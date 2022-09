WM-Qualifikation Freistosskönigin Bachmann ist die Beste, drei Schweizerinnen sind ungenügend: Das sind die Noten beim Sieg in Kroatien Die Schweizerinnen gewinnen in Kroatien zwar mit 2:0, doch der Auftritt überzeugt nicht restlos. Die Noten vom wichtigen Sieg in der WM-Qualifikation. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 02.09.2022, 22.30 Uhr

Gaëlle Thalmann: ohne Note

Spielt zum 100. Mal für die Schweiz - und hat überhaupt gar nichts zu tun. Deshalb erhält die Westschweizerin keine Note, im Zeugnis steht der Vermerk «besucht».

Muss diesmal gar nichts halten: Gaëlle Thalmann. Archivbild EPA

Noelle Maritz: 5

Weil sie defensiv nicht gefordert wird, schaltet sich die Arsenal-Akteurin über die rechte Seite dann und wann in die Offensive ein. In der 28. Minute bereitet sie per Flanke eine Topchance für Ramona Bachmann vor, zudem versucht sie es mehrfach mit guten Flanken aus dem Halbfeld.

Viola Calligaris: 5

Die Obwaldnerin, die bereits eine ausgezeichnete EM gespielt hat, hinterlässt einen guten Eindruck. Wenn sie tatsächlich mach Defensivaufgaben zu erledigen hatte, lässt sie nichts zu, nach vorne überzeugt sie mehrmals mit Tempoverschärfungen und klugen Pässen. Ihren guten Auftritt krönt sie mit dem Kopftor zum 2:0.

Torschützin zum 2:0: Viola Calligaris. Archivbild Steffen Prössdorf

Luana Bühler: 4

Man wünscht sich beim Spiel der Luzernerin, dass sie sich ein bisschen mehr zutrauen würde. Oft sucht sie ohne Gegnerdruck den einfachsten Pass. Immerhin kommen diese Zuspiele immer an. In der Nachspielzeit hat sie dafür grosses Glück, als sie nicht noch einen Penalty verursacht.

Eseosa Aigbogun: 3,5

Über die linke Seite kommt allgemein zu wenig. Das liegt auch an der linken Aussenverteidigerin, die bis auf eine Ausnahme in der Schlussphase keine Aktionen über die aussen startet. Defensiv lässt sie gegen die GC-Spielerin Markovic zwar nichts zu, aber das alleine reicht gegen das schwache Kroatien nicht aus.

Spielt besser als an der EM: Ana Maria Crnogorcevic. Archivbild Freshfocus

Ana Maria Crnogorcevic: 5

An der EM nicht in Topform, ist die Barcelona-Spielerin gegen Kroatien wieder eine der Besten. Sie überzeugt mit cleveren Zuspielen und leitet gleich zwei Torchancen von Ramona Bachmann clever ein. Vor dem 2:0 verlängert sie den Freistoss Bachmanns per Kopf auf Calligaris, die einnetzt.

Lia Wälti: 4,5

Allein in einer Aktion zeigt sie ihre ganze Klasse: Mitte der ersten Hälfte erobert sie den Ball zurück, dribbelt sich mit ihrer starken Technik clever aus dem Gegnerdruck und verlagert den Ball auf die Seite. Sie schlägt auch mal gute Diagonalbälle, versucht es auch mal aus der Distanz. Dennoch wünscht man sich von der Ausnahmekönnerin, dass sie sich gegen so defensive Gegnerinnen noch mehr auszeichnen kann.

Géraldine Reuteler: 4,5

Darf nach dem Rücktritt von Sandy Maendly im zentralen Mittelfeld ran, dort fühlt sie sich wohler als auf dem Flügel. Grundsätzlich macht sie ihre Sache gut, aber zwei-, dreimal fällt sie auch mit Ungenauigkeiten und unnötigen Ballverlusten auf. Vor dem 1:0 holt sie den Freistoss durch eine gute Aktion heraus. Auch in der Schlussphase kann sie nur mit einem Foul an einem Abschluss gehindert werden.

Coumba Sow. 3,5

Hat sie überhaupt gespielt? Die eigentlich torgefährliche Spielerin bleibt in dieser Partie auf dem linken Flügel fast unsichtbar. Wenn sie den Ball hat, verschleppt sie das Tempo zu häufig.

Die Aktivste: Ramona Bachmann (links). Archivbild AP

Ramona Bachmann: 5,5

Sie ist die auffälligste Schweizerin. Nicht nur weil sie beide Tore per Freistoss einleitet, auch sonst überzeugt die PSG-Spielerin mit guten Aktionen. Insgesamt kommt sie zu sieben Abschlüssen, könnte also noch an mehr Toren beteiligt sein. Mal probiert sie es aus der zweiten Reihe, mal kommt sie zu einer Topchance aus rund elf Metern, der Schuss wird aber noch knapp geblockt. Das einzige, was zumindest in der ersten Halbzeit negativ auffällt: Sie lässt sich immer wieder tief fallen und macht den ohnehin schon engen Raum im Mittelfeld noch engmaschiger.

Svenja Fölmli: 3,5

Anders als noch an der EM darf Fölmli von Beginn weg ran. Doch als die junge Stürmerin von den kroatischen Verteidigerinnen in der 14. Minute eine hundertprozentige Chance erhält, vergibt sie diese Möglichkeit kläglich. Auch ansonsten ist sie zu wenig gefährlich gegen die bescheidenen Gegnerinnen.

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung: Riola Xhemaili, Rachel Rinast und Meriame Terchoun

