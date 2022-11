WM 2022 Wie viel Fussball-Kultur hat der Gastgeber? Kaum ist die WM eröffnet, laufen die Katari davon Viele Zuschauer verlassen das Stadion bereits in der Pause des WM-Eröffnungsspiels. Die Fifa irritiert derweil mit einem Verbot der «One Love»-Captain-Binde. Das bleibt hängen nach dem ersten Abend der WM 2022. Etienne Wuillemin, Al Khor 1 Kommentar 20.11.2022, 19.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leere Tribünen im ganzen Stadion bereits kurz nach der Halbzeit. Die Kataris haben genug gesehen von ihrem enttäuschenden Team. Natacha Pisarenko / AP

Als sich der Abend dem Ende zuneigt, da gibt es für die Zuschauer nur noch ein Ziel: Möglichst schnell raus aus dem Stadion! Vielleicht gelingt es ja irgendwie, dem Verkehrschaos zu entkommen. 67’372 Menschen haben die Reise zum ersten Spiel dieser WM ins «Al Bayt» unternommen, 40 Kilometer nördlich von Doha gelegen. Sehr viele von ihnen haben aber offensichtlich schon bald genug vom Fussball-Erlebnis. Sie verschwinden schon in der Pause.

Gut drei Stunden zuvor ist die Stimmung noch etwas freudvoller. Draussen ist der Wind ungewohnt stark zu spüren. An der Strasse, welche die hohen Gäste direkt ins Innere des Stadions führt, stehen auch Dromedare und Pferde Spalier. Die Männer auf ihnen haben Sturmgewehre umgehängt – man weiss ja nie.

Die hohe Gäste werden direkt ins Stadion gefahren. Scharf beobachtet. ewu

Die salbungsvollen Worte von Infantino – aber wie sieht die Realität aus?

Es ist kurz vor 17 Uhr, als Gianni Infantino zum Mikrophon greift. Dem noch vollen Rund, ja der ganzen Welt ruft er zu: «Lasst uns den Fussball zelebrieren, denn der Fussball vereint die Welt. Ich wünsche allen nur das Beste!»

Salbungsvolle Worte, wie so häufig. Sehr bemerkenswert an Infantinos Auftritt ist die Kürze: Er beschränkt sich auf eine einzige Minute. Vielleicht, weil er am Samstag schon genug geredet hat. Eine Stunde dauerte da seine bizarre Wut-Rede. Wir kommen noch dazu.

Fifa-Präsident Gianni Infantino mit dem Emir von Katar. Friedemann Vogel / EPA

Am Eröffnungsspiel aber überlässt er die Bühne dem Gastgeber. Kurz vor Beginn der Zeremonie führt er den Emir von ­Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, auf die Ehrentribüne. Die Zuschauer jubeln ihrem Staatsoberhaupt zu. Dann wird es dunkel. Die Zuschauer kreischen vor Freude. Auf den Videowürfeln werden sie aufgefordert, runterzuzählen, noch drei Sekunden, zwei, eins – los geht es mit der Eröffnungsfeier.

Die Fussball-WM in Katar ist eröffnet. 67372 Menschen sind dabei. Viele allerdings nicht bis zum Schluss, weil Katar fussballerisch nur enttäuscht. Jb Autissier/Freshfocus / Panoramic

30 Minuten dauert sie. Es ist eine schön gestaltete Show, ­moderne Musik, einige tänzerische Darbietungen, stimmige Lichtbilder und einigermassen kurzweilig, das ist nicht immer so bei Grossanlässen.

Die entscheidende Botschaft kommt gleich zu Beginn. US-Schauspieler Morgan Freeman, 85-jährig mittlerweile, trifft sich auf dem Feld mit dem katarischen Youtuber Ghanim Al Muftah, dieser leidet unter dem «Caudal Regression Syndrome», hat darum keine Beine. Freeman und Al Muftah werben in einem Dialog für Toleranz, für eine gemeinsame Welt aller Menschen, egal welche Herkunft und welches Schicksal jemand mit sich trägt.

Dialog für Toleranz. Natacha Pisarenko / AP

Das passt wunderbar zur Einladung, welche die Fifa für diese Eröffnung verschickt hat. Dort steht wörtlich:

«Das Thema ist eine ­Zusammenkunft der gesamten Menschheit, die Unterschiede durch Menschlichkeit, Respekt und Integration überbrückt. Der Fussball ermöglicht es uns, als ein Stamm zusammenzukommen, und die Erde ist das Zelt, in dem wir alle leben.»

Wer das so liest, vermisst eigentlich nur die Aufforderung, auf die Knie zu gehen und dem Fussball zu huldigen.

Infantino und seine Gefolgschaft bei der Fifa haben sich längst ihre Scheinwelt gebastelt. Die Wahrheit ist etwas komplizierter. Nie ist das offensichtlicher geworden als rund um diese WM in Katar. ,

Und auch jetzt lässt einen dieses neue Stadion mit gemischten Gefühlen zurück. Topmodern ist es, prunkvoll gar, alles funktioniert. Aber unter welchen Bedingungen ist es errichtet worden?

Wie viele Bauarbeiter haben ihr Leben gelassen, um diese Scheinwelt zu errichten? Es sind Fragen, die über diese WM hinaus bleiben.

Und auch die Realität passt so gar nicht zu diesen warmen Fifa-Worten: Am Tag der WM-Eröffnung stellt sich nämlich die Frage: Was passiert, wenn die Captains einiger Mannschaften die «One Love»-Binde tragen? Mehrere europäische Mannschaften möchten diese Binde als Zeichen für Toleranz tragen, darunter die Schweiz. Doch nun möchte ausgerechnet die Fifa diese Binde verbieten und auf eine eigene Kampagne setzen. Es ist ein Thema, das noch einige Tage nachhallen wird.

Der Schweizer Captain Granit Xhaka mit «One Love Binde» Laurent Gillieron / EPA

Infantino: «Wurde gemobbt wegen meiner roten Haare»

Spätestens da erinnert man sich auch wieder an Gianni Infantinos Rede zum Start dieses Wochenendes. Vor versammelter Weltpresse setzte er zu einem Ausbruch an, der einen staunend zurückliess. Sein stündiger Monolog war nichts anderes als eine Abrechnung.

Zunächst hielt er fest, er wisse, wie sich homosexuelle und behinderte Menschen fühlen, und sogar was Arbeitsmigranten durchmachen, könne er nachfühlen. Und auch er selbst sei als Kind wegen seiner roten Haare und den Sommersprossen gemobbt worden.

Ziel seines Angriffs war indes Europa. Die Kritik an Katar sei völlig deplatziert, «wir Europäer sollten uns besser für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen für all das, was wir angerichtet haben.»

Amnesty International kritisiert Infantino

Amnesty International reagierte umgehend. «Dadurch, dass Infantino legitime Kritik an Menschenrechtsverletzungen beiseite wischt, würdigt er den enormen Preis herab, den Arbeitsmigranten gezahlt haben, um sein Flaggschiff-Projekt möglich zu machen», sagte ein Sprecher.

Nun rollt also der Ball. Aber über Fussball wird noch immer nicht gesprochen. Das liegt vor allem an der Fifa selbst. Und an den «Fans» in Katar, die mitten im Spiel schon nach Hause gehen. Letzteres bestätigt den Eindruck, der ohnehin schon herrschte: die WM findet in einem Land statt, wo Fussball-Kultur ein Fremdwort ist.

Herrliches Kopfballtor: Enner Valencia trifft doppelt für Ecuador. Es wird ein ungefährdeter Sieg gegen ein inferiores Katar. Thanassis Stavrakis / AP

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen