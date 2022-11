WM 2022 Katar: Unsere Reporter vor der Reise nach Doha

WM-Kolumne «Du fliegst nach Katar an die WM? Dann bist du auch ein bisschen Schuld an den vielen Toten» Am nächsten Sonntag beginnt die Fussball-WM. Ab heute begleiten zwei unserer Reporter die Schweizer Nationalmannschaft in Katar. Was erwartet sie an der WM? Und was bewegt sie vor der Reise? Etienne Wuillemin und Christian Brägger Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Gute Stimmung bei der Nati vor dem Abflug nach Katar: Nati-Trainer Murat Yakin und Xherdan Shaqiri. Ennio Leanza / KEYSTONE

Etienne Wuillemin CH Media

Diese WM ist für mich ein kleines Jubiläum. Seit zehn ­Jahren begleite ich die Schweizer Nationalmannschaft. Die Reise gleicht einer Achterbahn. Immer rasant. Ein stetiges Auf und Ab. Ob WM 2014, EM 2016, WM 2018 oder zuletzt EM 2021, rund um die Nati ist es immer emotional. Es gibt Tränen nach grossen Siegen. Und Tränen nach dramatischen Niederlagen.

Vor jedem dieser Turniere erfasste mich eine gute Portion Vorfreude. Die Ungewissheit, was in den kommenden Wochen wieder passieren möge, auf und neben dem Rasen, löst stets ein Kribbeln in meinen Waden aus. Ich habe das, seit ich ein kleines Kind bin. Vor jedem Spiel, das ich als Amateur-Sportler selbst bestreite. Vor jeder Prüfung. Und auch vor jedem wichtigen Text, den ich schreibe. Doch nun, ausgerechnet beim Jubiläum, fehlt dieses Kribbeln. Zumindest jetzt, vor dem Abflug. Warum? Liegt es nur an Katar? An dieser WM im Winter, mit der wir hier in der Schweiz wohl nur dann warm werden, wenn die Nati grossartig spielt? Oder auch daran, dass Russland mit seinem Kriegstreiben die Welt in Atem hält und im Iran eine Revolution im Gange ist?

Erstmals spüre ich auch in meinem Umfeld eine beträchtliche Skepsis an meinen WM-Plänen. Laut aussprechen tut es niemand. Aber wenn ich von meiner bevorstehenden Reise erzählte, habe ich manch einmal eine Stimme mitschwingen gespürt, die gedanklich sagt: «Sollte man diese WM nicht boykottieren? Wenn du nach Katar fliegst, bist du doch auch ein bisschen mitschuldig an den Toten auf den Baustellen.»

Ja, es gibt viele Gründe, die gegen Katar als Austragungsort sprechen. Etwas Angenehmes hat diese WM aber gleichwohl: Alle Stadien sind in derselben Stadt. Ein einziger Flug während des gesamten Turniers reicht, ein einziges Hotel ebenfalls. Bedeutet: weniger Reisestress und mehr Energie für spannende journalistische Begegnungen.

Mit im Gepäck habe ich schliesslich auch ein paar persönliche Regeln. 1) Einmal pro Tag eine Sprachnachricht für die Liebsten. 2) Kein Alkohol während der WM. 3) Nicht mehr als ein Kilo schwerer zurückkehren. 4) Einmal pro Tag zwanzig Minuten spazieren. 5) Mindestens vier dieser fünf Regeln beherzigen.

Und doch: Eine Reise der Hoffnung

Christian Brägger. CH Media

«Nie für möglich hätte ich das gehalten. Dass die Vergabe der WM an Katar im Dezember 2010 mich dereinst so sehr tangieren würde. Ich war damals im Irgendwo. Und nun wird das Turnier mein vierter Fussball-Grossanlass sein, den ich medial begleiten darf. Ich bin stolz, als Journalist – wie ein Spieler – im Aufgebot zu stehen. Katar ist jetzt ganz nah, mein Irgendwo Geschichte.

Ich habe ein mulmiges Gefühl, an diese WM zu reisen, das muss ich zugeben. Ich kenne das von früher, von 2016, 2018, 2021. Weil es mir vorab nie gelingt, den Trennungsschmerz von den Liebsten zu Hause wegzuwischen oder wenigstens zu überlisten. Vor Ort verwandelt er sich jeweils ja sofort in ein Fussballfieber. Ich bin so dankbar für einmalige Erlebnisse und Erinnerungen fürs Leben. Weil dieses Spiel mit dem Ball für mich schlicht pure Faszination ist.

Diesmal sind meine mulmigen Gefühle aber anders, extremer. Die Schlagzeilen und Hintergründe aus dem Gastgeberland und über die Fifa, die uns anfänglich berieselten und von denen wir zuletzt regelrecht erschlagen wurden, sind zu negativ. Ich möchte das ausblenden, es gelingt nur bedingt. Wie gesagt: Überlisten ist schwierig, manchmal gibt es auch keinen Sinn darin.

Dennoch weiss ich, sobald ich angekommen bin und mich eingelebt habe im Wüstensand: Der Fussball wird mich wieder in seinen Bann ziehen, wie er das immer tut. Die Schweiz mittendrin, mit ihr wir Journalisten. Es wird auch jetzt, bei dieser wahnwitzigen Winter-WM im 2022, so kommen. Und ich werde versuchen, sachlich zu sein, analytisch, mit wachem Auge zu berichten. Und sofern möglich, das Gesellschaftliche nicht auszublenden.

Meine beiden kleinen Töchter finden ja, ich solle zu Hause bleiben. Das geht mir nahe, mehr als mir lieb ist, vor allem, wenn sie weinen. Auch fragen sie, warum diese WM, oder wie dieser Anlass auch immer heisse, nicht in der Schweiz stattfinden könne. Und ob ich Yann Sommer sehe. Der Nachbarsbub will, dass ich ihm von Cristiano Ronaldo eine Unterschrift besorge.

Zum Teufel, ja, ich freue mich auf die Spiele, fruchtbare Begegnungen, die fremde Kultur, das Essen, den Fussball. In Katar, mit Menschen aus aller Welt. Und ich hoffe, dass alles gut wird.»

