Nati: Nach dem Sieg gegen Kamerun wartet Brasilien - der WM-Talk

WM-Talk (4) Yakin-Versteher Schmid hält Sensation für möglich, Bedenkenträger Müller ist sicher: «Gegen Brasilien gibt's für unsere Nati nichts zu holen» Was für ein Highlight: Die Schweizer Nati trifft am Montag (17 Uhr) auf den fünfmaligen Weltmeister Brasilien. Im neusten WM-Talk gibt Chefredaktor Patrik Müller den Schweizern wenig Kredit. Sportchef François Schmid-Bechtel ist zuversichtlich - mit seiner Prognose lag er schon einmal richtig. 27.11.2022, 11.00 Uhr

Schöne Erinnerungen an die WM 2018: Die Brasilianer (im Bild Thiago Silva) verzweifeln beim 1:1 gegen die Schweiz. Keystone

Wie die ganze Welt staunte auch Patrik Müller über den begeisternden Auftritt der Brasilianer gegen Serbien (2:0). Und so steigt er gleich mit einer steilen These in den WM-Talk ein: «Gegen Brasilien reicht ein lauwarmer Auftritt wie gegen Kamerun nicht.» Mäkelt der Chefredaktor etwa an der Leistung der Nati beim 1:0 gegen Kamerun rum? Sieg ist Sieg. Und um nichts anderes geht es an einer WM.