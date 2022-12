WM 2022: Mehr 0:0 gab es zuletzt 1982

WM 2022 Ballverliebte Spanier, holzhackende Saudis und viele torlose Unentschieden: Die Gruppenphase der WM in Zahlen Am Freitagabend ist in Katar die Gruppenphase zu Ende gegangen. Einige Erwartungen wurden erfüllt, andere enttäuscht. Wir haben die ersten 48 Spiele dieser WM analysiert. Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 03.12.2022, 10.28 Uhr

Granit Xhaka (rechts) freut sich mit Xherdan Shaqiri nach dessen Treffer im Spiel gegen Serbien. Es war eines von vier Toren der Schweizer in der Gruppenphase. Bild: Laurent Gillieron

Es war eine der grossen Überraschungen dieser WM: Am Donnerstagabend gewann Japan gegen Spanien mit 2:1 und warf so Mitfavorit Deutschland aus dem Turnier. Den Japanern gelang dieser Sieg in einem Spiel, in dem sie gemäss Datenanbieter Instat gerade einmal 16 Prozent Ballbesitz hatten.

Dass Japan den Ball fast nie hatte und Spanien fast immer, gilt auch für die ganze Gruppenphase. Die beiden Teams weisen nach der Gruppenphase den tiefsten beziehungsweise den höchsten Ballbesitzanteil aus. Die Schweiz liegt mit 46 Prozent fast in der Mitte.

Japan gelang dieser Sieg also mit dem, was sie aus wenig Ballbesitz machten. Das zeigt sich nicht nur im Resultat, sondern auch im Expected-Goals-Wert (xG-Wert). Dieser bezeichnet die kumulierte Tor-Wahrscheinlichkeit aller Schüsse. Japan hätte aus seinen 16 Prozent Ballbesitz 1,21 Tore generieren müssen, Spanien aus mehr als fünfmal so viel Ballbesitz nur 1,11.

Dass der xG-Wert aber nicht immer das gesamte Bild zeigt, wird am «Opfer» der japanischen Effizienz deutlich. Deutschland hätte über die ganze Gruppenphase eigentlich mehr als zehn Tore erzielen sollen. So viele wie sonst keine andere Nationalmannschaft. Tatsächlich erzielt haben sie allerdings nur sechs. Eine Differenz von über vier Toren, auch das ein Spitzenwert.

Dazu kommt: Die Deutschen erhielten auch mehr Tore, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Der Unterschied ist mit 1,8 Gegentoren aber nur rund halb so gross wie bei Katar. Der Gastgeber hätte eigentlich nur 3,6 statt 7 Tore erhalten müssen.

Auffallend in dieser Statistik ist die Schweiz: Sie hätte vier Tore schiessen sollen und hat auch vier Tore geschossen. Bei den Gegentoren ist sie ebenfalls fast genau so unterwegs, wie zu erwarten gewesen wäre: 3 tatsächliche Tore bei 3,1 erwartbaren.

Wenig überraschend ist die Chancenauswertung bei Deutschland eher schlecht. 34 Chancen benötigten die Deutschen für ihre sechs Tore. Das entspricht einer Chancenauswertung von etwa 18 Prozent. Die Schweiz ist in dieser Statistik in der vorderen Hälfte: 27 Prozent der Chancen konnten die Schweizer verwerten.

Am meisten aus seinen Chancen machte Costa Rica. Fast zwei Drittel der Chancen führten tatsächlich zu einem Tor. Geholfen hat es den Mittelamerikanern nicht, sie schieden in der Gruppenphase aus.

Mit je neun Toren haben die Spanier und die Engländer am meisten dazu beigetragen, dass in der diesjährigen Gruppenphase in etwa gleich viele Tore erzielt wurden wie in den letzten. Pro Spiel fielen 2,5 Tore.

Knapp zwei Drittel aller Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Am gefährlichsten wurde es vor den Toren zwischen der 61. und der 75. Minute. In den teilweise überaus langen Nachspielzeiten der ersten Halbzeit fielen indes kaum Tore (3). Anders in der zweiten Halbzeit. Kurz vor Schluss schlug es ganze elfmal im Netz ein.

Der Torschnitt könnte indes noch höher liegen, wenn es nicht so viele 0:0 gegeben hätte. Anteilsmässig mehr torlose Unentschieden gab es letztmals 1982. Genau gleich viele gab es letztmals 2010. Etwa jedes siebte Spiel endete torlos. Der Anteil Unentschieden insgesamt blieb indes in etwa gleich hoch, im langjährigen Schnitt sogar mit leicht rückläufiger Tendenz.

Gleich zweimal torlos vom Platz gingen Spiele mit Kroatien-Beteiligung. Vielleicht liegt das daran, dass die Kroaten den Ball sowohl oft verloren als auch oft zurückeroberten. Die Spitzenwerte in diesen beiden Kategorien weist allerdings der Iran (Ballverluste) und Serbien (Ballgewinne) auf. Die Schweiz muss vergleichsweise relativ viele Ballverluste hinnehmen und kann wenig Ballgewinne verzeichnen.

Der Iran verliert nicht nur Bälle, sondern generell viele Zweikämpfe. Nicht einmal jeden zweiten gewinnen die Iraner (45 Prozent). Die Schweiz weist allerdings mit 46 Prozent fast den gleichen Wert auf. Am erfolgreichsten sind die englischen Fussballer: 57 Prozent aller Zweikämpfe gewinnen sie.

Auch bei den Dribblings ist England am erfolgreichsten: Drei von vier gehen zugunsten der Briten aus. Die Schweiz sollte hingegen aufs Dribbeln verzichten. Nur Dänemark weist eine gleich schlechte Erfolgsquote (48 Prozent) auf.

Am rabiatesten in die Zweikämpfe steigen die Saudi-Arabier. Sie begingen am meisten Fouls (58) und holten mit Abstand am meisten gelbe Karten (14). Die bravsten Spieler an dieser WM waren bisher die Franzosen mit nur 15 Fouls oder die Engländer mit keiner einzigen gelben Karte.

Rot sahen nur zwei Spieler: Der Waliser Wayne Hennessey bei der 0:2-Niederlage gegen Iran und der Kameruner Vincent Aboubakar, der seinen Treffer gegen Brasilien etwas zu ausgiebig feierte und wegen Trikot-Ausziehens die zweite Gelbe erhielt.

Die Schweizer foulten eher häufiger (42) und sahen entsprechend eher häufig Gelb (7).

Die Krone der Abseitssünder geht gleich an vier Nationen: Argentinien, Deutschland, Mexiko und Costa Rica standen alle 13 Mal im Abseits. Deutschland und Argentinien nehmen zusammen mit Brasilien auch die Spitzenposition bei den Schüssen aufs Tor ein (23). Bei den Schüssen insgesamt ist Deutschland einsame Spitze (63), bei den Eckbällen müssen sie die Führung wiederum mit Brasilien teilen (25).

Die Schweiz stand selten im Abseits (3), hatte durchschnittlich viele Eckbälle (14) und schoss eher wenig (26), dafür aber verhältnismässig oft aufs Tor (12).

Gepasst hat, offenbar ganz in der Tiki-Taka-Tradition, Spanien mit Abstand am meisten (2832). Die Schweiz nimmt mit 1501 Pässen einen Mittelfeldplatz ein.

Gleich 16 Spieler, die an der WM bisher eingesetzt wurden, stehen bei Manchester City unter Vertrag. So viele wie sonst bei keinem Team. Bei der Anzahl Tore ist aber ausgerechnet Stadtrivale Manchester United an der Spitze. Allerdings wird das bisher einzige Tor von Cristiano Ronaldo in dieser Statistik noch Manchester United zugerechnet, weil er zu Beginn der WM noch bei den Red Devils unter Vertrag stand. Ohne dieses Tor kommen Paris Saint-Germain, Chelsea und Barcelona auf gleich viele Tore.

Am meisten Assists weisen Spieler von Tottenham Hostpur auf (6).

Fasst man diese Statistik noch einmal stärker zusammen - auf das Land, in dem ein Spieler unter Vertrag steht statt auf den Klub - zeigt sich: Englische Clubs dominieren den Weltfussball. Deutlich mehr als doppelt so viele Einsatzminuten gehen auf das Konto von Spielern englischer Vereine als auf Spieler deutscher und spanischer Vereine, die auf den Plätzen 2 und 3 liegen.

Von Schweizer Klubs kamen bisher sieben Spieler zu Einsatzminuten. Am meisten weist St.Gallens Torhüter Lawrence Ati-Zigi auf, der bei Ghana dreimal durchspielte.

In der Tabelle unten sind alle bisher eingesetzten Spieler und ihre Leistungen erfasst. Unter anderem auch der Japaner Ao Tanaka, der bei Fortuna Düsseldorf spielt und mit seinem Treffer gegen Spanien faktisch Deutschland aus dem Turnier geworfen hat, wie in diesem Tweet festgestellt wurde.

