Niederlande: Van Gaal hat Erfolg, kriegt aber wenig Applaus

WM 2022 Totale Vorsicht statt totaler Fussball: Louis van Gaal lässt die Niederlande pragmatisch spielen – und erfolgreich Louis van Gaal führte die Niederlande wieder unter die besten acht Teams der Welt. Doch wie 2014, als er bis in die Halbfinals vorstiess, bekommt er dafür in der Heimat kaum Applaus. Entspannt und locker wirkt er vor dem Viertelfinal von heute gegen Argentinien für einmal trotzdem. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 09.12.2022, 09.14 Uhr

Die Welt sieht in Katar einen lächelnden, lockeren und charmanten Louis van Gaal. (Doha, 22.11.2022) Martin Divisek/EPA

So kannte die Welt Louis van Gaal bis jetzt nicht. Er tanzt in Doha in der Hotel-Lobby. Er drückt einem seiner Spieler an der Pressekonferenz einen Kuss auf die Wange. Er lädt Ehefrau Truus vor laufender TV-Kamera ein, auf sein Zimmer zu kommen, um einen, naja «Wippie», zu machen. Vielleicht ist es eine Art Altersmilde. Oder die Tatsache, dass Van Gaal nach überstandener Prostatakrebs-Erkrankung vieles etwas lockerer sieht. Oder ist er gelöster geworden, weil das Ende seiner Trainerkarriere naht?

Jedenfalls passten diese Bilder so gar nicht zum Image des harten, unnahbaren und manchmal etwas arroganten Trainers, den sie wahlweise auch schon «den General» oder «den Eisernen» nannten. Er selbst bezeichnete sich vor Jahren, als er noch Trainer bei Bayern München war, zwar mal als Feierbiest, doch seien wir ehrlich: Diese Aussage ist in München vor allem ein Treppenwitz. Ausgelassen feiernd hat man Van Gaal in Deutschland nie gesehen.

Bei Bayern München bezeichnete er sich mal als «Feierbiest». Wohl eher war er ein «General». (München, 14.03.2011) Matthias Schrader/AP

Jetzt an der WM in Katar also dieser neue Louis van Gaal. Tanzend, knuddelnd, fast charmant-herzlich. Doch diese fröhliche Stimmung ist auf ihn selbst und den Mikrokosmos der niederländischen Delegation beschränkt. In der Heimat tanzt nämlich gerade niemand vor Freude wegen Van Gaal und der «Elftal», wie sie das Nationalteam nennen. Dabei stehen die Niederlande erstmals seit acht Jahren wieder in den Viertelfinals. Erstmals seit der WM 2014, als Van Gaal auch Nationalcoach war. Seither verpassten die Niederlande die EM 2016 und die WM 2018 und schieden an der EM 2021 in den Achtelfinals aus.

Eine Nation sieht sich ganz gross

Um diesen Widerspruch zwischen sportlichem Erfolg und nationaler, kritischer Befindlichkeit begreifen zu können, muss man die niederländische Fussball-Seele kennen. Das Land mag klein sein, doch fussballerisch zählt es sich zu den ganz Grossen, zumindest seit den Siebzigerjahren. Johan Cruyff, Voetbal totaal, 4-3-3 sind ein paar dieser Namen und Begriffe, welche in den Niederlanden ein Überlegenheitsgefühl entstehen liessen, das manchmal an Arroganz grenzt. Vielleicht nicht einmal ganz zu unrecht. Der offensive, dominante Spielstil der Niederländer war so identitätsstiftend für eine Fussball-Nation, wie man es sonst nur noch vom früheren Catenaccio der Italiener oder vom Tiqui-taca der Spanier kannte.

Und hier kommt Van Gaal ins Spiel. Als die Welle des totalen Fussballs, dieses Systems des ständigen Positionswechsels und des Offensivspiels mit Flügelstürmern nach 20 Jahren und dem Ende der Generation um Ruud Gullit und Marco van Basten zu Beginn der Neunzigerjahre zu verebben begann, setzte Van Gaal als junger Trainer von Ajax Amsterdam zur nächsten Hochphase dieses Spielstils an. Zwischen 1994 und 1997 dominierte Ajax den europäischen Fussball. Deswegen liebten sie den Mensch Van Gaal in den Niederlanden nun nicht gerade, aber er galt als der geniale, überlegene und schier unbesiegbare Welttrainer.

Genau wegen dieser Erinnerung reiben sie sich in den Niederlanden derzeit (wieder) die Augen ob Van Gaal. Denn immer wenn er Bondscoach war, erfüllte er die Erwartungen des Fussball-Volks nicht. Zwischen 2000 und 2002 stimmten die Resultate nicht (die Niederlande verpassten die WM in Japan und Südkorea). Zwischen 2012 und 2014 führte er Oranje zwar in den WM-Halbfinal, aber mit einem defensiven Spielstil, knappen Erfolgen in der K.o.-Phase und null Toren in 240 Viertelfinal- und Halbfinal-Minuten.

Und jetzt 2022 bei der dritten Amtszeit als Nationaltrainer? Da steht Van Gaal mit seiner Mannschaft zwar im Viertelfinal. Aber wie hat sie gespielt? So nüchtern und pragmatisch, dass der Stil gar nicht weiter entfernt von «Voetbal totaal» sein könnte. Nur gegen den überforderten Gastgeber Katar hatten die Niederlande mehr Ballbesitz als der Gegner. Beim 1:1 in der Vorrunde gegen Ecuador etwa lautete das Schussverhältnis 5:18.

Vernichtende Kritik der alten Garde

Trotz Viertelfinal-Qualifikation bekommt Louis van Gaal von den Experten in der Heimat kaum Applaus. (Doha, 25.11.2022) Natacha Pisarenko/AP

Gerade die alte Garde schwang sich in der Heimat in den TV-Studios zu Chefkritikern auf. Allen voran Marco van Basten. Der liess beim TV-Sender NOS verlauten, beim 3:1 gegen die USA in den Achtelfinals sei abgesehen von den Toren «alles zum Heulen» gewesen. «Als Fussballliebhaber habe ich mich gefragt, was ich denn da anzuschauen habe», so Van Basten.

Jetzt muss man wissen, dass Van Basten auch schon Nationaltrainer war. Vor rund 15 Jahren war es gewesen. Und er liess tatsächlich totalen Fussball spielen. An der EM 2008 schoss sein Team in der Vorrunde im Berner Wankdorfstadion in drei Spielen neun Tore, um darauf in den Viertelfinals gegen Russland im Basler St.-Jakob-Park mit fliegenden Fahnen auszuscheiden.

Van Gaal dagegen will auf ein Sterben in Schönheit verzichten. Statt totalen Fussball sieht er lieber totale Vorsicht – und dafür totalen Erfolg. «Bei Ajax ging es nur um das Angreifen. Mit den Jahren denkt man über das Spiel nach und sieht die Risiken im Angriffsspiel. Ich habe dies auf meine Vision angewendet. Deshalb geht es weniger um die Offensive, sondern mehr ums Gewinnen», sagte er kürzlich in Katar.

Dank Pragmatismus endlich Weltmeister?

Louis van Gaal und sein Star, Abwehrchef Virgil van Dijk. (Doha, 20.11.2022) Abir Sultan/EPA

Während in der Heimat die Romantiker einem Bild nachhängen, das wenig mit der Realität des modernen Fussballs und mit den Qualitäten der aktuellen niederländischen Mannschaft zu tun hat, sagte Van Gaal auch noch dies: «Du musst spielen lassen, was mit deinem Kader möglich ist.» An der WM in Katar gibt es im niederländischen Team keinen Marco van Basten mehr, auch keinen Wesley Sneijder, Arjen Robben oder Robin van Persie. Der einzige Weltstar im Team ist der Abwehrchef Virgil van Dijk.

Aber wie heisst es so schön: Mit dem Sturm gewinnt man ein Spiel, mit der Verteidigung ein Turnier. Und nichts anderes hat Van Gaal im Sinn. «Ich will Weltmeister werden», sagt er bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Es wäre irgendwie eine wunderbare Pointe, wenn ausgerechnet Van Gaal zu seinem Karriereende mit diesem ach so atypisch niederländischen Stil den Titel holen würde, dem diese Fussball-Nation seit einem halben Jahrhundert vergeblich hinterhergejagt ist.

