WM-Halbfinal Alle reden über Lionel Messi, aber Argentinien siegt erst seit Shootingstar Julián Álvarez spielen darf Julián Álvarez ist der Shootingstar dieser WM. Erst seit er spielt, läuft es Argentinien. Wie sein Idol Lionel Messi wurde er schon früh entdeckt. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 14.12.2022, 15.59 Uhr

Lionel Messi und Julián Álvarez jubeln gemeinsam. Martin Meissner / AP

Natürlich prangt Lionel Messi nach dem 3:0 im WM-Halbfinal gegen Kroatien zuoberst auf den Titelblättern, daneben lächelt aber der etwas scheu wirkende Julián Álvarez in die Kameras. Bei allen drei Toren der Argentinier hatten Messi und Álvarez ihre Füsse im Spiel. Der 22-jährige Stürmer hat dabei einen Doppelpack erzielt. Etwas, was seit Pelé in einem WM-Halbfinal keinem Spieler unter 23 Jahren gelungen ist.

Vor dem Turnier war jener Álvarez noch nicht als Sturmpartner Messis vorgesehen gewesen. Lautaro Martínez von Inter Mailand sollte jene Rolle bekleiden. Doch nach dessen schwachen Auftritten gegen Saudi-Arabien und Mexiko durfte sich Álvarez versuchen – und gab den Platz seither nicht mehr her. In vier WM-Startelfeinsätzen hat er vier Tore erzielt. Sein Trainer Lionel Scolani lobt ihn in den höchsten Tönen: «Sein Spiel war ausgezeichnet. Nicht nur, weil er an allen Toren beteiligt war. Er war überall hilfreich, er hat Bälle erobert, er ist viel gelaufen, er hat alles gegeben.»

Spielt anstelle von Lautaro Martinez (links): Julián Álvarez. Jorge Saenz / AP

Schon als er elf wird, buhlt Real Madrid um ihn

Doch wer ist der 22-jährige Jungspund, der plötzlich an der Seite von Lionel Messi für Argentinien zaubert? Bei der Spurensuche wird klar, dass es zwischen Messi und Álvarez einige Paralleln gibt. Bei beiden ist das aussergewöhnliche Talent schon früh sichtbar. Als seine beiden älteren Brüder Rafael und Augustin mit dem Fussball beginnen, will er als Zweijähriger mitmachen. Der Ball ist viel zu gross für ihn, dennoch rennt er damit auf und ab. Als Julián eineinhalb Jahre später selber mit dem Fussballspielen beginnt, witzelt sein damaliger Trainer Rafael Varas, wie er «The Athletic» erzählt: «Wir haben hier ein Ausnahmetalent.»

Lässt sich feiern: Julián Álvarez. Manu Fernandez / AP

Wie recht Varas behalten sollte, zeigte sich rasch. Spätestens als er trotz seines dürren Körpers in jeder Altersstufe der Beste ist, wird offensichtlich, wie gross das Talent tatsächlich ist. Seine Brüder geben ihm den Spitznamen «die Spinne», weil er so gut am Ball ist, als hätte er acht Beine. Rasch macht das Talent regional und überregional von sich reden und fällt mit elf Jahren einem Scout auf, der Kontakte zu Real Madrid pflegt. Er spielt vor – und überzeugt. Hätte die Fifa im Jahr zuvor, 2010, die Reglementarien nicht angepasst, Álvarez hätte wohl einen ähnlichen Weg eingeschlagen wie Messi. Dieser ist schon mit 13 nach Barcelona gewechselt. Das war bei Álvarez nicht mehr erlaubt.

Der prominente Fan in der 10. englischen Liga

Das Ausnahmetalent verbleibt stattdessen im beschaulichen Bauerndörfchen Calchín, etwa eineinhalb Stunden von Córdoba entfernt. Dort wird Demut und Arbeit grossgeschrieben, erzählen Weggefährten. Es sind Attribute, die Álvarez heute häufig zugeschrieben werden. Seine Bescheidenheit zeigt sich seit seinem Wechsel nach Manchester City in diesem Sommer auch daran, dass er noch immer oft seinen Brüdern beim Kicken zuschaut. Rafael und Augustin zügelten gemeinsam mit ihm nach Manchester und kicken nun für Abbey Hey in der 10. englischen Liga. «Er unterstützt seine Brüder genau so sehr, wie sie ihn. Er kommt immer her und erwartet nichts. Man würde nicht denken, dass er der Superstar ist, der er ist», sagt Jason Dunford der Chairman von Abbey bei «The Athletic».

Dennoch träumt Álvarez schon als Kind gross. Einmal mit Messi spielen möchte er. Und für seinen Lieblingsklub River Plate. Dorthin wechselt das Ausnahmetalent vier Jahre nach dem geplatzten Deal mit Real Madrid. Anders als bei Messi dauert es aber, ehe er im Profibereich Fuss fassen kann. Zwar debütiert er als 18-Jähriger, doch zunächst spielt er nur wenig. Erst mit 21 erkämpft er sich einen Stammplatz und macht dann das, was er heute im argentinischen Nationalteam tut: Er trifft fast immer.

Bei Manchester City steht der Shootingstar noch im Schatten von Erling Haaland. Doch er ist der einzige noch verbliebene Akteur des englischen Meisters in dieser WM. Krönt er sich am Sonntag zum Weltmeister, dann hat er seinen Teamkollegen einiges voraus – und einen weiteren Traum realisiert. Der Traum vom gemeinsamen Spielen mit Messi hat sich Julián Álvarez sowieso schon längst erfüllt.

