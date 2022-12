WM 2022 Braucht die Nati einen neuen Trainer? Tritt Yann Sommer zurück? Was war eigentlich mit Okafor? Die 13 brennendsten Fragen nach dem WM-Ende der Schweizer Nati Granit Xhaka war ausser sich, und seine Mitspieler enttäuscht. In der Mixed Zone war jedenfalls viel los. Es lag am Virus, am Serbien-Spiel und auch an der Frische - so drei Thesen nach dem 1:6 im Achtelfinal. Und muss nun eine Trainer-Debatte her? Es gibt viele Diskussionspunkte um die Schweizer, und viele hintergründige Antworten. Christian Brägger und Etienne Wuillemin, Doha 1 Kommentar 07.12.2022, 10.48 Uhr

Schweizer Nati: Eine wahnsinnige Enttäuschung. Keystone

Wie reagiert der Trainer auf das WM-Out?

Im Anschluss an das Spiel sagt Murat Yakin: «Wir haben uns vieles vorgenommen, wollten Geschichte schreiben. Das ist nicht gelungen. Wir sind traurig, dass wir ausgeschieden sind, aber das müssen wir nun akzeptieren.» Und weiter: «Wir haben ein Spiel verloren. Aber deswegen sollten wir nun nicht alles schlecht sehen. Der Gegner war frischer und besser. Wir werden diesen Abend als Team durchstehen und schauen vorwärts.»

Wird nicht in Frage gestellt: Murat Yakin. Keystone

Braucht die Schweiz einen neuen Coach?

Nein. Der Vertrag von Murat Yakin läuft bis und mit der EM 2024. Trotz aller Ernüchterung nach dem 1:6-Debakel im WM-Achtelfinal gilt es, die Relationen zu wahren. Yakin hat die Schweiz an die WM geführt, dabei wurde Europameister Italien hinter sich gelassen. Und nun hat die Schweiz die schwierige Gruppe mit Brasilien, Serbien und Kamerun auf dem zweiten Rang abgeschlossen und den Status untermauert, als Nation weltweit zwischen den Rängen 9 bis 16 zu sein.

Ist beim 1:6 gegen Portugal etwas kaputtgegangen in der Beziehung zwischen Trainer und Spieler?

Dass Murat Yakin ausgerechnet im WM-Achtelfinal das System ändert, auf eine Dreierkette setzt und damit auf das erfolgserprobte Schema verzichtet, wirft Fragen auf – auch innerhalb der Mannschaft. Die Massnahme des Trainers haben nicht alle Schweizer vollends verstanden. Dazu müsse man den Coach befragen, sagten viele. Andere wie Djibril Sow sagten aber auch: «Wir müssen auf unserem Niveau mehrere Systeme und Umstellungen beherrschen. Wenngleich wir in der Dreierkette nicht so eingespielt sind.» Haris Seferovic sagte:

«Der Trainer macht die Taktik. Wir haben 1:6 verloren, das Resultat sagt alles. Wir waren heute nicht gut genug.»

Einen kleinen Riss könnte es also schon gegeben haben. Wichtig ist es deshalb, dass Yakin mit dem Spielerrat alles noch einmal gründlich diskutiert und mit der Mannschaft die Niederlage aufarbeitet. Um die EM-Qualifikation dann ohne WM-Ballast zu beginnen.

Wie hat der Captain reagiert?

Granit Xhaka war so richtig sauer. Der Captain stellte sich im Nachgang des 1:6 nicht den Fragen des Schweizer Fernsehens SRF, aber immerhin in der Mixed Zone jenen der Journalisten.

Granit Xhaka: War in der Mixed Zone gereizt. Keystone

Dann ging es los. Und Xhaka sagte: «Ich fühle mich schlecht. Es gibt keine Erklärung. Aber ob du 0:1 oder 1:6 verlierst, macht letztlich keinen Unterschied. Du bist draussen, so oder so. Das Spiel haben wir nicht wegen der Systemumstellung verloren – die ersten zwei Tore hatten nichts damit zu tun, sie fielen nach Standards. Wenn man nicht verteidigt, nicht läuft, die Zweikämpfe verliert, keine zweiten Bälle hat, kann man auch zu zehnt und einem Goalie hinten spielen und es nützt nichts. Ich bin sauer: Wir wollten hier etwas erreichen. Wir waren überzeugt, Portugal ärgern zu können.»

Dann ging Xhaka zu den internationalen Journalisten, wo ihn einige aus Serbien noch zum Jashari-Trikot befragen wollten. Zumal er damals nicht durch die Mixed Zone gelaufen sei. Der Schweizer Medienchef Adrian Arnold griff sofort ein und zerrte den Captain weg. Wobei: Xhaka wollte eigentlich stehen bleiben. Und sagte dann noch laut: «Ich habe mich an der Pressekonferenz den Fragen gestellt, das muss reichen.»

Was sagen die anderen Spieler?

Xherdan Shaqiri war schon ziemlich klar, als er in der Mixed Zone sagte: «Wir sind alles sehr enttäuscht. Das war nicht unser wahres Gesicht. Keiner hat sein normales Niveau erreicht, wir haben unsere Leistung einfach nicht gebracht. Es war eines meiner enttäuschendsten Spiele.»

Sehr niedergeschlagen: Remo Freuler. Keystone

Ja, enttäuscht waren sie alle, vor allem Remo Freuler wirkte sehr traurig, sehr nachdenklich: «Es tut mir sehr leid für die Fans, wir können uns bei ihnen nur entschuldigen. Heute hat kein Stein auf den anderen gepasst.» Djibril Sow sagte: «Wir waren nicht da auf dem Platz, im Kopf nicht parat. Die Welt bricht trotzdem nicht zusammen. Ich hoffe, wir machen es in zwei Jahren besser.» Und Breel Embolo: «Heute war nicht unser Tag. Wir verlieren und gewinnen als Team. Wir müssen daraus lernen und kommen wieder stärker zurück.»

War es ein Problem der mentalen und körperlichen Frische?

Das war gewiss ein Faktor. Zumal alle sagen, man sei nicht parat gewesen. Da fallen dann beide Komponenten hinein, die mentale und die körperliche - es war es offensichtlich. Yakin hat seine Stammkräfte schon ziemlich forciert, und immer erst gegen Ende Partien den Rest mit ins Boot geholt. Zudem konnten die Schweizer sich im dritten Gruppenspiel nicht wie Portugal ausruhen. Frisch wirkten die sie dann wirklich nicht mehr. Ein Fakt war aber schon erschreckend: Die Portugiesen liefen insgesamt fast zehn Kilometer mehr. Das erinnert unweigerlich an die EM-Gruppenpartie gegen Italien im Vorjahr, als die Schweiz 0:3 unterlag und insgesamt sechs Kilometer weniger gelaufen war.

War der Erkältungsvirus ein grösseres Problem?

Fehlte gegen Serbien: Silvan Widmer AP

Vermutlich war es schon grösser als gedacht. Manuel Akanji hatte bald einmal einen Schnupfen. Dann erwischte das Erkältungsvirus der Reihe nach Yann Sommer, Nico Elvedi, Philipp Köhn, Fabian Schär und Silvan Widmer. Dazu kam wohl noch leichtes Fieber. Die Delegation hat die ganze Angelegenheit wohl ein bisschen unterschätzt und erst ziemlich spät Gegenmassnahmen ergriffen. Shaqiri sagte aber auch: «Andere Mannschaften hatten das auch. Ab und zu ist man krank und erkältet sich. Das ist normal.»

Hat da Serbien-Spiel die Mannschaft emotional zu sehr erschöpft?

Xhaka durfte man diese Frage nicht stellen, sonst wäre es nicht gut gekommen. Freuler sagte: «Ich habe nicht das Gefühl, dass es uns zu viel Kraft gekostet. Wir kamen einfach immer einen Schritt zu spät.»

Emotionslos und ermattet hatten die Schweizer aber schon gewirkt, die Erinnerungen an 2018 sind deshalb da. Damals raubte das 2:1 gegen Serbien Kraft, und die nachgelagerten Diskussionen wegen des Doppeladlers liessen die Schweizer völlig erblassen. Dieses Mal gab es ebenfalls einen Nachhall, der aber bei weitem nicht so gross war wie vor vier Jahren. Und fraglich bleibt ja auch immer die Innensicht: Gut möglich, dass sich der eine oder andere Schweizer Mitspieler ob all der Szenen und Jashari-Trikots genervt hat. Das würde dann aber gegen die so vielgelobte Teamspirit sprechen. Wobei: Im Portugal-Match war davon sowieso nichts zu sehen.

Fällt die Mannschaft auseinander?

Nein. Die wichtigsten Kräfte bleiben zusammen. Allen voran in der Achse. Das Duo Akanji (27) & Elvedi (26), Captain Xhaka (31) und Stürmer Embolo (25) sind allesamt kurz vor oder im besten Alter. Rodriguez (30) und Shaqiri (31) haben wohl ebenfalls noch Energie für ein letztes grosses Turnier. Einen Rücktritt könnte sich allenfalls bei Haris Seferovic abzeichnen.

Wie sehen die Pläne von Yann Sommer aus?

Der Schweizer Torhüter wird am Tag vor dem WM-Final 34 Jahre alt. Die Frage ist also: Gibt er den Nati-Rücktritt oder hängt er noch einmal eine Kampagne an? Zunächst muss es sich entscheiden, ob er den Vertrag mit Borussia Mönchengladbach verlängert oder noch einmal eine neue Herausforderung sucht. In der Mixed Zone sagte er, es sei der falsche Zeitpunkt, jetzt über einen möglichen Klubwechsel zu sprechen. Und ja, er sei auch schlecht gewesen.

Wie weiter Yann Sommer? AP

Wie auch immer. Der Name Manchester United klingt jedenfalls reizvoll. Sommer hat angekündigt, er werde sich mit diesen Fragen erst nach der WM auseinander setzen. Gut möglich, dass Sommer die EM in Deutschland als krönenden Abschluss seiner Nati-Karriere betrachtet.

Wo war eigentlich Okafor?

Das fragen sich irgendwie alle. Vom Salzburg-Stürmer war an dieser WM nichts zu sehen, oder genauer gesagt: Es waren 43 Minuten bis und mit Achtelfinal. Okafor beherrscht am Flügel das schnelle Umschaltspiel, das Yakin fordert, eigentlich am besten. Deshalb ist seine WM-Bilanz umso enttäuschender. Womöglich war der 22-Jährige mit dem Kopf nicht voll dabei und musste nun etwas Lehrgeld zahlen, wie der schwache Teileinsatz gegen Kamerun offenbarte. Danach (und vielleicht davor schon) war er körperlich aber auch nicht im Vollbesitz der Kräfte und leicht angeschlagen. Vielleicht, wer weiss, kann Okafor aber in Zukunft von dieser Turniererfahrung zehren.

Wer könnte nun hinten Druck machen?

Da gibt es einige Schweizer. Hinten rechts und links wird Yakin gewiss Spieler nochmals anschauen wollen. Er nahm hier keine Ersatzspieler mit, weil er einem Kevin Mbabu oder Jordan Lotomba offenbar nicht traute und sie ohnehin nicht eingesetzt hätte. Miro Muheim hinten links? Cedric Brunner hinten rechts? Im defensiven Zentrum könnte Cédric Zesiger bald einmal eine richtige Option werden.

Drückt Cedric Itten bald durch? Freshfocus

Im Mittelfeld hat Yakin im Prinzip genug Spieler. An Fabian Rieder und Ardon Jashari wird er aber auch in Zukunft nicht vorbeikommen, wobei es wichtig ist, dass das Duo den nächsten Arbeitgeber geschickt auswählt. Vorne dürfte Cedric Itten nochmals angreifen. Wie die Basler Fraktion um Andi Zeqiri, Zeki Amdouni, Bradley Fink oder Dan Ndoye, die nochmals einen Schritt machen müssen, um in der Nati eine Option zu werden: Zuzutrauen ist ihnen dies alleweil.

Wie geht es für die Nati-Spieler weiter?

Die Pausen für die Nationalspieler sind unterschiedlich lang. In England geht die Meisterschaft am 26. Dezember weiter. In Frankreich am 28. Dezember. In Italien am 4. Januar. Deutschland und die Schweiz nehmen hingegen den Liga-Betrieb erst am 20. Januar wieder auf.

Die nächsten Länderspiele finden dann Ende März statt. Es ist der Auftakt in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2024 in Deutschland. Die Schweiz trifft auf Israel, Rumänien, Weissrussland, den Kosovo und Andorra. Die besten zwei Teams jeder Gruppen dürfen die EM bestreiten - für die Nati eine Pflichtaufgabe.

