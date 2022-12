Mario Frick: Warum Jashari für die Nati bald unverzichtbar ist

WM 2022 FCL-Trainer Mario Frick: «Wenn Jashari so weitermacht, kann die Nati bald nicht mehr auf ihn verzichten» Was bleibt nach dem Aus der Schweizer Nati? Hat Murat Yakin Fehler gemacht? Wir haben mit vier Trainern aus der Schweiz über die WM gesprochen. Jakob Weber, Christian Brägger, Etienne Wuillemin und Stefan Wyss Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Sah ein Portugal, das ohne Ronaldo befreit aufspielte: FCL-Trainer Mario Frick. Martin Meienberger / freshfocus

«Über die Rolle von Trainer Murat Yakin wurde sehr viel gesprochen, geschrieben und geurteilt. Etwas unter ging, welch entscheidende Rolle die riesige Qualität von Portugal spielte. Cristiano Ronaldo rauszunehmen und den jungen Gonçalo Ramos zu bringen, ging voll auf. Die Nebenleute tauten völlig auf. Es hat ihnen richtig gut getan, dass nicht der gesamte Fokus auf Ronaldo lag. Einen João Felix habe ich schon lange nicht mehr so gut gesehen.

Trotz allem war der Auftritt der Schweizer enttäuschend. Mit dem Achtelfinal haben sie das Minimalziel erreicht. Nun ist es wichtig, dieses Erlebnis nicht einfach zu verdrängen. Aus dem Spiel gegen Portugal gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen für ein nächstes Spiel in der K.o.-Phase. Ich bin überzeugt, dass man aus schweren Niederlagen am meisten lernt.

Wobei Murat Yakin jetzt vor einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe steht. Wir Vereinstrainer haben es in so einer Situation viel einfacher, wir sehen die Mannschaft in der Woche darauf schon wieder, können Einzelgespräche führen. Yakin sieht die Nationalspieler erst im März wieder. Eine viel schwierigere Ausgangslage, um eine Nachbetrachtung und Analyse zu machen.

Es dauert also noch einige Zeit, bis die Chance kommt, sich zu rehabilitieren. Wobei die Gruppe in der EM-Qualifikation auch nicht gerade so attraktiv ist, dass man sich mit Blumen schmücken könnte, wie das bei einem Sieg über Frankreich beispielsweise der Fall wäre. Rumänien, Israel, Weissrussland, Kosovo und Andorra, in diesen Spielen zählt für die Nati nur der Sieg. Das ist nicht so einfach.

Ein paar Worte noch zu Ardon Jashari: Wenn er sich so weiterentwickelt wie bisher, dann wird auch die Nati bald nicht mehr auf ihn verzichten können. Klar, er ist noch sehr jung und muss sich auf internationalem Niveau zuerst beweisen. Das heisst, er tut gut daran, sich zunächst ganz auf seine Leistungen für den FCL zu konzentrieren, ohne sich ablenken zu lassen. Das war auch die Basis, warum er innert kürzester Zeit so weit gekommen ist.

Und die WM als ganze? Neue Erkenntnisse sehe ich nicht viele. Ich bin eher enttäuscht über das zuweilen bescheidene Niveau. Die grossen Enttäuschungen waren Dänemark und Belgien in der Vorrunde. Zusammen mit dem Ausscheiden von Deutschland. Wobei ich die Leistungen der Deutschen besser fand, als sie öffentlich dargestellt wurden.

Was sich immer mehr gezeigt hat: Es gibt kaum mehr Mittelfeld-Pressing. Entweder man greift ganz vorne mit aller Konsequenz an. Oder man zieht sich in einen Verteidigungsblock zurück. Damit wurde Frankreich vor vier Jahren Weltmeister. Und nun agieren sie immer noch fast identisch. Darum werden sie sehr, sehr gefährlich sein für alle.»

Obwohl er mit dem FC Basel noch täglich trainiert, hat Alex Frei die meisten WM-Spiele am TV angeschaut. Imago

«Ich habe die WM so gut es ging verfolgt. Wir haben mit dem FC Basel meist noch trainiert. Von den zwei frühen Spielen sah ich deswegen oft nur eine Halbzeit. Aber die späteren Spiele, vor allem die um 20 Uhr, habe ich alle von A bis Z gesehen.

Meine Haupterkenntnis ist, dass alle Mannschaften taktisch, technisch und physisch Fortschritte gemacht haben. Sportlich ist deswegen alles näher zusammengerückt. Die Zeiten, als es noch Kanonenfutter gab, sind vorbei. Am Schluss entscheidet zum einen die Qualität der Einzelspieler. Aber es ist auch auffällig , dass die Mentalität eine wichtigere Rolle spielt. Ich denke da zum Beispiel an Marokko oder Saudi Arabien. Guter Teamspirit und ein ausgewogenes Kader helfen dir, wenn die sportlichen Unterschiede kleiner sind. Mentalität war schon immer wichtig, aber jetzt noch etwas mehr.

Bei den Schweizer Spielen war ich wie ein Fan auf dem Sofa. Aber einer, der die Sache richtig einordnet. Ich war weder himmelhoch jauchzend, als die Schweiz sechs Punkte in der Gruppe holte. Noch war ich nach der Klatsche gegen Portugal zu Tode betrübt. Die Mannschaft hat mehr als ihre Pflichtaufgabe erfüllt: Sie hat sechs Punkte geholt und sich damit den Achtelfinal ohne Diskussion verdient. Zwischenzeitlich dachte ich, dass vielleicht noch mehr drinliegt, aber Portugal war dann doch zu stark.

Natürlich schweifen meine Gedanken auch auf dem Sofa in die Trainerperspektive. Ich versuche dann nachzuvollziehen, warum Murat Yakin gewisse Entscheidungen getroffen hat. Aber vor allem macht es mir Spass, den einen oder anderen Spieler zu entdecken. Selbstverständlich ist es mir bewusst, dass wir als FCB keinen verpflichten werden, der jetzt noch dabei ist. Aber dennoch macht es Sinn, den Weg von spannenden Spielern zu beobachten. Vielleicht werden sie ja später irgendwann doch zu einer Option. Darum schaue ich die Spiele gerne mit einem besonderen Augenmerk auf Teams wie den Iran, Ecuador, Saudi Arabien, USA, Kanada oder Marokko. Da musst du als FC Basel im Fall der Fälle zur Stelle sein.»

Trainer Peter Zeidler, derzeit mit dem FC St.Gallen Tabellendritter. Reto Martin

«Es ist brutal, wie nun die welschen Zeitungen vehement den Kopf von Murat Yakin fordern. Sie waren ja bereits vor der WM zurückhaltend. Es war eine einzelne Begegnung, aber das 1:6 ist nicht repräsentativ und man kann darüber keine saubere Aussage machen. Es wird da jetzt zu viel hineininterpretiert bei den Westschweizern. Nach dem Serbien-Spiel habe ich noch gesagt, jetzt sei der Moment für die Schweiz gekommen. Aber ich bin entschieden dagegen, den Fokus der Kritik auf Yakins System oder seine Nomination der Aussenverteidiger zu legen. Auch wenn es nach einem 1:6 im Achtelfinal ganz normal ist, dass alles und jeder hinterfragt wird.

Yakin ist definitiv der richtige Coach für die Nationalmannschaft. Ich glaube, es hat ihm richtig gut gefallen auf der Weltbühne. Er ist ein Winnertyp. Was jetzt passiert ist, wird Yakin motivieren, nochmals mehr zu machen für das, was kommen wird. Natürlich war Nico Elvedis Aussage, er sei fit, verwunderlich. Ich hätte in jedem Fall Cedric Itten an die WM mitgenommen.

Eigentlich habe ich alle WM-Spiele gesehen. Das Niveau ist gut. Teamgeist, Begeisterung, Feuer, Euphorie - all diese Komponenten sind deutlich zu spüren, ich nenne hier als Beispiel Marokko. Argentinien hat mich auch sehr beeindruckt, allen voran Lionel Messi, der wie in einem Flow ist. Gefallen hat mir auch das Ensemble Brasiliens mit seinen Umschaltmomenten, und wie es versucht, die Fehler des Einzelnen gemeinsam auszubügeln – nicht unbedingt die Tänze, man kann sich ja vorstellen, dass das nicht so mein Ding ist.

Kylian Mbappé ist natürlich gigantisch, auch Ghanas Mohammed Kudus war sackstark. Weston McKennie von den USA ebenfalls. Es ist zudem statistisch belegt, dass die Goalies heute fast doppelt so viele Ballkontakte haben wie an der WM 2018. Auch werden wir sehen, was aus dieser Nachspielzeit noch wird.

Die Schweiz hat das schönere Land als Deutschland. Aber besser ist sie trotzdem nicht. Deutschland hat ordentlich gespielt, hatte in den Gruppenspielen die meisten Torschüsse aller Teams. Und einfach gegen Japan nicht aufgepasst und 20 Minuten lang die Defensive vergessen. Das reicht schon zum Ausscheiden. Aber die Bayern verlieren auch einmal in Bochum. Deutschland hätte immer noch seinen Platz verdient im Viertelfinal.

Aber es ist nicht gut für uns Deutsche, wenn wir nicht weiterkommen. Ich sehe unsere Lage nicht dramatisch, finde es aber okay, dass Oliver Bierhoff nun geht und es frischen Wind gibt. In Deutschland redeten sie ja nur noch über die Regenbogenbinde. Das hat Energie genommen, dabei ist die WM ein sportlicher Wettbewerb. Aber wir sind weiterhin eine Fussballnation, einfach keine grosse, das müssen wir uns zurückholen. Die Kinder in meinem Heimatland brauchen wieder erfolgreiche Vorbilder.

Unser Goalie Zigi hat ja auch noch für Ghana gespielt. Er hat das sehr gut gemacht, ohne überragend oder matchentscheidend zu sein wie bei uns im FC St.Gallen. Eines möchte ich zu guter Letzt nochmals betonen: Der Fussball hat schon unglaublich viel Kraft. Wie friedlich alles in Katar ist - das ist ein tolles Gefühl, gerade in der heutigen Zeit. Der Fussball schafft es sogar, dass ein in sich zerstrittenes Land wie zum Beispiel Brasilien kurzfristig zu einer Einheit wird.»

FCA-Trainer Boris Smiljanic zur Aufarbeitung des Schweizer Debakels: «Murat wird sich gut überlegen, auf wen er in Zukunft noch setzen will.» Alex Spichale

«Der ganze Fokus lag bei den Schweizern vor der WM auf der Partie gegen Serbien. Das war ein riesiges Thema. Danach fielen der Druck und die Last von den Spielern ab. Es passierte mit ihnen, was oft geschieht im Sport: Man erreicht ein Zwischenziel und ist danach nicht mehr fähig, die Bereitschaft alles zu geben, auf den Platz zu bringen.

Man muss auch anerkennen, wie stilsicher Portugal auftrat. So stark habe ich dieses Team noch nie gesehen. Es gibt da schon Unterschiede zur Schweiz. Die Portugiesen haben keine Spieler bei Klubs wie Augsburg, Mainz oder Torino.

Deshalb glaube ich nicht, dass es eine Frage des Systems war. Die Spieler kennen die Dreierabwehr, Murat Yakin liess auch schon so spielen. Im Nachhinein ist es immer einfach, zu sagen, dass Aufstellung und Taktik ein Fehler waren. Es wäre fair, wenn die Experten und Journalisten das schon vor dem Anpfiff kritisieren würden. Auch die Kritik von einzelnen Spielern an die Adresse des Trainers finde ich heikel. Da wird sich Murat gut überlegen, auf wen er in Zukunft noch setzen will.

An dieser WM beeindrucken mich Intensität und Tempo. Das Niveau ist diesbezüglich höher als bei früheren Turnieren, bei denen dafür technisch die etwas feinere Klinge geführt wurde. Das hat auch damit zu tun, dass die WM für einmal im Winter, also Mitten in der Saison, stattfindet. Die Spieler sind frischer als im Sommer.

Die Physis und die Körpergrösse sind enorm wichtig geworden. Das muss ich anerkennen, obwohl ich eigentlich ein Trainer bin, der sehr auf das spielerisch-taktische Element setzt. Bei den Spaniern sah man zum Beispiel, dass es nur mit spielerischen Mitteln einfach nicht mehr reicht.

Das läuferische Element war auch bei Portugal – Schweiz entscheidend. Die Schweizer liefen 108 km, was eigentlich ein guter Wert ist. Aber die Portugiesen liefen nochmals 10 km mehr. Und dann ist fast noch wichtiger, dass man viele Sprints macht. In der Premier League etwa werden pro Spiel fast vier Mal so viele Sprints gemacht wie in der Super League.»

