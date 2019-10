Murat Yakin vor seiner Rückkehr in die Innerschweiz: «Fussball lässt sich nicht auf Taktik reduzieren»

Murat Yakin vor seiner Rückkehr in die Innerschweiz: «Fussball lässt sich nicht auf Taktik reduzieren» Der SC Kriens empfängt heute (17.30, Kleinfeld) den FC Schaffhausen. Das Interview mit Schaffhausen-Trainer Murat Yakin (45). Interview: Turi Bucher

Eine grosse Figur im Schweizer Fussball: Schaffhausen-Trainer Murat Yakin.Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Aarau, 21. September 2019)

Freuen Sie sich auf Ihre Rückkehr in die Innerschweiz, oder ist es eine mühsame Fahrt, bei welcher die schlechten Erinnerungen an Ihre Zeit beim FC Luzern über­wiegen?

Murat Yakin: (lacht laut und lang) Ich würde vorschlagen, wir beenden das Telefonat hier an dieser Stelle, Sie rufen mich gleich wieder an und fangen das Interview nochmals von vorne an.

Wieso das?

Ach bitteschön, es gibt doch absolut keinen Grund, die Fahrt in die Innerschweiz als «mühsam» zu bezeichnen. Ich hatte eine gute Zeit in Luzern und freue mich auf die Fahrt in die Innerschweiz und auf das Spiel gegen Kriens.

Schlechte Erinnerungen haben Sie dafür an das erste Spiel gegen Kriens in dieser Saison, oder?

Wir haben 0:2 verloren, das Spiel lief unglücklich gegen uns. Jetzt kommt eine neue Chance für uns.

Wie haben Sie sich über den heutigen Gegner SC Kriens informiert?

Wenn man im Verlaufe einer Saison viermal gegeneinander spielt, sammeln sich genug Informationen an. Unterdessen gibt es auch genug technische Möglichkeiten, um sich über den Gegner zu informieren. Kriens macht seine Sache in dieser Liga gut. Kriens hat eine junge Truppe, gut gemixt mit zwei, drei erfahrenen Spielern.

Sie konnten im letzten Spiel mit dem FC Schaffhausen die Grasshoppers einmal mehr ärgern, holten nach dem Auswärtssieg in Zürich gegen GC diesmal einen Punkt. Ein glücklicher oder ein verdienter Punkt?

Wenn ich das Chancenver­hältnis auf beiden Seiten vergleiche, ein verdienter Punkt, ein gerechtes Unentschieden. Für die Challenge League gilt sowieso: Jeder kann jeden schlagen.

Wie lange dauert die Laufzeit Ihres Vertrages eigentlich? Warten Sie in Schaffhausen einfach, bis ein Angebot aus der Super League oder aus dem Ausland kommt?

Die Vertragsdauer? Die hängt von der Lust und Laune ab.

Schön. Das funktioniert bei meinem Arbeitsvertrag aber ganz anders.

Das Gesamtpaket stimmt für mich in Schaffhausen. Die Arbeit macht Spass, Familie und Freunde sind in der Nähe, das hat für mich auch eine Qualität. Natürlich, Ambitionen sind immer da, der Ehrgeiz muss sicht- und spürbar sein, sonst wird man als Trainer unglaubwürdig.

Es gab eine Zeit, da wurde Ihr Name auch im Zusammenhang mit der Schweizer Nationalmannschaft konkret erwähnt. In den aktuellen Diskussionen aber nicht mehr...

...und an solchen Diskussionen und Spekulationen will ich mich auch nicht beteiligen.

Dennoch: Der aktuelle Nationaltrainer Vladimir Petkovic wird trotz hervorragender Bilanz, trotz deutlichen, positiven Meinungsäusserungen aus der Mannschaft ständig und stets in Frage gestellt. Das ist irgendwie nicht nachvollziehbar, oder?

Ich teile Ihre Meinung. Ich weiss, dass Kritik zum Trainerbusiness gehört, aber das hat Petkovic nicht verdient. Petkovic arbeitet taktisch auf sehr hohem Niveau.

Wenn wir gerade bei den Länderspielen sind: Was sagen Sie eigentlich über die türkischen Nationalspieler, die in zwei EM-Qualifikationsspielen mit dem Soldatengruss salutierten?

Es ist sehr tragisch, wenn politische Äusserungen im Sport Platz finden. Klar, ich habe vielleicht nicht die Kompetenz und nicht das Anrecht darauf, das ver- tieft zu kommentieren. Aber ich glaube, dass politische oder religiöse Inhalte dem Fussball schaden. Für so was bin ich nicht Fussballtrainer geworden.

Sie haben gesagt, dass Petkovic taktisch auf sehr hohem Niveau arbeitet. Sie selber gelten ebenfalls als absoluter Taktikfuchs. Was kommt auf den SC Kriens zu?

Der Fussball ist natürlich vielseitiger und vielschichtiger, als dass man ihn nur auf die Taktik reduzieren könnte. Manchmal klappt’s mit der Taktik, manchmal klappt’s nicht. Gerade bei einer jungen Mannschaft, wie ich sie betreue, braucht es Geduld und Verständnis. Gegen Kriens müssen wir die Torchancen, die sich uns bieten, verwerten. Wenn nicht, wird es schwierig, diese Fehler zu korrigieren.

Wenn Sie ganz spontan zwei, drei Spieler vom SC Kriens nennen müssten, wen würden Sie erwähnen?

Ich glaube, es würde dem Krienser Team nicht gerecht, wenn ich einzelne Spieler herausnähme. Klar, Nico Siegrist und Burim Kukeli stabilisieren dieses Team. Jan Elvedi hat vor zwei Jahren in Schaffhausen Probetrainings absolviert. Kukeli ist ein Topprofi, ein Supertyp, der zuletzt in Sion bei mir im Spielerkader war. Siegrist war ein Spieler von mir, als ich noch beim FC Luzern Trainer war. Er sorgte dann einmal für Aufsehen, als er nach seinem Ausgleichstreffer in Thun gesagt hat, er hätte mit diesem Tor meinen Kopf als Trainer gerettet. Das war vielleicht ein bisschen naiv von ihm. Heute können wir gemeinsam darüber lachen.