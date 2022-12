Drohte Granit Xhaka einem Journalisten? Eher ein Missverständnis

WM 2022 Granit Xhaka: War es eine Drohung? Wohl eher ein Missverständnis In der Mixed Zone war nach dem 1:6 gegen Portugal der Teufel los. Mittendrin Ronaldo, Pepe, Seferovic, Shaqiri – und Xhaka, natürlich. Christian Brägger, Doha Jetzt kommentieren 07.12.2022, 20.51 Uhr

Drohte Granit Xhaka einem Schweizer Journalisten? Es handelte sich wohl eher um ein Missverständnis. Keystone

Die Kabine ist die heiligste Zone einer Mannschaft. Einblicke bekommt man nur in seltenen Fällen. Anders die Mixed Zone. Hier erhält man zwar nicht die Innensicht, aber sie spiegelt die Befindlichkeiten und ist quasi die Nachspielzeit der Nachspielzeit. Bei der WM müssen grundsätzlich alle Spieler da durch.

Nach dem 1:6 interessieren die Portugiesen die Schweizer Journalisten nicht, wenngleich es beeindruckt, welche Aufmerksamkeit Cristiano Ronaldo generiert. Nur: Er läuft zügigen Schrittes, hält nie an, faselt wenig verständliche Brocken zur Leistung der Schweizer («sie gaben ein gutes Bild ab» – der Satz könnte auch anders gelautet haben), die weiss-gebleachten Zähne funkeln. Bloss keine Diskussion über die Ersatzrolle. Pepe ist da bedeutend zuvorkommender. Der zweite Liebling der portugiesischen Medienschaffenden rennt durch die kurvige Mixed Zone, tatsächlich mag der 39-Jährige immer noch. Und erbarmt sich dann doch.

Dauerbrenner: Pepe ist trotz fortgeschrittenen Alters von 39 Jahren nach wie vor flink unterwegs. Keystone

Xhaka setzt wie oft die Schlusspointe

In all dem Durcheinander ist zu diesem Zeitpunkt die Mehrzahl der Schweizer längst durch, für sie ist das hier nach dem Debakel wie der Gang nach Canossa. Granit Xhaka ist für Schlusspointe verantwortlich, sie kommt meistens von ihm, weil er nach Spielen oft spät dran ist. Der Captain stellt sich jedes Mal den Medien – nur dem Schweizer Fernsehen ist er dieses Mal ausgewichen.

Xhakas Einstieg aber irritiert den einen oder anderen Schweizer Journalisten. Seine Worte, denen vorausgeschickt wird, man möge keine «Scheiss-Fragen» stellen, werden akustisch jedenfalls so verstanden: «Denn bekunnsch e Hahne vo mir.» Der Satz wird als Drohung aufgefasst und führt dazu, dass Xhaka am Mittwochmorgen am Telefon den Journalisten von «20 Minuten» aufklärt, der darüber geschrieben hat: Es sei ein sprachliches Missverständnis gewesen.

Nach der 1:6-Klatsche bedient: Granit Xhaka. Keystone

Da aber die anderen Medien längst die Fährte aufgenommen haben, bleibt die Drohung auf ihren Portalen bestehen. Also sieht sich der Schweizer Medienchef Adrian Arnold am Nachmittag zu einer öffentlichen Erklärung genötigt: «Das war ein Missverständnis vom Dialekt her. Er hat im Basler Dialekt gesagt, dann bekomme der Journalist gar nichts. Also keine Antworten.»

Sie haben die Journalisten in der Mixed Zone aber bekommen, sie sind unmissverständlich:

«Wenn man nicht verteidigt, nicht läuft, die Zweikämpfe verliert, keine zweiten Bälle hat, kann man auch zu zehnt und einem Goalie hinten spielen und es nützt nichts.»

Dann, zwei Stunden nach dem 1:6, begegnet Xhaka nochmals serbischen Journalisten, die ihn jetzt zum Jashari-Trikot befragen. Arnold greift ein und zerrt Xhaka weg, der eigentlich stehen bleiben will: «Ich habe darüber an der Pressekonferenz geredet, reicht euch das nicht?»

