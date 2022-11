Gianni Infantino: So entstand seine WM-Wutrede von Katar

WM in Katar «Es brach aus ihm heraus»: So kam es zu Gianni Infantinos Wutrede – es gab nicht einmal ein Manuskript Wirr und wütend war der einstündige Monolog, den Fifa-Präsident Gianni Infantino in Doha hielt und der weltweit noch immer zu reden gibt. Recherchen im engsten Umfeld von Infantino zeigen, wie es dazu kam. Patrik Müller, François Schmid-Bechtel 5 Kommentare 22.11.2022, 17.00 Uhr

Gianni Infantino während seiner wirren Rede in Katar. Bild: Tim Groothuis/ Freshfocus/Witters

Von CNN über Al Jazeera bis zu fast allen Onlineportalen dieser Welt: Kaum ein Medium, das nicht prominent und meist auch verdutzt über Infantinos Auftritt berichtete. Die Reaktionen waren überwiegend negativ, in der Schweiz lobte einzig die «Weltwoche» seine Ausführungen als «eindrücklich, hochinteressant, intelligent» und publizierte sie in voller Länge.

Die Rede hatte persönliche und politische Komponenten. Ihr Kern war ein Vorwurf an die Europäer, welche der WM in Katar gegenüber am kritischsten sind. Infantino: «Bevor wir Europäer anderen Menschen moralische Lektionen erteilen, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen für das, was wir in den letzten 3000 Jahren in der Welt getan haben.» Er bezeichnete den Westen als heuchlerisch und attestierte ihm ein schwaches Erinnerungsvermögen.

Als Schweizer Beobachter fragte man sich an dieser Stelle: Um wie viel besser ist Infantinos Erinnerungsvermögen, wenn er sich nicht mal mehr an Treffen mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber erinnern kann?

Zurück nach Katar. Berühmt-berüchtigt ist inzwischen ein Satz aus dem persönlichen Teil der Ansprache Infantinos:

«Ich fühle mich heute als katarisch, arabisch, afrikanisch, homosexuell, behindert. Ich fühle mich heute als Arbeitsmigrant.»

Unterbrochen von Kunstpausen, fuhr Infantino – Sohn von Italienern, aufgewachsen im Wallis – fort, um über seine Kindheit zu sprechen. «Ich bin der Sohn von Arbeitsmigranten.» Und weiter: «Meine Eltern arbeiteten hart unter schwierigen Umständen. Ich erinnere mich, wie die Arbeitsmigranten in der Schweiz lebten und wie man mit ihnen umging. Ich weiss, wie sie an der Grenze behandelt wurden. Was mit ihren Pässen geschah, mit ihren Arztdokumenten.» Darauf verglich er seine persönliche Situation und jene der Schweiz mit jener der katarischen Arbeitsmigranten und der Menschenrechtssituation in Katar.

Nach dem Auftritt kam schnell die Frage auf: Wer hat diese Rede geschrieben? Ein Berater? Ein Team aus Fifa- und Katar-Lobbyisten? Oder Infantino selbst?

Bloss einige Notizen gemacht

Ein Teil schien gut vorbereitet, etwa die Passage mit «afrikanisch, homosexuell ...», andere Teile wirkten improvisiert und wirr. Als Infantino erzählte, dass er als Kind im Wallis gemobbt worden sei, weil er rothaarig war, stockte er. Er sei auch wegen seiner Sommersprossen gehänselt worden, wollte er ergänzen, aber ihm fiel der englische Begriff dafür nicht ein. Also wandte er sich zweimal an seinen Sitznachbarn, bis er dessen Zuruf verstand: «Freckles.»

Es ist nicht die einzige Szene, die andeutet, was im engsten Umfeld von Infantino zu erfahren ist: Sein Monolog entstand weitgehend frei. Es gab kein Manuskript. «Er hatte bloss einige Notizen dazu gemacht», sagt einer, der seit Jahren mit Infantino zusammenarbeitet. Der Fifa-Präsident habe das, was er jetzt in einem Guss gesagt habe, schon lange im Kopf mit sich herumgetragen. «Jetzt ist es aus ihm herausgebrochen.»

Der Infantino-Vertraute stellt fest, dass der Fifa-Boss in den letzten zwölf Monaten, als er und seine Familie mehrheitlich in Doha lebten, zunehmend Zorn verspürt habe: Das Gefühl, dass dieser kleine Staat ungerecht behandelt werde. So wie er, Infantino, als kleiner Bub im Wallis. «Die Kombination aus persönlicher Ungerechtigkeitserfahrung und dem Katar-Bashing war die Initialzündung zu dieser Rede.»

Infantino in Trump-Manier

Dass es lange in ihm gebrodelt haben muss, darauf weist der Beginn seines Auftritts hin. Da sagte Infantino, er sei ziemlich ruhig gewesen in den letzten Monaten. Bevor er dann in Trump-Manier zu seinem Rundumschlag ansetzte und sich mal als LGBTQ-, mal als Katar-Pressesprecher gebärdete. Was zwangsläufig in serielle Widersprüche mündete.

«Er musste es einfach mal in der Öffentlichkeit loswerden», erklärt der Infantino-Kenner. Dass der 52-Jährige so detailliert über seine Kindheit gesprochen habe, sei nicht überraschend. Im kleinen Kreis käme das immer wieder zur Sprache. «Offenbar hat er enorm gelitten.» Als die CH Media-Zeitungen in einem Artikel Infantino einst als «Secondo» bezeichneten (im positiven Kontext), habe er unwirsch darauf reagiert. Als wollte er nicht daran erinnert werden.

Als Infantino mit seiner Secondo-Geschichte kokettierte

Aber war es nicht er selbst, der mit seiner Secondo-Geschichte kokettierte, als es im Berufsleben steil bergauf ging, er plötzlich zu einer Person von öffentlichem Interesse wurde? Als frisch gewählter Fifa-Präsident liess Infantino kaum eine Gelegenheit aus zu betonen, dass er in einfachen Verhältnissen aufgewachsen sei, die Mutter am Kiosk und der Vater als einfacher Bahnarbeiter gearbeitet habe. Es gefiel ihm, Bewunderung zu erheischen für den sozialen Aufstieg.

Schon länger aber ist Infantino dran, das letzte bisschen Sympathie zu verspielen. Die Wutrede, davor das Goldsteak-Essen in Dubai, die Privatjet-Affäre, die Nibelungentreue gegenüber Katar, die Forderung nach einem Waffenstillstand in der Ukraine während der WM, das Alkohol- und One-Love-Verbot, die Verweigerung gegenüber einem Entschädigungsfonds für Arbeitsmigranten. Infantino überhöht sich massiv. Und offenbart dabei, dass er dem sozialen Aufstieg vom Secondo zum Fifa-Präsidenten nicht wirklich gewachsen ist.

