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cristiano Ronaldo, seit letztem Februar 37 Jahre alt, gibt bei Portugal noch immer den Takt vor. Toto Marti/Freshfocus

Wer sich auf die Suche nach dem Nationalteam Portugals begibt, reist ins Landesinnere von ­Katar. 45 Minuten von Doha entfernt liegt der «Al Shahaniya Sports Club», wo die Portugiesen trainieren. Rund herum viel Wüstensand und ein Stadion, in den Kamelrennen stattfinden. «Ich war bei einem Training, das geht ziemlich lustig zu und her», sagt Rogerio Azevedo.

Azevedo begleitet Portugals Nationalteam für die Sportzeitung «A Bola» seit 20 Jahren. Er hat viele Höhen miterlebt. Den Final an der Heim-EM 2004 und den EM-Titel 2016 beispielsweise. Aber auch Enttäuschungen. Davon gibt es gerade an Weltmeisterschaften einige. Die Bilanz zuletzt? 2010: Out im Achtelfinal gegen Spanien. 2014: Out in der Vorrunde. 2018: Out im Achtelfinal gegen Uruguay. Darum sagt Azevedo: «Portugal ist auf dem Papier ­fähig für einen grossen Coup, die Frage ist einfach, ob sie es als Team auf die Reihe kriegen.»

Ronaldos Mission: Den Rekord von Eusebio knacken

Ein Ort, auf dem er sich nicht wohl fühlt: die Ersatzbank. Rungroj Yongrit / EPA

Wer in dieser Aussage Zweifel herausliest, liegt nicht ganz falsch. Egal, mit wem von den regelmässigen Beobachtern man im Camp von Portugal spricht, es tönt überall ähnlich: gute Einzelspieler, aber kein wirkliches Team. Im Zentrum dieser ­Debatten steht natürlich auch Cristiano Ronaldo (Bild). 37 Jahre alt ist der Superstar mittlerweile. Für Manchester United erzielte er in 16 Spielen in dieser Saison noch drei Tore. Auch ­darum diskutiert Portugal zunehmend die Frage, ob die Mannschaft ohne Ronaldo nicht besser wäre als mit ihm. «Ganz klar, er ist nicht mehr derselbe Ronaldo wie vor zwei oder drei Jahren», sagt «A Bola»-Journalist Azevedo.

Manchmal scheint es, als wäre ­Ronaldo nicht nur auf einer Mission für sein Land, sondern vor allem für sich selbst. Ein Tor fehlt ihm, bis er Eusebios Rekordmarke von neun WM-Toren für Portugal egalisiert. Dass ­Eusebio nur eine einzige WM absolvierte (1966, als Portugal Dritter wurde), kümmert Ronaldo nicht weiter. Absurd wird es allerdings, wenn er wie im zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay verzweifelt darum kämpft, bei einem Tor noch mit seinen Haaren am Ball gewesen zu sein. Das kommt zu Hause nicht überall gut an. Und vielleicht auch nicht beim einen oder anderen Mitspieler.

Der Nationaltrainer und die schwindende Popularität

Fernando Santos, Mitte, führte Portugal 2016 zum EM-Titel. Doch nun stellt sich die Frage: Hat er den Zenit überschritten? Martin Meissner/AP

Portugals Trainer Fernando Santos pflegt eine enge Beziehung mit seinem Superstar. Er selbst wiederum hat in der Heimat seit dem EM-Titel 2016 viel an Popularität verloren. Mittlerweile wünschen ihn viele ins Pfefferland. Santos hat einen Vertrag bis zur EM 2024, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er bei einem erneuten frühen Scheitern als Nationaltrainer zurücktreten würde.

Und wie sieht es aus mit dem portugiesischen Respekt vor der Schweiz? Er ist durchaus vorhanden. Kurz vor dem Training gestern tritt William Carvalho vor die Medien. Er sagt: «Es treffen zwei grosse Nationalteams aufeinander. Es werden Details entscheiden.» Als ein spanischer Journalist fragt, wie er denn die Spanier einschätze, im Hinblick auf einen möglichen Viertelfinal, sagt Carvalho resolut: «Niemand von uns denkt an Spanien. Der Achtelfinal ist alles was zählt.» Die erste Falle wäre also umschifft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen