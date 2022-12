WM 2022: Argentiniens WM-Trainer Scaloni, der andere Lionel

WM 2022 Die Billiglösung entpuppte sich als Hochbegabter: Der andere Lionel, Argentiniens Weltmeister-Trainer Scaloni Argentiniens Trainer Lionel Scaloni war zunächst Assistent, dann Interimstrainer. Er wurde belächelt und als Billiglösung betitelt. Doch nun gilt er als Hochbegabter. So hat Scaloni das Team mit und um Lionel Messi zu Champions geformt. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 19.12.2022, 16.57 Uhr

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni jubelt nach dem WM-Titel. (Lusail, 18.12.2022) Frank Augstein/AP

Im Fussball wird immer verglichen. Auch dann, wenn Vergleiche eigentlich unmöglich sind. Wer ist grösser, besser, erfolgreicher? Lionel Messi oder Diego Maradona? Ronaldo, der Portugiese oder Ronaldo, der Brasilianer? Pele oder Cruyff? In Argentinien suchen sie nun die Antwort auf eine weitere Frage: Wer ist der grösste Weltmeister-Trainer? Luis Cesar Menotti, der intellektuelle Schöngeist von 1978? Oder Carlos Salvador Bilardo, der pragmatische Defensivverfechter von 1986? Oder Lionel Scaloni, der… Ja, was? Wofür steht eigentlich der 44-jährige Scaloni?

Vielleicht ist es so, wie es Scaloni selbst vor der WM in einem Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» sagte. Er sehe sich beiden verbunden, meinte er. «Ich verehre Menotti und Bilardo». Wenn Scalonis Argentinien stürmte wie in der ersten Halbzeit des Finals, dann erinnerte es an Menottis spektakuläre Champions von 1978. Wenn es sich zurückzog und vorne auf die Genialität von Messi vertraute, dann war es wie 1986, als die Formel «Maradona+10» zum Titel führte.

Von Diego Maradona einst verspottet

Wenn sie nun in Argentinien die aktuellen Weltmeister als eine Symbiose der Ideologien von 1978 und 1986 sehen, dann zeigt dies, wie facettenreich Scaloni arbeitet. Er ist ein gewiefter Moderator, der seinen Superstar gross erscheinen lässt, die anderen aber nicht zu klein hält. Ein Chamäleon, das Defensive und Offensive beherrscht. Ein Taktiker, der flexibel zwischen den Systemen wechselt. Ein Psychologe, der aus Spielern, die gegen Saudi-Arabien verlieren innerhalb von wenigen Tagen Weltmeister formt. Er ist offenbar: ein Hochbegabter.

Lionel Scaloni motiviert seine Spieler vor der Verlängerung des WM-Finals. Er hat einen weltmeisterlichen Team-Spirit kreiert. (Lusail, 18.12.2022) Thanassis Stavrakis/AP

Das alles ist erstaunlich, wenn man sich vergegenwärtigt, woher dieser Lionel Scaloni eigentlich kam. Nach der enttäuschenden WM 2018 übernahm er die «Albiceleste» vom schillernden, aber teuren Jorge Sampaoli, dem er zuvor als Assistent zugedient hatte. Zunächst als Interimstrainer. Und als Scaloni 2019 einen längerfristigen Vertrag unterschreiben durfte, galt er vor allem als Billiglösung. Erfahrungen als Trainer einer Profi-Mannschaft wies er nämlich keine auf.

Dass das Amt des Nationaltrainers, das in Argentinien gerade in einem WM-Jahr als wichtiger als jenes des Staatspräsidenten angesehen wird, dem unbeschriebenen Scaloni anvertraut wurde, rief die Nörgler auf den Plan. Keiner äusserte sich kerniger als Diego Maradona. Scaloni könne «nicht einmal den Verkehr regeln», und dass man ihn zum Nationaltrainer gemacht habe, sei «verrückt», so Maradona.

Scaloni wurde so lange Zeit unterschätzt. Unlängst erzählte er, wie ihm der langjährige Nationaltrainer Uruguays, Oscar Washington Tabarez, einst Mut zugesprochen habe. «Denen, die meinen, dass Sie keine Erfahrung haben, denen müssen Sie antworten, dass Sie mehr als 20 Jahre als Profi in Spanien und Italien überstanden haben», so die Worte von Tabarez. Scaloni begann die Ausbildung zum Trainer bereits 2011. Da war er noch Spieler bei Lazio Rom.

Insgesamt sechs Jahre spielte er in Italien, im Land der grossen Taktik-Aficionados. Zu seinen Trainern dort gehörte auch der frühere Schweizer Nationalcoach Vladimir Petkovic. Das war in der Saison 2012/13 bei Lazio Rom. Trainingsübungen aus seiner Zeit bei Lazio und Atalanta Bergamo lasse er auch heute noch durchführen, so Scaloni. «Mein Blick auf den Fussball hat sich in Italien verändert. Im Rückblick wäre ich gerne früher in Italien gewesen.»

Ein gelungener Schachzug: die Messi-Pause

Krönung im 52. Spiel als Nationaltrainer: Lionel Scaloni ist Weltmeister-Trainer. (Lusail, 18.12.2022) Tolga Bozoglu/EPA

Weltmeister wurde Scaloni im 52. Spiel als Nationalcoach. Ein weltmeisterlicher Schachzug war ihm jedoch schon vor dem Debüt gelungen. Er hatte erkannt, dass Messi für das Team Segen ist, aber auch Fluch sein kann. Mit dem Captain hatte er im Gespräch vereinbart, ihn in den ersten Monaten nicht zu berücksichtigen. Messi überstrahle alles, beim Gegner aber auch beim eigenen Team, erklärte Scaloni damals. Er wollte, dass die Mannschaft zunächst einmal ohne Messi eine gefestigte Basis findet.

Die Rechnung ging auf. Auf Klubebene zeigt Messis Formkurve seit ein paar Jahren zumindest nicht mehr nach oben. Aber im Nationalteam wurde er nach der Rückkehr nur noch besser. Auf den Sieg bei der Copa America 2021 folgte nun der Triumph bei der WM Katar. Es ist auch der Triumph von Lionel Scaloni, dem Billigen und Unterschätzen. Aber eben auch: dem Hochbegabten.

