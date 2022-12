WM 2022 Irritationen um Lotomba und Mbabu – wurden sie von Yakin abgestraft, weil sie zu lang gezockt haben? Murat Yakin nominierte die Aussenverteidiger Jordan Lotomba und Kevin Mbabu nicht für die WM, was in der Westschweiz für laute Misstöne sorgte. Nun kommt ans Tageslicht: Im Juni wurde das Duo aus disziplinarischen Gründen für ein Spiel aus dem Kader verbannt. Christian Brägger Jetzt kommentieren 07.12.2022, 16.25 Uhr

26. Mai 2022: Da ist Kevin Mbabu noch im Aufgebot für die Nations League. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Wenn ein Resultat wie das 1:6 im WM-Achtelfinal gegen Portugal so gar nicht mehr ins Gesamtbild passt, geht die Suche nach Gründen los. Nationaltrainer Murat Yakin wird dafür kritisiert, dass er keine Aussenverteidiger mitgenommen hat als Ersatz für Silvan Widmer und Ricardo Rodríguez. Widmer hatte für die Partie von Dienstagabend krankheitsbedingt Forfait erklären müssen.

In Doha kommen am Tag nach der Niederlage bei Yakins Aufarbeitungspressekonferenz pikante Details ans Tageslicht. Sie rühren vom Juni her, als die Gefühlswelt der Schweizer ebenfalls nicht gerade rosig und die Schweiz mit drei Niederlagen in die Nations League gestartet war.

Yakins disziplinarische Massnahme

Am Samstagabend und damit einen Tag vor jener Partie gegen Portugal überzogen die beiden Nationalspieler Kevin Mbabu und Jordan Lotomba in Genf die verordnete Nachtruhe. Um 23 Uhr hätten sie auf ihren Zimmern sein müssen, spielten aber bis etwa 23.30 Uhr in der Hotellobby Karten vor den Augen anderer Gäste.

Yakin erfuhr davon und sanktionierte das Duo für die Partie gegen Portugal disziplinarisch: Es musste auf der Tribüne Platz nehmen. Und die Schweiz gewann 1:0.

Hatte das Einfluss für die WM?

Natürlich erscheint nun die Nichtnomination von Mbabu und Lotomba für die WM in einem anderen Licht. Yakin wird hier in Doha damit konfrontiert, er sagt:

«Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es ist richtig, dass ich Jordan und Kevin damals sanktioniert habe. Es überrascht mich aber, dass das jetzt bekannt wird und wir nun über zwei Spieler reden, die nicht hier sind.»

Yakin sagt, Mbabu habe im Klub bei Fulham nicht gespielt. Und Renato Steffen habe ihm damals gezeigt, dass er eine gute Alternative als Aussenverteidiger sei. Damals kam Steffen für Widmer in der zweiten Halbzeit und zeigte eine gute Partie.

Jordan Lotomba (links) spielt im Klub bei Nizza. Bild: Laurent Cipriani / ap

Offenbar hält Yakin von Mbabu und Lotomba nicht gerade viel, da zumindest Lotomba im Klub bei Nizza regelmässig eingesetzt wird. Und wahlweise als Links- und Rechtsverteidiger spielen kann.

Yakin selbst verpasste 1994 als Spieler die WM, nachdem er zu lange an der Bar geblieben war und Roy Hodgson ihn danach aus dem WM-Kader gestrichen hatte. Der Nationaltrainer ist diesbezüglich ein gebranntes Kind – kaum vorstellbar, sollte er gleich handeln wie einst Hodgson.

