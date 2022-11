WM Tote Arbeitsmigranten, Gesamtkosten, Schweizer Fans: Das sind die wichtigsten Zahlen zur WM in Katar Am Sonntag geht es los mit der WM - diese Zahlen müssen Sie kennen. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.19 Uhr

Arbeitsmigranten auf einer WM-Stadionbaustelle. Keystone

Diese Aufzählung kann nur so beginnen: mit einem Frage­zeichen.

?

Es steht als Antwort auf jene Frage, die im Vorfeld des Turniers am meisten zu reden gegeben hat – die, wie viele Arbeitsmigranten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für die WM ihr Leben lassen mussten.

Es kursieren dazu verschiedene Zahlen. Die zwei wichtigsten sind 3 und 6500, und das sie so weit auseinanderliegen, verrät schon einiges. Die erste, 3, stammt von den Organisatoren in Katar und der Fifa. Die zweite, 6500, von der englischen Zeitung«The Guardian». Sie ist die wohl meistgenannte, zitiert von Medien weltweit.

Beide Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen. Die erste, offizielle, weil sie sich nur auf den Zeitraum seit 2016 und nur auf die Baustellen der WM-Stadien bezieht. Dort war nur ein Bruchteil der Arbeitsmigranten in Katar – etwa zwei Prozent – tätig. Im Zusammenhang mit der WM wurde aber noch viel mehr gebaut, Hotels, Strassen, eine Metro, ein Flughafen.

Die zweite, weil sie für die Zahl der Todesfälle steht, welche die Behörden der wichtigsten Herkunftsländer von Arbeits­migranten zwischen 2010 und 2020 für ihre Landsleute in Katar registriert haben. Wobei diese Zahl 6750 betrug, der «Guardian» aber 6500 in seine viel zitierte Schlagzeile schrieb. Das heisst jedoch nicht, dass diese Todesfälle im Zusammenhang mit den WM-Bauarbeiten standen, weil andere Todesursachen wie Krankheiten oder Unfälle auch enthalten sind.

Die Hitze und der fehlende Schutz der Arbeiter hat in Katar laut Experten zu hunderten, gar tausenden Todesfällen geführt. Keystone

Man kann sich der Antwort auf die Frage, wie viele Arbeiter wirklich starben, nur annähern. Amnesty International spricht von tausenden ungeklärten Todesfällen und hunderten Toten, die mit besserem Hitzeschutz vermeidbar gewesen wären.

Der schwedische Wissenschafter Tord Kjellström war an einer Studie beteiligt, die hier eine Annäherung ermöglicht. Er hat mit einer Forschergruppe untersucht, wie viele der meist jungen und gesunden nepalesischen Gastarbeiter zwischen 2009 und 2017 in Katar an Herz- Kreislauferkrankungen gestorben sind, die im Zusammenhang mit der Arbeit in der extremen Hitze gestanden haben können. Kjellström geht von 200 Fällen aus, die mit besserem Arbeitsschutz vermeidbar gewesen wären.

Er sagt zu dieser Zeitung, wenn man die Erkenntnisse der Nepal-Studie hochrechne auf Arbeitsmigranten aus anderen Ländern, betrage die Zahl der Todesfälle «mindestens 2000». Um wirklich Gewissheit zu bekommen, sei eine Untersuchung der katarischen Daten zu den Todesursachen notwendig. Diese müsste in seinen Augen von der Fifa veranlasst werden.

220 Milliarden

So viele Milliarden Dollar hat die WM in Katar laut Experten gekostet. Inbegriffen sind in diese Rechnung neben den Kosten für die Stadien auch jene für andere Infrastruktur. Katar beziffert die Kosten auf etwa 50 Milliarden, weil es nicht alle Infrastruktur-Projekte einrechnet. Wie auch immer: Die WM 2022 ist bei weitem die teuerste aller Zeiten. Russland investierte rund 12 Milliarden Dollar, Brasilien 15 und Deutschland 4,3.

5600

Das ist die Zahl der Tickets, die über die Kanäle des Schweizerischen Fussballverbands SFV abgesetzt wurden. Der Verband hätte ein doppelt so grosses Kontingent zur Verfügung gehabt. Die Karten für das Spiel gegen Brasilien waren am begehrtesten, 2600 hat der SFV verkauft. Zum Vergleich: 2018 in Russland waren es für die gleiche Affiche doppelt so viele.

64

Es ist die Anzahl Spiele an der WM in Katar. Alle werden auf SRF live übertragen.

80000

So viele Menschen finden im ­Lusail-Stadion, dem grössten der WM, Platz. Dort steigt am 18. Dezember der WM-Final. In den anderen, kleineren Stadien beträgt die Kapazität sechsmal 40000 und einmal 60000 Zuschauer.

Das Lusail Stadium ist mit einer Kapazität von 80'000 das grösse WM-Stadion. Keystone

18

So alt ist der jüngste Fussballer, der an der WM teilnimmt: der deutsche Stürmer Moukoko. Seinen 18. Geburtstag feiert er am 18. November, dem Tag des Eröffnungsspiels zwischen Katar und Ecuador.

260

Das ist der Mindestlohn, der in Katar seit 2020 gilt, in Franken umgerechnet. Dazu kommen Kost und Logis. Weitere wichtige Reformen des Arbeitsrechts umfassen etwa die Einführung von Arbeitszeit-Obergrenzen, Freitagen und insbesondere die Abschaffung des Kafala-Systems, was den Arbeitsmigranten die freie Wahl des Arbeitgebers und die Ausreise ohne Erlaubnis ermöglicht.

0

Biere mit Alkohol dürfen in und um die WM-Stadien von regu­lären Fans nicht getrunken ­werden. Grund ist eine später ­U-Turn von Katar und das darauf folgende Bierverbot, das die Fifa am Freitag kommuniziert hat. Ursprünglich war vereinbart worden, dass vor und nach den Spielen bei den Stadien Bier ausgeschenkt werden darf. Jetzt es nur in den Fanzonen erhältlich.

440 Millionen

Mit dieser Summe soll ein Entschädigungsfonds gefüllt worden, der Arbeitsmigranten und ihre Familien entschädigen soll. Das Geld ist für verletzte Arbeiter gedacht, für die Rückerstattung unbezahlter Löhne oder von Rekrutierungsgebühren. Die Forderung stammt von einer Reihe von NGOs, darunter Amnesty International und Gewerkschaften. Unterstützt werden sie von verschiedenen Fussballverbänden, vor allem europäischen, auch der SFV zählt zu ihnen. Die Fifa hat sich noch nicht konkret zur Forderung geäussert.

