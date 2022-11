Schweizer Nati: Das sind die Noten der 26 Spieler vor der WM

WM 2022 Kurz vor der WM: Das sind die Saison-Zeugnisse der 26 Nati-Spieler Am Donnerstag um 11:00 Uhr bestreitet die Schweizer Fussball Nationalmannschaft gegen Ghana das letzte WM-Testspiel. Am 24. November beginnt das Turnier gegen Kamerun. Wie gut sind die Schweizer Spieler in Form? Wir bewerten und benoten diese Saison. Etienne Wuillemin und Christian Brägger Jetzt kommentieren 16.11.2022, 16.30 Uhr

Die Schweizer Schlüsselspieler

Keystone

Alter: 33 Jahre

Verein: Borussia Mönchengladbach

Länderspielbilanz: 76 Spiele

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 913'

Alles war wie immer: Sommer herausragend! Sommer fantastisch! Sommer Weltklasse! Deutschland verneigte sich auch in dieser Saison Woche für Woche vor dem Gladbach-Torhüter. Doch dann kam der fatale Misstritt. Ein Monat ist das nun her. Seither hat Sommer nicht mehr gespielt. Und darum lautet die Frage jetzt: Ist der Bänderriss wirklich kein Handicap mehr an der WM? Note 5,5

Keystone

Alter: 29 Jahre

Verein: FSV Mainz 05

Länderspielbilanz: 33 Sp./ 2 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1016'

Erhielt als Lohn für seine tolle erste Saison mit Mainz im Sommer die Captainbinde. Knüpfte zu Beginn nahtlos an die guten Leistungen an. Wurde dann anfangs Oktober kurz gestoppt von einer Muskelverletzung. Seither nicht mehr ganz so dominant wie zuvor und mit etwas weniger Einsatzminuten. Note 5

Keystone

Alter: 27 Jahre

Verein: Manchester City

Länderspielbilanz: 42 Sp./ 1 Tor

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1016'

Musste sich gedulden, bis er zu seinen ersten Einsätzen kam – aber es hat sich gelohnt. In letzter Sekunde klappte der Transfer von Dortmund zu Manchester City. Wie sich Akanji dort eingeführt hat, ist beeindruckend. Grosse Konkurrenz? Egal! Er eroberte Pep Guardiolas Gunst im Nu, wurde sofort Stammspieler und überzeugte ohne Ausnahme. Note 6

freshfocus

Alter: 26 Jahre

Verein: Borussia Mönchengladbach

Länderspielbilanz: 40 Sp./ 1 Tor

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1305’

Aufs und Abs wechselten sich beim 26-jährigen Bündner ab – seinem Arbeitgeber Gladbach stand er da in überhaupt nichts nach. Elvedi kommt regelmässig über die volle Distanz zum Einsatz, das ist schon mal gut für ihn und seinen Rhythmus. Aber irgendwie war diese Vorrunde nicht eine des Fortschritts, auch nicht des Rückschritts, sondern einfach eine des Stillstands. Note: 4

Keystone

Alter: 30 Jahre

Verein: Newcastle United

Länderspielbilanz: 72 Sp./ 8 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1246’

Was für eine atemberaubende Saison bislang. So kam es vor, dass man sich am TV zu Schär ungläubig die Augen rieb. Der Wiler Innenverteidiger führt bei Newcastle die beste Defensive der Premier League mit an, ist auch mal Torschütze und geniesst dank formidabler Leistungen ein hohes Ansehen bei Trainer Eddie Howe, Publikum wie Mitspielern. Kurzum: Schär ist in Topform, zudem verfügt er jetzt über die Erfahrung von 103 Auftritten in der besten Liga der Welt. Note 6

Keystone

Alter: 30 Jahre

Verein: FC Turin

Länderspielbilanz: 100 Sp./ 9 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1037'

Er war lange gesetzt, und auch gleich der Captain. Das sagt viel über sein Standing aus. Zumal der Linksfuss nicht als Wortführer gilt. Dafür als ziemlich sicherer Wert in der Dreierkette, in der er mittlerweile fast lieber spielt als links in der Viererabwehr. Zuletzt litt aber der Status von Rodriguez nach einer Baisse seines Klubs. Note: 4,5

Keystone

Alter: 30 Jahre

Verein: Arsenal FC

Länderspielbilanz: 106 Sp. / 12 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1539’

Spätestens seit dieser Saison hat in England jeder grossen Respekt vor Granit Xhaka. Vor allem ist der 30-Jährige in der Mitte der Arsenal-Fans angekommen, als Vorkämpfer, polyvalent einsetzbarer Spieler, ­Torschütze, Assistgeber, Vorzeigeprofi. Xhaka wird heute mehr denn je seinem hohen Selbstanspruch gerecht und gehört inzwischen zur erweiterten Weltklasse. Ist mit Arsenal Leader in der Premier League ist. Note 6

freshfocus

Alter: 30 Jahre

Verein: Nottingham Forest

Länderspielbilanz: 48 Sp. / 5 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 922’

Sein Weggang von Atalanta Bergamo überraschte, mit Nottingham als neuem Arbeitgeber hatte auch niemand gerechnet. Zunächst hatte Freuler Anlaufschwierigkeiten, wohl fehlte ob der Kurzfristigkeit des Transfers auch etwas die Eingewöhnungszeit beim Aufsteiger und für die Premier League. Lange dauerte es aber nicht, und der Dauerläufer etablierte sich im zentralen Mittelfeld als Stammspieler mit grundsätzlich guten Leistungen. Note 5

freshfocus

Alter: 25 Jahre

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspielbilanz: 32 Sp. / 0 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1980’

Ist der Schweizer Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten im Klub. Sow ist ein Eckpfeiler im Märchen von Eintracht Frankfurt. War bereits beim Triumph in der Europa League prägend, jetzt gelang sogar der Vorstoss in den Champions-­League-Achtelfinal, Sow absolvierte jede Minute in der Königsklasse. Auch in der Bundesliga läuft es nach Fehlstart besser. Kurz: Sow ist so gut wie noch nie. Note 5,5

freshfocus

Alter: 25 Jahre

Verein: Chelsea FC

Länderspielbilanz: 42 Sp. / 3 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison (inkl. Juventus): 261’

Autsch. Bei Juventus nicht geliebt, dann der kurzfristige Wechsel zu Chelsea. Und alle dachten: wow. Weil Trainer Tuchel bei den Londonern aber kurze Zeit später entlassen wurde, hatte Zakaria keinen Mentor mehr und lange genau null Einsätze. Ehe er jüngst in der Champions League debütieren durfte - und prompt traf. Nur um danach wieder in der dritten Reihe zu verschwinden. Note 3

Keystone

Alter: 31 Jahre

Verein: Chicago Fire FC

Länderspielbilanz: 108 Sp. / 26 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 2.259’

Kam fast unverletzt durch die Saison. Hat in den letzten 15 Monaten so viele Spiele absolviert wie nie mehr, seit er 2012 den FCB verliess. Sieben Tore und sechs Assists in 29 Auftritten in der ersten Saison in Amerika (bei Chicago) sind ordentlich, kann sich gleichwohl noch verbessern. Ungewiss ist, ob sich das frühe Saisonende (9. Oktober) auswirkt. Shaqiri trainierte darum zuletzt beim FC Lugano mit – durfte aber keine Spiele bestreiten. Note 5

Keystone

Alter: 24 Jahre

Verein: FC Augsburg

Länderspielbilanz: 26 Sp. / 4 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 554’

Hat mit Augsburg eine komplizierte Vorrunde hinter sich. Startete mit Rückstand, weil er wegen einer im Juni mit der Nati erlittenen Muskelverletzung fast die gesamte Vorbereitung verpasste. Tastete sich via Teileinsätze an die Startelf ran, überzeugte aber zu selten und konnte sich darum nicht festbeissen. Nur ein Tor und zwei Assists, das ist enttäuschend. Note 3,5

freshfocus

Alter: 25 Jahre

Verein: AS Monaco

Länderspielbilanz: 58 Sp. / 11 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1.368’

Wird er der Mann der wichtigen Tore? Hat sich nach dem Wechsel von Gladbach zu Monaco rasch zurechtgefunden. Seit Oktober ist die Form gar überragend, in den letzten sieben Ligaspielen traf er fünfmal. Die WM wird bereits sein viertes grosses Turnier, es ist ein Schweizer Rekord, denn jünger war zu diesem Zeitpunkt noch niemand – Embolo ist erst 25 Jahre alt. Das geht manchmal ein wenig vergessen. Note 5,5

freshfocus

Alter: 22 Jahre

Verein: RB Salzburg

Länderspielbilanz: 8 Sp. / 2 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1260'

Hat in der Champions League in einer starken Gruppe mit Milan und Chelsea dreimal getroffen, in der Liga waren es sogar sieben Tore. Das führt zum nächsten Zuwachs seines Marktwertes, der nun bei 25 Millionen Euro liegt. Aber da geht noch mehr, zumal der 22-jährige Okafor nur noch besser zu werden scheint, was er mit starken Auftritten gleich mehrfach untermauert. Die Frage ist nicht ob, sondern wann er den nächsten Schritt macht. Note 5,5

Keystone

Alter: 30 Jahre

Verein: Galatasaray Istanbul

Länderspielbilanz: 88 Sp. / 25 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 549’

Einer der Absteiger. Es war nicht sein Halbjahr. Wechselte im Sommer leihweise von Benfica in die Türkei, spürte dann zu lange die Nachwehen einer Verletzung. Traf das Tor einfach nicht, weshalb sein Klub weitere Stürmer verpflichtete. Immerhin hat der 30-Jährige zuletzt leichte Aufwärtstendenz gezeigt und im Cup zweimal getroffen. Note 3

Die Schweizer Ergänzungsspieler

freshfocus

Alter: 31 Jahre

Verein: FC Lugano

Länderspielbilanz: 27 Sp. / 1 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 877’

Erlebt dank des Wechsels von Wolfsburg nach Lugano und seinen Einsatzminuten endlich sein erstes grosses Turnier. Was die Skorerpunkte (5 in 10 Spielen) betrifft, wäre noch mehr möglich gewesen. Note 5

freshfocus

Alter: 26 Jahre

Verein: FSV Mainz 05

Länderspielbilanz: 22 Sp. / 2 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 909’

Erlebt in Mainz den zweiten Frühling der Karriere. Kam völlig unerwartet zu vielen Einsätzen auf der ungewohnten Position als Innenverteidiger. Verdiente sich damit das WM-Aufgebot – und eine Vertragsverlängerung. Note 5,5

Eray Cömert

freshfocus

Alter: 24 Jahre

Verein: FC Valencia

Länderspielbilanz: 9 Sp./ 0 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 873'

Der Innenverteidiger hat sich bei Valencia festgebissen. Das war nicht zu erwarten, zeugt von Leistung, verdient Lob. Note 5

Seine Präsenz auf dem Platz ist bereits mit 20 Jahren beeindruckend. Note 5,5

Keystone

Alter: 25 Jahre

Verein: FC Bologna

Länderspielbilanz: 11 Sp. / 0 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 642’

Seit Thiago Motta neuer Trainer ist, spielt er häufig – und gut. Ist mit ein Grund für die Serie von vier Siegen aus fünf Spielen. Zuletzt traf er gar erstmals. Note 5

freshfocus

Alter: 33 Jahre

Verein: FC Basel

Länderspielbilanz: 22 Sp. / 3 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1528’

In der Liga bei Alex Frei nicht mehr unbestritten. Trotzdem mit der Erfahrung und dem Herzen da, wenn er ihn braucht. Note 4

freshfocus

Alter: 28 Jahre

Verein: BSC Young Boys

Länderspielbilanz: 15 Sp. / 4 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 893’

Seit 2017 bei YB, noch immer ein belebendes Offensivelement. Auch heuer war auf den 29-Jährigen – wenn nicht gerade verletzt – Verlass. Note 4,5

freshfocus

Alter: 20 Jahre

Verein: BSC Young Boys

Länderspielbilanz: Keine Einsätze

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1765’

Geniale Pässe. Geniale Übersicht. Geniales Spielverständnis. Der Mann der Zukunft des Schweizer Fussballs. Note 5,5

Keystone

Alter: 20 Jahre

Verein: FC Luzern

Länderspielbilanz: 1 Sp. / 0 Tore

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1505’

Seine Präsenz auf dem Platz ist bereits jetzt beeindruckend. Lässt sich auch von den Unruhen in Luzern neben dem Platz nicht ablenken. Note 5,5

Die Schweizer Ersatztorhüter

Keystone

Alter: 24 Jahre

Verein: Borussia Dortmund

Länderspielbilanz: 3 Spiele

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 1.395'

Hat beste Kritiken. Dass es dem BVB nicht so läuft, liegt bis auf den Patzer gegen Union gewiss nicht am Torhüter. Note 5,5

freshfocus

Alter: 28 Jahre

Verein: Montpellier HSC

Länderspielbilanz: 4 Spiele

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 808’

Auch seinem Verein läuft es nicht wunschgemäss, aber auch für Omlin gilt: Am Torhüter liegt das nicht. Zeigte erneut einige starke Partien. Note: 5

Keystone

Alter: 24 Jahre

Verein: RB Salzburg

Länderspielbilanz: Kein Einsatz

Einsatzminuten mit dem Klub in dieser Saison: 2070'

Stammgoalie bei Salzburg, oft mit starken Auftritten. Hatte auch in der Königsklasse beste Werbung, der 24-Jährige dürfte bald weiterziehen. Note 5

Schweizer WM-Spiele Gruppe G 24.11: Schweiz-Kamerun 11 Uhr

28.11.: Schweiz-Brasilien 17 Uhr

2.12.: Schweiz-Serbien 20 Uhr



Modus: Die besten zwei der Gruppe qualifizieren sich für den Achtelfinal.

