WM-Talk: Wer schafft den Finaleinzug? Uneinigkeit im Studio

Die Fussball-WM in Katar geht in die entscheidende Phase: Die Halbfinals lauten Argentinien gegen Kroatien sowie Frankreich gegen Marokko. Wer spielt am Sonntag um die begehrte Trophäe? Im Studio herrscht schon mal Uneinigkeit.

Alessandro Crippa, François Schmid-Bechtel 13.12.2022, 15.00 Uhr