Katar ist der Gewinner der Fussball WM 2022

Wochenkommentar Katar war besser als sein Ruf – fünf Erkenntnisse vor dem WM-Final Am Sonntag geht die Fussball-WM mit dem Final zwischen Titelverteidiger Frankreich und Argentinien zu Ende. Wir blicken auf einen politisch extrem aufgeladen Sportanlass zurück und kommen zum Schluss: Eine Schreckensveranstaltung, wie von vielen befürchtet, war diese WM nicht. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 16.12.2022, 17.30 Uhr

Begeisterung auch in der Metro von Doha über den Sieg Marokkos im Achtelfinal gegen Spanien. Martin Divisek / EPA

Zu klein und zu heiss. Keine Rechte für Frauen, Homosexuelle und Arbeitsmigranten – jedenfalls nicht solche, wie sie unseren Standards entsprechen. Keine freie Meinungsäusserung und keine Fussballtradition. Kaum Alkohol und keine One-Love-Binde. WM in Katar? Alles schlecht, alles falsch. Tatsächlich? Die erste WM in einem arabischen Land hat auch ihre guten Seiten. Sie hat sich nicht als jene Schreckensveranstaltung entpuppt, wie von vielen prophezeit. Jedenfalls lieferte sie etliche Erkenntnisse.

Erstens: Eine WM macht auch im Winter Spass. Natürlich ist es für uns Europäer gewöhnungsbedürftig, das Public Viewing in Innenräume zu verschieben. Dafür hat diese WM unfassbar guten Sport geboten. Die Spieler reisten nicht ausgelaugt nach Doha, sondern in bester Verfassung. Und so wir sahen eine Intensität und Leidenschaft, wie man sie an einer Endrunde am Ende einer langen Saison nicht sieht.

Zweitens: Sport und Politik sind nicht zu trennen. Eben erst haben wir Bilder von Schweizer Parlamentarierinnen gesehen, wie sie für die Frauen-EM 2025 lobbyieren. Da ist aus unserer Sicht nichts Verwerfliches dabei. Wenn wir aber den Emir von Katar für seine WM weibeln sehen, gefriert uns das Blut. Klar, da gibt es grosse Unterschiede. Der Emir von Katar hat Tanker voll Geld und kann für die Fussball-WM mir nichts dir nichts 200 Milliarden aufwerfen. Er lässt sich das Sportswashing etwas kosten.

Unsere Parlamentsmitglieder setzen sich nicht für die Frauenfussball-EM ein, weil sie bei jedem Länderspiel in der Fankurve stehen. Sie tun das auch, um das Bild einer fortschrittlichen, modernen Schweiz zu vermitteln. Der Emir wollte die WM, um sein Land als wohlhabenden, verlässlichen und fortschrittlichen Gastgeber zu präsentieren. Kurz: Ohne Politik keine Männer-WM in Katar und ohne Politik auch keine Frauen-EM in der Schweiz.

Drittens: Last-minute-Boykott bringt nichts. Natürlich war selten ein sportliches Grossereignis politisch so aufgeladen wie diese Fussball-WM. Das ist auch gut so. Denn es hat unsere Sinne geschärft, wie Politik und Sport verzahnt sind. Das Problem ist einzig, dass wir die Probleme vor uns herschieben. Wenn 2010 die WM nach Katar vergeben wird, muss man nicht erst zwölf Jahre später über Boykott diskutieren. Es bringt auch nicht mehr viel, wenige Wochen vor dem WM-Eröffnungsspiel die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und sich im Lamento zu suhlen.

Als würden sie mitten in den Zuschauern um den Ball kämpfen: Marokkos Achraf Hakimi (links) gegen Frankreichs Torhüter Hugo Lloris. Martin Meissner / AP

Viertens: Katar hat als WM-Gastgeber sein Gutes. Vielleicht ist es eben doch so, dass diese WM dazu beitrug, unser Verständnis gegenüber der arabischen Welt zu verbessern. Jedenfalls berichten die Besucher von warmherzigen, hilfsbereiten Menschen. Von Gastarbeitern, die stolz darauf sind, Teil dieser Veranstaltung zu sein. Und natürlich von einer Organisation, wie sie besser kaum sein könnte.

Das Prinzip der kurzen Wege ist etwas, das man für nächste Austragungen ins Auge fassen sollte. Ausserdem war es die wohl friedlichste WM der Geschichte, was mit dem schwierigen Zugang zu alkoholischen Getränken zusammenhängt. Jedenfalls sahen wir weder Faschisten im Stadion wie an der EM 2021 in Budapest, wir sahen auch keine russischen Hooligans wie an der WM 2018 oder fürchterliche Krawalle wie an der EM 2016 in Frankreich, wo 1550 Personen festgenommen wurden.

Fünftens: Sport und Politik soll man trennen. Ein Widerspruch. Aber dorthin, wo es um Sport geht, also auf dem Rasen und im Stadion, sollen die Arme der Politik nicht reichen. Nehmen wir die Deutschen. Die wurden mit dem Auftrag nach Katar entsandt, den Pokal zu gewinnen und die Welt zu verbessern. Das ist zu viel verlangt von Sportlern. Und wahrscheinlich mussten sie genau deshalb früh schon die Rückreise antreten. Ohne Pokal, ohne Friedensnobelpreis, als Verlierer auf der ganzen Linie.

Ist es Zufall, dass mit Frankreich und Argentinien zwei Nationen im Final stehen, deren Spieler sich nicht mit Protestforderungen auseinandersetzen mussten? In Südamerika war die One-Love-Binde kein Thema. Und Frankreich hat mit dem früheren Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy und dem früheren Uefa-Präsidenten Michel Platini überhaupt dafür gesorgt, dass die WM nach Katar vergeben wird. Und nun hat Katar den Final, den es sich gewünscht hat. Lionel Messi versus Kylian Mbappé, beide im Sold von Paris Saint-Germain. Dieser Klub gehört dem katarischen Staatsfond. Das eigene Team brauchte der Gastgeber nicht, um das Turnier triumphal abzuschliessen.

