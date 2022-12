Sepp Blatter adelt Pelé

Würdigung des Fussball-Idols Sepp Blatter über Pelé: «Für mich ist er der grösste Fussballer der Geschichte» Die Wege des brasilianischen Ausnahmekönners und des ehemaligen Schweizer Fifa-Präsidenten kreuzten sich verschiedene Male. Pelé war für Sepp Blatter nicht nur ein herausragender Fussballer, sondern auch ein beeindruckender Mensch. Rainer Sommerhalder 30.12.2022, 13.02 Uhr

Treffen von Sepp Blatter und Pelé im Februar 2002 in Sao Paulo. Paulo Pinto / EPA AFPI/AESTADO

1987 losten sie gemeinsam - Sepp Blatter damals noch in seinem Amt als Generalsekretär der Fifa - in Zürich die Gruppen der WM-Qualifikation für das Turnier von 1990 aus. Im Dezember 2000 wurde Pelé von Sepp Blatter an der Fifa-Gala die Auszeichnung als «Spieler des Jahrhunderts» verliehen. 2013 überreichte der Walliser seinem vier Jahre jüngeren Fussballfreund anlässlich der Weltfussballer-Verleihung des «Ballon d'Or» einen Ehrenpreis für seine sportliche Karriere. Umgekehrt durfte Blatter während seiner Amtszeit stets auf die Unterstützung des Brasilianers zählen.

Überreichung des Ehrenpreises am «Ballon d'Or» 2013. Steffen Schmidt / KEYSTONE

CH Media hat bei Sepp Blatter nachgefragt, wie ihm Pelé in Erinnerung bleibt. Folgendes hat uns der 86-Jährige geschrieben: «Pelé besass technische Qualitäten, wie man sie zuvor im Fussball noch nie gesehen hatte – und er besass eine Ausstrahlung, die ihn weit über die Grenzen des Sports hinaus zu einem Vorbild machte. Mit seiner volksnahen und bescheidenen Art ist er sich immer treu geblieben. Pelé stand für das, was in Brasilien als höchstes sportliches Gut betrachtet wird: das ‹Joga bonito› (das schöne Spiel) – auf wie neben dem Platz. Für mich ist Pelé der grösste Fussballer der Geschichte.»

2004 wurden Pelé und Franz Beckenbauer im Rahmen einer Zeremonie von Sepp Blatter am Fifa-Sitz in Zürich mit dem «Jahrhundert-Verdienstorden» ausgezeichnet. Ullstein Bild / ullstein bild