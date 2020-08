Interview Yannick Schmid, der Luzerner in Diensten des FC Vaduz: «Wir haben uns das Ziel Aufstieg vor Augen geführt» Der Verteidiger und ehemalige FCL-Spieler Yannick Schmid steigt mit Vaduz in die Super League auf. Für den 25-Jährigen ist dies keine Überraschung. Simon Wespi 13.08.2020, 19.30 Uhr

Der Luzerner Yannick Schmid wechselte letzten Sommer nach Liechtenstein. Für viele mag der Aufstieg von Vaduz überraschend sein. Doch hört man beim ehemaligen FCL-Verteidiger genau hin, so rückte jenes Ziel seit geraumer Zeit in den Fokus.

Innenverteidiger des FC Vaduz: Yannick Schmid. Bild: Michael Zanghellini / Freshfocus

Seine Juniorenzeit verbrachte Schmid beim SC Kriens und beim FC Luzern. Im Sommer 2015 schaffte er den Sprung in das Kader der 1. Mannschaft des FCL. Schmid gab sein Super-League-Début im Mai 2016 beim Auswärtsspiel gegen den FC Vaduz. Im Sommer 2016 wurde er für ein Jahr an den FC Wohlen in die Challenge League ausgeliehen. Nachdem sein Vertrag beim FC Luzern im Sommer 2019 nicht verlängert wurde, wechselte Schmid ins Fürstentum. Nun ist der 25-Jährige zurück in der Super League.

Gratulation zum Aufstieg. Wie lange haben Sie am Montag noch gefeiert?

Yannick Schmid: vielen Dank. Noch eine ganze Weile. Es dauerte lange, bis wir das Stadion verlassen hatten. Die Carfahrt war ein riesen Fest. In Vaduz haben uns einige Fans lautstark empfangen. Wir haben es sehr genossen.

Die Vaduzer feiern den Aufstieg in die Super League. Bild: Peter Schneider / Keystone (10. August 2020)

Sie steigen nun mit Vaduz in die Super League auf. Wie fühlt sich das an?

So richtig realisiert habe ich das noch nicht. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.

Die Hinrunde war zum Vergessen. Am 12. Spieltag belegte Vaduz noch Rang 8. Wie war der Turnaround im Jahr 2020 möglich?

Das stimmt nicht ganz. Gegen Schluss der Hinrunde legten wir einen Spurt hin. Wir hatten Anfang Saison rund zehn neue Spieler. Wir mussten uns erst zurechtfinden. In der Rückrunde haben wir kontinuierlich weitergearbeitet. Wir haben einen erfolgreichen Fussball gespielt. Mit dem hat so niemand gerechnet. Nach dem Neustart im Juni haben wir uns das Ziel Aufstieg aufs Neue vor Augen geführt. Dass es jetzt gereicht hat, ist wunderbar. Der Teamspirit ist unglaublich. Jeder hat den anderen gepusht.

Wie haben Sie die Coronakrise in Vaduz erlebt? Wie haben Sie sich fit gehalten?

Ich ging zurück nach Luzern und verbrachte die Zeit mit meiner Familie. Wir hatten ein wöchentliches, intensives Programm zusammengestellt bekommen. Wir wussten, wenn es weitergeht, müssen wir bereit sein.

Die Saison war lang und intensiv. Geht es jetzt in die Ferien?

Ja, ich freue mich auf ein paar freie Tage. Ich bleibe jedoch in der Schweiz. Bereits nächsten Dienstag beginnen wir mit dem Training. Ende August steht die Europa-League-Quali an. Ich geniesse nun die Zeit in Luzern.

Was ist nächste Saison in Liechtenstein möglich?

So weit habe ich noch gar nicht überlegt. Wir haben einfach viel Freude. Der Aufstieg ist ein riesen Highlight. Zuerst geniesse ich die Ferien. Alles andere können wir nächste Woche in Angriff nehmen.

Sie haben den Vertrag in Vaduz bis 2023 verlängert. Welche Ziele haben Sie mittelfristig?

Ich setze mir keine Grenzen. Ich möchte mich von Woche zu Woche weiterentwickeln und viel Spielpraxis sammeln. Ich habe noch Potenzial nach oben.