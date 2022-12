WM-Gegner Portugal Superstar Cristiano Ronaldo - von A wie Alkoholiker bis Z wie Zigarette Vor dem Schweizer Achtelfinal-Knüller von heute Abend gegen Portugal: Das grosse ABC von Superstar Cristiano Ronaldo. Es geht um Familie und Heimat, Ernährung und Luxus. Und vieles mehr. Christian Brägger und Stefan Wyss Jetzt kommentieren 06.12.2022, 05.00 Uhr

Heute Abend trifft Superstar Cristiano Ronaldo auf die Schweiz (Al Rayyan/Katar, 02.12.2022) Francisco Seco/AP

A – Alkoholiker

Mal ein Bier? Ein Glas Rotwein? «Naõ. Nunca!» Nein. niemals. Diese Haltung Ronaldos hat einen einfachen, wenn auch sehr traurigen Hintergrund. Sein Vater, José Dinis Aveiro, war Alkoholiker – und starb früh im Alter von knapp 52 Jahren an einem Leberversagen. Ronaldo war damals 19 Jahre alt. «Er war fast jeden Tag betrunken. Ich konnte ihn nie richtig kennenlernen, wir haben nie ein ernstes Gespräch geführt», sagte er einmal. Und natürlich trinkt CR7 auch deshalb nicht, weil er aus seinem Körper das Maximum herausholen will.

B – Blutspenden

Man glaubt es kaum, es ist aber tatsächlich so. Tattoos hat Ronaldo keine – weil er regelmässig Blut spenden will. Er fing 2012 damit an, als der Sohn eines früheren Mitspielers bei Sporting an Leukämie erkrankte. Ganz allgemein können Tattoos Entzündungen im Körper verursachen, weshalb das Blutspenden nicht oder erst nach einer gewissen Zeit empfohlen wird.

C – Coca-Cola

Ernährung ist Ronaldo wichtig, doch was war das für eine Geschichte an der EM 2021: Da stehen an einer Pressekonferenz vor dem Auftakt gegen Ungarn zwei Fläschchen Coca-Cola vor ihm, und Ronaldo schiebt sie einfach aus dem Kamerabild, hält stattdessen ein anderes Fläschchen hin und ruft: «Wasser!» Sofort sank der Aktienkurs von Coca-Cola, und der Marktwert erlitt ein Minus von vier Milliarden Dollar.

D – Dos Santos Aveiro

Cristiano und Ronaldo sind nur die beiden Vornamen. Der Familienname ist Dos Santos Aveiro. Ronaldo hat ihn von seiner Mutter Maria Dolores, eine geborene Dos Santos, sowie von Vater José Diniz Aveiro.

E – Essen

Das Lieblingsessen von Ronaldo ist in der portugiesischen Heimat sehr beliebt: Bacalhau à Brás. Das Rezept können wir hier nicht wiedergeben, aber wir können uns gut vorstellen, dass der gesalzene Kabeljau mit den Zwiebeln und dünn geschnittenen Bratkartoffeln mundet. Besonders, wenn alles noch mit Rührei gebunden und mit Oliven garniert wird.

F – Funchal

Die Altstadt von Funchal: In der Hauptstadt der Insel Madeira ist Cristiano Ronaldo aufgewachsen. S.R.Miller

In der Hauptstadt der Insel Madeira im Atlantik kam Ronaldo zur Welt. Schon im Alter von 11 Jahren verliess er die Heimat, um in die Akademie von Sporting Lissabon einzutreten. Trotzdem erinnert in Funchal vieles an den berühmtesten Sohn der Stadt und der Insel. Es gibt dort eine Ronaldo-Statue, ein Ronaldo-Museum und der Flughafen von Funchal heisst «Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo».

G – Geburtstag

Brasiliens Superstar Neymar hat am gleichen Tag Geburtstag wie Cristiano Ronaldo (Doha/Katar, 05.12.2022) Tolga Bozoglu / EPA

Der 5. Februar scheint ein gutes Datum für Fussballer zu sein, vielleicht müssen das künftige Mütter miteinkalkulieren. Cristiano Ronaldo ist dann geboren, 1985 ist das gewesen. Und 1992: Neymar, der brasilianische Superstar.

H – Herzstörung

Bei Ronaldo lief nicht immer alles rund, schon gar nicht gesundheitlich. Als er 15 Jahre alt war, entdeckten die Ärzte bei ihm einen unregelmässigen, rasenden Herzschlag, selbst wenn er sich körperlich nicht anstrengte. Um die beginnende Fussballkarriere nicht zu gefährden, musste ein Eingriff vorgenommen werden. Tachykardie nennt man das Problem, deren Ursache mit einer Art Laser verödet wurde. Hätte das Ronaldo nicht gemacht, wäre sein Ruhepuls nun etwa bei 100 Schlägen in der Minute.

I – Instagram

Die sozialen Medien hat Ronaldo im Griff. Auf Instagram folgen ihm 508 Millionen Menschen, das ist Weltrekord. Wobei eine Untersuchung ergab, dass 25 Prozent der Follower Fake-Profile sind. Er selbst hat bislang 3409 Sachen gepostet, darunter auch oftmals Bilder mit der Familie. Und bezahlte Werbung – sie soll ihm pro Eintrag laut dem Daten- und Analyseunternehmen Nielsen Gracenote 3,5 Millionen Dollar einbringen.

J – Jubelpose

Der typische Ronaldo-Jubel (Villarreal, 23.11.2021) Alberto Saiz/AP

Wer kennt sie nicht, Ronaldos Jubel-Pose? Diese halbe Drehung, breitbeinig gestanden mit den leicht abgespreizten, gestreckten Armen. Dazu das langgezogene «Siuuu». Ursprünglich soll es ein «Siii» (spanisch: ja) gewesen sein. Mittlerweile ist «Siuuu» ein fast offizielles Wort der Jugendsprache. Es soll Glück und Freude ausdrücken.

K – Kraft

Wie Ronaldo seine Kraft bündeln kann, vor allem beim Sprung in die Höhe, ist unglaublich. Bei einem Kopfballtor gegen Sampdoria Genua schaffte er es bei Juventus Turin einmal 71 Zentimeter über den Boden. Der Haaransatz war damit 256 Zentimeter über dem Rasen, und damit sogar höher als die Torlatte. Kein Wunder bezeichnete sich Ronaldo danach gleich selbst als «CR7 Air Jordan».

L – Lissabon

Die Fans von Sporting Lissabon: Beim Traditionsklub aus der portugiesischen Hauptstadt wurde Cristiano Ronaldo zum Profi. (St. Gallen, 13.07.019) Benjamin Manser

In Lissabon begann Ronaldos Aufstieg zum weltbesten Fussballer. Mit elf Jahren wurde er in die Akademie von Sporting Lissabon aufgenommen. An die erste Zeit in der portugiesischen Hauptstadt hat Ronaldo indes nicht nur gute Erinnerungen. Fast 1000 Kilometer von der Familie entfernt war er geplagt von Heimweh. Ausserdem wurde er wegen seines Dialekts von den Kollegen gehänselt. Mittlerweile wohnt seine Mutter, zu der er ein enges Verhältnis hat, in Lissabon.

M – Morgan

Piers Morgan heisst der Mann, der mit Ronaldo das legendäre, äusserst brisante Fernseh-Interview auf «TalkTV» führen durfte. Für den TV-Mann war es ein Lottosechser. Ronaldo hatte gleich selbst um den Termin gebeten und im Gespräch gegen seinen Arbeitgeber Manchester United heftig ausgeteilt. Dass das alles aus einer persönlichen Kränkung geschah, weil Ronaldo sich nicht genug wertgeschätzt fühlte, spielt keine Rolle. Auch wird es den Superstar kaum stören, dass der Traditionsklub der Premier League ihn jetzt während der WM entliess.

N – Nike

Einen lebenslangen Ausrüstervertrag hat Ronaldo natürlich auch in der Tasche, seit 2016 ist das so. Nike hat bei ihm zugeschlagen, vielleicht ist es auch umgekehrt. Jedenfalls soll ihm das alles in allem mindestens eine Milliarde Dollar einbringen bis ans Lebensende.

O – Opposition

Irgendwann kommt die Wachablösung: Cristiano Ronaldo mit dem jungen Flügelstürmer Rafael Leão (Doha/Katar, 24.11.2022) Manu Fernandez/AP

Ganz unumstritten ist Ronaldo als Fussballer in seiner Heimat nicht mehr. Es hat sich unter den Fans und Experten so etwas wie eine Opposition gebildet. Zuletzt wurde sogar diskutiert, ob Portugal nicht stärker wäre ohne Ronaldo. Ganz unbegründet ist das nicht. Wegen Ronaldo ist Flügelstürmer Rafael Leão, in Portugal als das nächste Jahrhundert-Talent angesehen, in Katar nur Edelreservist.

P – Portugal

Das kleine Land an der Atlantikküste ist dank Ronaldo fussballerisch ganz gross. Europameister 2016, EM-Finalist 2004, WM-Halbfinalist 2006, EM-Halbfinalist 2012. Die grössten Erfolge feierte Portugal in den letzten 18 Jahren – während der Ära von Ronaldo. In den Neunzigerjahren hatte die Nation dagegen vier von fünf grossen Turnieren verpasst.

Q – Queiroz

Der portugiesische Trainer Carlos Queiroz war einer der grossen Förderer von Cristiano Ronaldo. (Doha/Katar, 29.11.2022) Neil Hall/EPA

Carlos Queiroz, der an der WM das Team des Iran trainierte, wird von Ronaldo immer wieder als «mein Vater» bezeichnet. In Bezug auf den Fussball ist dies gewiss nicht falsch. Die beiden waren einst vier Jahre gemeinsam bei Manchester United – Ronaldo als Stürmer, Queiroz als Assistent von Alex Ferguson. Und als Queiroz 2008 Nationaltrainer von Portugal wurde, machte er Ronaldo sofort zum Captain.

R – Rodriguez

Die Frau an Ronaldos Seite: Georgina Rodriguez (Madrid, 22.01.2019) Emilio Naranjo/EPA

Georgina Rodriguez ist die Frau an der Seite von Ronaldo. Kennengelernt haben sie sich in einer Gucci-Boutique in Madrid, in welcher Georgina arbeitete. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die fünfjährige Alana Martina sowie die sieben Monate alte Bella Esmeralda. Ronaldo hat ausserdem von zwei anderen Frauen drei weitere Kinder: Cristiano Ronaldo Junior (12) und die fünfjährigen Zwillinge Mateo Ronaldo und Eva Maria.

S – Saudi-Arabien

Bei Manchester United war Ronaldo seit Monaten unglücklich. Jetzt ist sein Abgang beschlossene Sache. Nächste Destination? Vielleicht Saudi-Arabien. In den letzten Tagen buhlten gleich zwei Klubs, Al-Nassr und Al-Hilal, um Ronaldo, von über 200 Millionen Franken ist die Rede als Jahreslohn. Am Montag gab Al-Nassr die Verpflichtung des Superstars bekannt. Eine Bestätigung von Ronaldo blieb jedoch aus.

T – Titel

Cristiano Ronaldos grösster Triumph: Europameister mit Portugal (Saint-Denis, 10.07.2016) Martin Meissner/AP

Ausser dem WM-Titel hat Ronaldo alle möglichen Pokale abgeräumt: Einmal war er Europameister, fünfmal Champions-League-Sieger. Er gewann die Nations League und die Meistertitel in England, Spanien und Italien. Ausserdem war er fünfmal Weltfussballer und hält er die Torrekorde an EM-Endrunden (14) und in der Champions League (140).

U – Unterricht

Ein guter Schüler war er nicht, und mit der Disziplin im Unterricht hatte er ebenfalls Probleme. Oftmals erschien der Bub im Internat dort erst um 10 Uhr, weil er länger liegen blieb. «Ich brauche keine Schule, ich werde ohnehin Fussballer», soll Ronaldo gesagt haben. Mit 14 Jahren musste er die Schule dann ganz verlassen, weil er sich nicht respektiert fühlte und einen Stuhl nach dem Lehrer warf. Zudem: Für drei Klassen brauchte Ronaldo sechs Jahre – heute kann man sagen, er hat aufs richtige Pferd gesetzt.

V – Vergewaltigung

Vor fünf Jahren berichteten Medien von einem Vergewaltigungsvorwurf gegen Ronaldo. 2009 soll er in Las Vegas eine Amerikanerin zu Sex gezwungen haben. Schon kurz darauf soll es durch die Zahlung von 375000 Dollar zu einer aussergerichtlichen Einigung gekommen sein. 2018 wurden im US-Bundesstaat Nevada erneut Ermittlungen aufgenommen. Mangels Beweisen kam es zu keinem Strafverfahren, und eine Zivilklage wurde vor einem halben Jahr abgewiesen.

W – Wutausbruch

Früher soll Ronaldo in der Schule oft geweint haben. Deshalb hänselten ihn die Mitschüler, und besonders schlecht ertragen konnte er es, wenn er beim Fussball verlor oder ihm die anderen den Ball nicht gaben. Dann reagierte er zornig und bekam Wutanfälle – und irgendwie ist das heute noch so. Man denke nur an seine Reaktion beim Tor gegen Uruguay, das Bruno Fernandes zugesprochen wurde. Aber dank diesem Ehrgeiz ist er wohl genau das geworden, was er ist: Ein Superstar, eine Tormaschine.

X – Xherdan

Wie Cristiano Ronaldo: Auch Xherdan Shaqiri hat an den letzten drei WM-Endrunden mindestens ein Tor erzielt. (Doha/Katar, 04.12.2022) Laurent Gillieron/KEYSTONE

Tja, unser Zauberzwerg wird in einem Atemzug mit Ronaldo genannt. Weil es bloss drei Fussballer gibt, die 2014, 2018 und 2022 an der WM getroffen haben. Lionel Messi gehört ebenfalls dazu.

Y – Yacht

Klar, bei Prominenten ist der Buchstabe Y meist für «Yacht» vorgesehen. Natürlich besitzt auch Ronaldo eine solche. Der Wert der Yacht, die in Port Adriano auf Mallorca vor Anker liegt, soll sich auf rund sieben Millionen Dollar belaufen. Luxus-Fortbewegungsmittel liebt Ronaldo auch auf der Strasse. Im seinem Carport sind unter anderem ein Bugatti, ein Mercedes und ein Ferrari parkiert.

Z – Zigarette

Ein Bild versetzte die Fans im Sommer in helle Aufregung. Ronaldo postete aus den Ferien ein Foto mit der Familie am Esstisch. Und da lag doch tatsächlich ein Päckchen mit Zigaretten. Hat der Musterprofi etwa dem gesunden Lebensstil abgeschworen? Ronaldo hat die Sache später nie vertieft.

