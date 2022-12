Debakel: Die Nati verliert den WM-Achtelfinal gegen Portugal 1:6

WM 2022 Das Debakel von Doha: Die Schweiz verliert den WM-Achtelfinal gegen Portugal 1:6 Die Schweizer Fussball Nationalmannschaft ist gegen Portugal chancenlos. Zum dritten Mal in Serie endet eine Weltmeisterschaft nach dem Achtelfinal. Etienne Wuillemin, Lusail 4 Kommentare 06.12.2022, 22.09 Uhr

Der Anfang vom Ende: Yann Sommer ist gegen Gonçalo Ramos machtlos, dieser netzt für die Portugiesen zur 1:0-Führung ein. AP

Darf das wirklich wahr sein? Wann ist dieses grausame Spiel endlich vorbei? Die portugie­sische Lust am Fussball will einfach kein Ende nehmen. Für die Schweiz geht es längst nur noch darum, diesen Abend irgendwie zu überstehen.

1:6 steht es zum Schluss. Es ist ein Debakel. Und das Resultat ist genau das, was die Schweizer verdienen. Wobei es auch noch ein siebtes oder achtes Gegentor hätte geben können. Es ist schlimm genug, zum dritten Mal in Serie einen WM-Achtelfinal zu verlieren. Aber auf diese Art und Weise? Ohne den Ansatz von Drama. Ohne jegliche Emotionen. Das ist ziemlich hart zu ertragen für all jene, die ihr Herz dem Nationalteam­geschenkt haben.

Was bleibt von dieser WM in Erinnerung?

Als Nationaltrainer Murat Yakin gut eine halbe Stunde nach Spielschluss den Abend aufarbeiten soll, sagt er: «Wir haben uns vieles vorgenommen, wollten Geschichte schreiben. Das ist nicht gelungen. Wir sind traurig, dass wir ausgeschieden sind, aber müssen das nun akzeptieren.» Und weiter:

«Wir haben ein Spiel verloren. Aber deswegen sollten wir nun nicht alles schlecht sehen. Der Gegner war frischer und besser. Wir stehen diesen Abend als Team durch und schauen vorwärts.»

In der 33. Minute trifft Pepe zum 2:0 für Portugal. Keystone

Was bleibt von dieser WM aus Schweizer Sicht? Wenn es stimmt, dass der letzte Eindruck zählt, dann ist es nicht gerade viel. Ja, es ist eine tolle Leistung, stets den Achtelfinal zu erreichen. Die Schweizer überstehen die Gruppenphasen an grossen Turnieren mittlerweile so selbstverständlich, als hätten sie sich an Buchhalter Nötzli ein Vorbild genommen. Aber für die Beförderung in höhere Sphären will es auf der WM-Bühne einfach nicht reichen. Es ist auch richtig, dass diese Leistung selbst nach einem derart ernüchternden Abend wie gestern nicht ganz vergessen geht.

Wieder Ramos: Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit trifft der Portugiese zum 3:0. Manu Fernandez / AP

Die vielen kranken Spieler

Die WM in Katar wird mit Sicherheit auch deswegen in Erinnerung bleiben, weil die Schweizer Spieler reihenweise krank ausfallen. Zunächst waren Sommer und Elvedi betroffen. Dann Schär. Und nun auch noch Silvan Widmer. Dass der Rechtsverteidiger ausgerechnet im wichtigsten Spiel dieser Nati seit eineinhalb Jahren ausfällt, ist schwerwiegend. Wobei eines auch klar ist: Fast alle Schweizer agieren gegen Portugal so, als wären sie mit Grippe-Symptomen befallen. Die vielen Fehler, die Unkonzentriertheiten und die Ungenauigkeiten sind jedenfalls rätselhaft. Zudem sind die Schweizer von Beginn weg stets einen Schritt zu spät.

Weil Widmer ausfällt, rückt Edimilson Fernandes in die Mannschaft. Und Yakin stellt um auf eine Dreierkette. Es ist keine glückliche Entscheidung. 15 Minuten brauchen die Portugiesen, um sich auf die überraschende Schweizer Disposition einzustellen. Ab diesem Moment ergötzen sie sich an den vielen Räumen, die sich ihnen offenbaren. Wobei es ihnen natürlich in die Hände spielt, dass sie mit den ersten beiden Gelegenheiten gleich treffen.

Die Überraschung: Ronaldo auf der Ersatzbank

Womit wir bei den Portugiesen wären. Auch ihr Trainer Fernando Santos lässt vor dem Spiel aufhorchen. Er tut das eigentlich Undenkbare, setzt Superstar Cristiano Ronaldo auf die Ersatzbank, zum ersten Mal seit der EM 2004 in einem Spiel, in dem es um etwas geht. Gotteslästerung? Nun, manch ein Portugiese hielt in den letzten Tagen nicht mit der Meinung zurück, ohne Ronaldo sei Portugal ein besseres Team.

Ungewohnter Platz: Cristiano Ronaldo auf der Ersatzbank. Alessandra Tarantino / AP

Schnell wird klar: Santos gewinnt seine Wette. Es ist ein ­portugiesisches Team am Werk, das nur so strotzt vor Spielfreude. Der erst 21-jährige Gonçalo Ramos, Stürmer von Benfica Lissabon, ist einer jener Spieler, der von Ronaldos Absenz profitiert. Erstmals darf er von Beginn weg spielen, es gelingt ihm gleich ein Hattrick. Wobei das erste Tor nach 17 Minuten herausragend ist.

Nur fünf Minuten nach Ramos' Treffer legt Raphael Guerreiro nach – 4:0 für Portugal! Alessandra Tarantino / AP

Für die Zuschauer im Stadion ist aber noch immer Ronaldo der Hauptdarsteller. So laut wie in dem Moment, als er nach 73 Minuten eingewechselt wird, ist es an diesem Abend nie. Einmal trifft Ronaldo noch, aber diesmal zählt der Treffer wegen Offside nicht.

Es ist tatsächlich ein denkwürdiger Abend geworden, dieser WM-Achtelfinal. Nur hätten die Schweizer diesen Ausgang wohl nicht einmal in den schlimmsten Träumen erwartet. Das Warten auf einen echten Exploit auf der WM-Bühne geht also weiter. 2014 gegen Argentinien beklagte die Nati nach ­Dzemailis Pfostenschuss in letzter Minute Pech. 2018 gegen Schweden war der Auftritt zwar blutleer, aber wenigstens hielt die Hoffnung bis zuletzt, das 0:1 noch korrigieren zu können. Jetzt aber bleibt nur die totale Ernüchterung.

Das einzige Lebenszeichen der Schweizer: Manuel Akanji trifft zum 1:4. EPA

Ramos nicht zu stoppen: In der 67. Minute trifft er zum Hattrick. Manu Fernandez / AP

Es ist bereits Nachspielzeit, als Rafael Leão die Schweiz mit dem 6:1 demütigt. Alessandra Tarantino / AP

