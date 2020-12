Kolumne Schiedsrichter wedeln Fehlentscheide mit Karten weg – und in welchem Punkt Marius Müller sich irrt Gegen FCL-Torhüter Marius Müller läuft ein Verfahren, nachdem er die Schweizer Schiedsrichter kritisierte. Unser Sportredaktor nimmt Stellung und legt dar, in welchem Punkt Müller falsch liegt. Turi Bucher 22.12.2020, 16.27 Uhr

Marius Müller, der Torhüter des FC Luzern, hat am Sonntag nach der 1:2-Niederlage in Lausanne mit seiner Kritik an Schiedsrichter Luca Piccolo und an den Schweizer Schiedsrichtern generell für Aufsehen beziehungsweise Aufhorchen gesorgt. Sein Frust nach dem Eckball-Fehlentscheid, der in der Folge zum 1:1 für Lausanne und irgendwie auch zur Wende im Spielgeschehen führte, ist nachvollziehbar. Auch seine Kritik darüber hinaus ist in der öden Landschaft der gesichts- und formatlosen Fussballer durchaus beeindruckend. Selbstverliebtheit und Unantastbarkeit bringt die Schweizer Schiedsrichter nicht weiter, nicht in unserer kleinen Liga; international erst recht nicht.