Beachvolleyball Formstarke Europameisterinnen aus der Schweiz – Hüberli/Brunner mit WM-Traumstart in Rom Die Zugerin Nina Brunner startet zusammen mit der Schwyzerin Tanja Hüberli in die K.o.-Phase der Beachvolleyball-WM in Rom. Am Mittwoch finden die Sechzehntelfinals statt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 14.06.2022, 20.00 Uhr

Tanja Hüberli (links) und Nina Brunner standen in dieser Saison bereits zwei Mal auf dem Podest. Bild: Vladimir Prycek/Imago (Ostrava, 29. Mai 2022)

Nina Brunner und Tanja Hüberli genossen am Dienstag an der Weltmeisterschaft in Rom einen ruhigen Tag. Sie hatten am Montagabend das abschliessende Gruppenspiel gegen die deutschen Beachvolleyballerinnen Sandra Ittlinger und Isabel Schneider 21:19, 21:15 gewonnen und damit den Gruppensieg gefeiert. Die Schweizerinnen haben eine makellose Bilanz: Wie das andere Schweizer Weltklasseteam Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré gewannen sie die ersten drei Spiele und stehen somit ungeschlagen in den Sechzehntelfinals vom Mittwoch.

Als Journalist spricht man nach einem solchen Beginn von einem Traumstart, bescheidener fällt die Einordnung durch die direkt beteiligte Sportlerin aus. Nina Brunner: «Der Auftakt ist gelungen, wir sind zufrieden. Die Ausgangslage ist sicher gut, aber mit der K.o.-Phase fängt das Turnier erst richtig an.»

Frau von Eishockey-Profi Brunner kontert eiskalt

Für die 26-jährige Steinhauserin war der letzte Match speziell, denn die Gegnerinnen aus Deutschland servierten konsequent auf die 1,75 Meter grosse Abwehrspielerin Nina Brunner. Doch die Ehefrau von Eishockey-Profi Damien Brunner (früher EV Zug, jetzt EHC Biel) liess sich dadurch nicht beirren. Die Zugerin schlug mit starken Angriffsbällen zurück.

«Wir haben zwar nicht immer stabil gespielt, aber wenn wir weiter so agieren, wird es für die anderen nicht einfach, unsere Schwachstellen auszumachen.»

Sie lobt ihre Mitspielerin: «Tanja machte einen sehr guten Job.»

Meist ist Tanja Hüberli für die Angriffsbälle zuständig, die 1,90 Meter grosse Ausserschwyzerin aus Reichenburg ist die Offensivspielerin. Übrigens hat auch sie einen prominenten Sportler zum Partner: Skirennfahrer Ramon Zenhäusern, den 2,02 Meter langen Slalomspezialisten aus dem Wallis.

Brunner/Hüberli sind in Form, zwei dritte Plätze in der höchsten Kategorie der World Beach Tour haben ihr Selbstvertrauen gestärkt. Nina Brunner erklärt:

«Diese beiden Podestplätze in Doha und Ostrava geben uns sicher das Gefühl und die Überzeugung, dass wir zur Weltspitze gehören.»

EM-Gold wirkte wie Balsam auf die Wunde von Tokio

Ein Schlüsselerlebnis zur Stärkung des Selbstvertrauens hatten die beiden Schweizerinnen im vergangenen Jahr direkt nach dem misslungenen Olympia-Turnier in Tokio: An der Europameisterschaft in Wien gewannen Brunner/Hüberli die Goldmedaille. Nina Brunner erzählt: «Bei den Olympischen Spielen erlebten wir eine Enttäuschung, das war kein einfacher Moment. Umso schöner, konnten wir nur eine Woche später in Wien den EM-Titel feiern. Das war Balsam auf die Wunde von Tokio.»

Nun stellt sich die Frage, was für das Team aus Zug und Schwyz in Rom möglich ist. An der letzten WM vor drei Jahren in Hamburg hatten sie die erste Medaille für das Schweizer Beachvolleyball bei den Frauen knapp verpasst, sie wurden Vierte. Brunner sagt vor den Sechzehntelfinals:

«Ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken. Wir wissen, was es braucht, um die besten Teams zu schlagen.»

Nina Brunner (links) freut sich zusammen mit Tanja Hüberli über einen gewonnenen Punkt. Bild: Sebastian Pucher/Freshfocus (Wien, 30. Juli 2017)

Sie spricht ausserdem davon, dass es in dieser Saison kein dominantes Duo auf der Tour gebe. «Wir machen es am Besten, wenn wir Schritt um Schritt nehmen.» Ein Spiel nach dem anderen. Bis zum Final am Sonntag im Foro Italico, wo vor wenigen Wochen das Italian Open ausgetragen wurde, müssen sie noch vier Partien gewinnen.

US-Amerikaner freut sich über neue Namensvetterin

Amüsant ist übrigens, was Nina Brunner (sie hiess vor ihrer Heirat Betschart) seit dieser Saison durch den neuen Namen erlebt hat. Gegnerinnen vermuteten zuerst, Tanja Hüberli hätte eine neue Mitspielerin. Und der US-Amerikaner Theodore Brunner, 37, aus Palo Alto in Kalifornien freute sich sehr mit Nina, dass er auf der World Tour nicht mehr als einziger Brunner heisst.

