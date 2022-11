So tickt der Schweizer WM-Gegner Kamerun

WM 2022 «Spiel gekauft!» – so tickt Schweiz-Gegner Kamerun: von Überfiguren, Helden, Hoffnungsträgern und einem lauten Vorwurf Die Schweiz trifft zum WM-Auftakt erstmals in ihrer Geschichte auf Kamerun. Im zentralafrikanischen Land ticken die Uhren anders. Alles richtet sich nach Samuel Eto'o. Und der Trainer wirkt wie ein Reggae-Sänger. Christian Brägger, Doha Jetzt kommentieren 23.11.2022, 19.50 Uhr

Rigobert Song, Trainer Kameruns. Und ein bisschen ein Popstar. Bild. Ali Haider / EPA

Das hat man dann doch noch nie erlebt. Rigobert Song, Nationaltrainer Kameruns und einst Profi des FC Liverpool, steigt einfach nach der Pressekonferenz vom Podium herunter. Sucht in Katar für etwas Heimatgefühl die Nähe zu «seinen» Journalisten. Holt sich Glückwünsche ab. Steht für Selfies hin. Umarmt herzlich einen um den andern. Da passt es jetzt, dass der 46-Jährige aussieht wie ein Popstar, oder genauer: wie ein etwas gealterter Reggae-Sänger.

«Wir sind fokussiert. Dieses Mal werden wir erfolgreich sein.»

Das sagt Song in den Minuten zuvor mit meist langsamer Stimme, was wohl auch dem Schlaganfall geschuldet ist, den er 2016 erlitten hat. In seinen Antworten kommt es einem vor, als schwöre er eine ganze Nation ein, und er sagt, jetzt sei bei ihnen alles anders. Aber dazu später.

Auch muss er sich rechtfertigen, weil ein Medienvertreter aus Algerien den Vorwurf ausspricht, Kamerun habe das alles entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen sein Land gekauft. Der WM-erfahrene Song sagt: «Jeder hat gesehen, wie das Spiel war. Damit befasse ich mich jetzt ganz sicher nicht.» Ja, bei Kamerun ist alles ein wenig anders.

Natürlich hat es vor allem den Superstar Samuel Eto’o, ein guter Freund von Song, wenngleich es im Nationalteam einmal bösen Streit gab, als beide noch aktiv waren. Und sonst? Eine Annäherung.

Wer erinnert sich nicht an die WM 1990. Ein gewisser Roger Milla, bereits 38-jährig, bezirzt die Fussballwelt mit Toren. Fast noch mehr mit Freudentänzen. Vielleicht führt ja beides die Kameruner in den Viertelfinal, wo sie an England unglücklich in der Verlängerung scheitern. 1994 wird Milla, eigentlich im Ruhestand, mit 42 Jahren ältester Torschütze einer WM. Bis heute geniesst er absoluten Sonderstatus im Land und ist dessen offizieller Botschafter.

Eric Maxim Choupo-Moting: Er macht das Ding. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Wer trifft das Ding? Es ist Eric Maxim Choupo-Moting. Auf dem Stürmer Bayern Münchens ruhen die grössten Hoffnungen. Aus einem einfachen Grund: Er war noch nie so gut wie jetzt. Nicht in Hamburg, nicht bei Mainz, Schalke oder Stoke, oder bei Paris St-Germain. Doch er war immer gut genug, dass es auf der Karriereleiter nach oben ging. Und jetzt hat der 33-Jährige beim deutschen Rekordmeister 11 Treffer in 16 Pflichtspielen erzielt und den abgewanderten Stürmerstar Robert Lewandowski vergessen lassen.

«Unser erstes Ziel muss es sein, dass wir uns in der Gruppe durchsetzen.»

Das sagt «Mr. Chuppo», wie sie ihn in der Heimat nennen. Bis zur U21 hat die Frohnatur für Deutschland gespielt. Dann wechselte der Sohn einer Deutschen und eines Kameruners den Verband. Otto Pfister, wohnhaft in Mels und früher einmal Nationaltrainer Kameruns, sagt: «Er ist ein Stürmer, der auch den Ball halten kann. Vor allem braucht er Zuspiele, dann ist er brandgefährlich.»

Heute spielt es keine Rolle mehr, dass Chouppo-Moting schon Landerspielaufgeboten nicht Folge leistete. Oder am Africa-Cup 2021 das Spiel um Platz drei boykottierte, nachdem er im Halbfinal nicht zum Einsatz gekommen war. Weil daraufhin Eto’o eingriff.

Samuel Eto'o: Hat sogar eine eigene Uhrenkollektion. Heinz Dürrenberger / PD

Ja, Eto’o ist die Überfigur Kameruns nach 118 Länderspielen und 56 Treffern. Das Volk liegt ihm zu Füssen, und er gibt dem Volk. Eto’o ist steinreich, und als Fussballer war der heute 41-Jährige schlicht grandios, beim grossen FC Barcelona vor allem, aber auch bei Inter Mailand oder Chelsea. Ehe er sich gegen Ende der Karriere bei teils fragwürdigen Klubs in Russland oder Katar verdingte, die einfach viel, viel Geld boten.

Seit Ende 2021 ist Eto’o der Verbandschef der «unzähmbaren Löwen», wie sich das kamerunische Nationalteam nennt. Was er als solcher anstrebt, ist auch gleich nichts Grösseres als den WM-Titel. «Auf dass Gott uns erhöre», sagt er. Mit ihm am Ruder ist alles anders geworden. Die Sponsoringeinnahmen wuchsen exponentiell, einen Prämienstreit, wie er immer mal wieder bei afrikanischen Teams vorkommt, gibt es nicht mehr, weil alles sauber aufgegleist ist. Stichwort jetzt ist alles anders.

Eto’o weiss um die Bedürfnisse der Spieler, und er weiss, was es in Sachen Professionalität braucht, um erfolgreich zu sein. Früher klappten die einfachsten Dinge wie Trainingslager oder Transporte nicht. Zudem schart er Gefolgsleute früherer Tage um sich, auch mit Song auf dem Trainerposten – weil er ihnen vertraut.

Frank Anguissa: Stark im Klub bei Neapel. Jon Super / AP

Frank Anguissa von Serie-A-Leader Neapel ist womöglich das entscheidende Puzzlestück. André Onana steht bei Inter Mailand im Tor, ist aber nicht fehlerlos. Stark ist ebenfalls Brentford-Flügel Bryan Mbeumo. Weil immer mehr Kameruner im Ausland geboren werden und dort aufwachsen, machen sie in Sachen Disziplin und Taktik Fortschritte. Leben nur von Talent und Körper, das war einmal.

Noch fehlt im zentralafrikanischen Land, das flächenmässig grösser als Deutschland ist, die perfekte Infrastruktur, worunter auch der sportmedizinische Aspekt fällt. Eto’o will das ändern. Ebenfalls gilt das 4-4-2, in dem die Mannschaft meist antritt, in der Defensive auf den Aussenpositionen anfällig. Zudem gibt es den Fluch: Seit 20 Jahren hat Kamerun kein WM-Spiel mehr gewonnen.

