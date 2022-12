WM-Achtelfinal Drama, Tränen, Hoffnung: Wie die Schweizer Fussball-Nati heute Geschichte schreiben kann Die Schweizer Nati und die Sehnsucht des WM-Viertelfinals. Warum es gegen Portugal endlich klappen könnte. Was das mit Trainer Murat Yakin zu tun hat. Oder kommt es wieder zum grossen Drama wie schon 2006, 2014 und 2018? Etienne Wuillemin, Doha Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Schweiz - Portugal, 2022, Murat Yakin: Die Schweizer Nati möchte in Katar erstmals seit 1954 wieder einen WM-Viertelfinal erreichen. Laurent Gillieron/Keystone

Manchmal hat auch die schönste Realität eine hässliche Seite. Die Nati steht im WM-Achtel­final. Zum dritten Mal in Serie nach 2014 und 2018. Zum vierten Mal seit 2006. Das ist eine wunderbare Bilanz für ein Land wie die Schweiz.

Doch der Erfolg provoziert auch Fragen: Ist das ewige Warten auf einen WM-Viertelfinal endlich vorbei? Ist der Moment gekommen, in dem sich diese grossartige Generation von Schweizer Fussballern vergoldet? Die Schweiz kennt den Weg bis ans Tor zum Glück, nun soll auch der Schritt hindurch gelingen.

Als Murat Yakin an diesem Montagnachmittag Platz nimmt im Press Conference Room 2 des Haupt-Medienzentrums dieser Weltmeisterschaft in Doha, weht ein Hauch dieser «Es ist Zeit, Geschichte zu schreiben»-Stimmung durch den Raum. Vladimir Petkovic, Ottmar Hitzfeld, Köbi Kuhn und Roy Hodgson – sie alle haben es geschafft, die Nati in einen dieser WM-Achtelfinals zu navigieren. Aber sie alle haben eben auch den grossen Wurf verpasst. Und darum datiert der letzte Schweizer WM-Viertelfinal immer noch aus dem Jahr 1954.

Die historische Bedeutung? «Würde nur ablenken»

Die Fragen an Yakin lauten darum: Ist er sich bewusst, welch historische Note ein Sieg der Schweiz über Portugal haben könnte? Ist es sein grösstes Spiel in der Karriere? Man spürt sofort, so richtig wohl ist ihm nicht, als er darauf antworten soll. «Es ist eine einmalige Chance und darauf freuen wir uns. Aber welche Bedeutung dieses Spiel nun hat, das müssen wir völlig ausblenden. Das würde viel zu sehr ablenken. Und was es mir persönlich bedeutet, ist sowieso zweitrangig.»

Und gleich darauf, als Yakin noch gefragt wird, wie er damit umgeht, dass die Erwartungen immer grösser werden, angesichts der fünften Qualifikation für den Achtelfinal an einem grossen Turnier hintereinander (die Europameisterschaften von 2016 und 2021 auch noch eingerechnet) sagt er: «Was gewesen ist, darf man im Sport nicht erwähnen. Gestern und vorgestern interessieren niemanden mehr. Wir wollen einfach ein ­gutes Spiel liefern. Der Rest ist Zugabe.»

Die WM 2022 gleicht einem Steigerungslauf

Im Verlauf der WM hat die Nati einen Steigerungslauf hingelegt. Wobei gegen Brasilien die ­Defensive und gegen Serbien vor allem die Offensive überzeugt hat. Entscheidend wird nun, den idealen Mix zu finden. Und die Emotionen aus dem abermals aufwühlenden Serbien-Spiel mitzunehmen.

Wozu die Schweizer an einem guten Abend fähig sind, haben sie vor 17 Monaten an der EM bewiesen. Der dramatische Sieg im Penaltyschiessen über Frankreich im EM-Achtelfinal ist die grösste Leistung einer Schweizer Nationalmannschaft der Geschichte. «Wie wir auch nach dem 1:3-Rückstand einfach nicht aufgegeben haben, das ist es, was uns ausmacht und woran wir uns auch jetzt orientieren können», sagt Remo Freuler. Ein Sieg gegen Portugal würde diesen Erfolg noch toppen.

Unmittelbar nach der EM 2021 hat Yakin den Job als ­Nationaltrainer von Vladimir Petkovic übernommen, weil ­dieser zu Bordeaux wechseln wollte. Innert 18 Monaten vom FC Schaffhausen in den WM-Achtelfinal? Auch darauf wird Yakin jetzt angesprochen. «Nie im Leben hätte ich mir das erträumt, aber man kann das nicht planen. Jetzt freue ich mich einfach, mit den Jungs hier zu sein. Wegen solcher Momente liebe ich den Sport und diesen Beruf.»

Schweiz - Argentinien, 2014, Ottmar Hitzfeld 0:1: Das Aus nach Verlängerung. Di Maria trifft, Dzemaili in den letzten Sekunden nur den Pfosten. Ballesteros/EPA

2014, an der WM in Brasilien, gelang der Schweiz unter Ottmar Hitzfeld im Achtelfinal gegen Argentinien eine starke Leistung. Mit 0:0 ging es in die Verlängerung. Dann lief Lionel Messi der Verteidigung doch noch davon, Angel Di Maria traf mitten ins Schweizer Herz, ­Blerim Dzemaili in den Schlusssekunden nur an den Pfosten. Die Menschen in der Schweiz waren stolz auf diese WM. Aber sie vergassen auch nicht, dass der Fussball unter Hitzfeld bisweilen etwas unterkühlt war.

Schweiz - Schweden, 2018, Vladimir Petkovic: 0:1, die Nati fügt sich ihrem Schicksal ohne Emotionen. Die schwächste Achtelfinal-Leistung) Laurent Gillieron / KEYSTONE

2018, an der WM in Russland, folgte die schwächste Leistung der Schweiz in einem K.-o.-Spiel der Neuzeit. Beim 0:1 gegen Schweden fehlte alles. Es war, als würde man sich emotionslos seinem Schicksal fügen. Wahrscheinlich hat die Doppeladler-Affäre zu viel Energie gekostet. Dass man die Schweden auch noch unterschätzte, und sich einige bereits im Viertelfinal sahen, war die letzte Zutat für diesen toxischen Mix.

Der Weltrekord: Das Aus ohne ein einziges Gegentor

Schweiz – Ukraine, 2006, Köbi Kuhn: 0:3 im Penaltyschiessen. Zuvor kassiert die Nati während der ganzen WM kein Gegentor. Steffen Schmidt/Keystone

Das Ausscheiden 2014 und 2018 war zweifellos bitter. Doch die wohl schmerzhafteste Erinnerung in der jüngeren Schweizer Fussballgeschichte geht auf 2006 zurück. WM in Deutschland. Die Schweiz hat sich ohne ein einziges Gegentor für den Achtelfinal qualifiziert. An diesem Abend des 26. Juni trifft sie in Köln auf die Ukraine. Torhüter Pascal Zuberbühler erinnert sich:

«Alles war super. Das Team. Die Stimmung im Camp. Die Stimmung in der Schweiz. Wir waren bereit für den Viertelfinal. Und glauben Sie mir, die Italiener hätten sich gefürchtet vor uns!»

Es kommt anders. Nach dem 0:0 geht es ins Penaltyschiessen. Kurz vor Ende der Verlängerung wechselt Köbi Kuhn Alex Frei aus. Kein einziger Schweizer trifft. Italien wird später Weltmeister, die Schweizer Party endet abrupt. Zuberbühler sagt: «Kein Gegentor und trotzdem out – wir haben einen Weltrekord aufgestellt, der wohl ewig bestehen wird.» Dann wird seine Stimme leiser: «Manchmal hätte ich mir einen dummen Fehler gewünscht, dann hätten wir wenigstens gewusst, warum wir ausgeschieden sind. Es gab nur dieses Penaltyschiessen. Das war nicht so einfach.»

16 Jahre später arbeitet ­Zuberbühler für die Fifa. Am Sonntag hat er das Schweizer Team besucht. Sein Bericht? «Das läuft! Das harmoniert! Vom Präsidenten, über den Sportdirektor, den Trainer, die Spieler, den Staff – eine Einheit. Die Schweiz ist ­so was von ready für diesen Achtelfinal.»

Die Geschichte liegt bereit. Jetzt muss sie nur noch geschrieben werden, auf dem Rasen des Lusail Stadions, vor bis zu 80000 Zuschauern. Um 20 Uhr geht es los. Und vielleicht schaut ja auch Köbi Kuhn zu, oben im Himmel. Auf dem Weg zum ­historischen WM-Viertelfinal.

