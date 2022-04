Yannick Schwallers neues Team mit Sven Michel und Benoît Schwarz

Curling-Hoffnung Yannick Schwaller hat ein neues Team und vereint jetzt elf Jahre Schweizer Erfolgsgeschichte Der Solothurner Skip tut sich mit Sven Michel und Benoît Schwarz vom bisherigen Hauptkonkurrenten aus Genf zusammen. Die neu formierte Equipe soll das Flaggschiff des Schweizer Curlings werden. Rainer Sommerhalder 26.04.2022, 21.00 Uhr

Der Solothurner Yannick Schwaller hat nach fünf Jahren Kontinuität künftig drei neue Teamkollegen an seiner Seite. Keystone

Im Curling geht es derzeit zu und her wie beim FC Sion. Christian Constantin, der charismatische Präsident der Walliser Fussballer, erblasst angesichts der regen Transfertätigkeit auf Schweizer Eis vor Neid. Eine solche Kadenz hat selbst der gefürchtete Wechselturbo in seinem Verein kaum je erreicht.

Innerhalb von wenigen Wochen verkündeten zuerst die Olympiateilnehmer rund um Skip Peter de Cruz das Ende ihrer langjährigen Partnerschaft. Dann hiess es im Anschluss an die WM beim Team von Yannick Schwaller nach fünf gemeinsamen Jahren Lichterlöschen. Und zu guter Letzt folgte jüngst auch noch die personelle Reduktion der Weltmeisterinnen-Equipe von Silvana Tirinzoni um 50 Prozent.

Jetzt ist zumindest das neue Flaggschiff des Schweizer Männer-Curlings spruchreif. Unter dem Namen «Team Schwaller» werden Yannick Schwaller, Sven Michel und Benoît Schwarz – die bisherigen Nummern 3 und 4 des De-Cruz-Quartetts – sowie das 22-jährige Talent Pablo Lachat den gemeinsamen Weg einschlagen. Der Lausanner Lachat war als Ersatzspieler bei Olympia in Peking und gilt als Virtuose bei der Wischarbeit.

Ein Gefühlskino mit Wehmut und Vorfreude

Der Recherswiler Schwaller durchlebt derzeit verschiedene Gefühlswelten. Einerseits spürt er eine gewisse Wehmut. Seine bisherigen Teamkollegen Romano Meier, Michael Brunner und Marcel Käufeler sind in all den Jahren zu echten Freunden geworden. An der Hochzeitsfeier von Yannick Schwaller mit Freundin Briar Hürlimann am 15. Juli werden sie wohl vorerst ein letztes Mal gemeinsam anstossen. Fortan begegnen sie sich im Rink als Konkurrenten. «Es brauchte einiges an Mut, das gemachte Nest zu verlassen», sagt der 27-Jährige.

Schwaller spürt aber auch eine grosse Vorfreude auf das, was da kommen mag. Das Potenzial erscheint grenzenlos. In seinem neuen Team sind sämtliche Schweizer Medaillengewinne an EM, WM und bei Olympischen Spielen seit 2011 vereint. Derzeit geht es aber noch nicht um konkrete sportliche Träume. Für den Wirtschaftsstudenten, der im Sommer mit dem Bachelor abschliesst, geht es um Grundlegendes: «Wir sind daran, miteinander einen Businessplan aufzustellen», sagt er.

Um gemeinsam eine Saison als Profis bestreiten zu können, benötigt man einen grosszügigen sechsstelligen Betrag. Neben der Sporthilfe, ohne die ein solches Projekt im Curling kaum zum fliegen kommen würde, sucht man Sponsoren und einen Klub, dessen Farben das Team in Zukunft vertreten wird. Auch bei dieser Wahl spielen die Rahmenbedingungen eine nicht unwesentliche Rolle.

Bislang spielten Schwarz und Schwaller in ihren Teams jeweils die letzten Steine. Wer dies künftig tun wird, ist ungeklärt. Noch richtet sich der Fokus weniger auf sportliche Themen, obwohl Schwaller verrät: «Es sind interessante Ideen vorhanden. Wir werden in einigen Dingen versuchen, ausserhalb der Box zu denken und neue Wege zu gehen.»

Es braucht keinen Scheidungsanwalt

Zur Trennung von seinem alten Team sagt Schwaller, dass sich nach fünf Jahren ohne eine einzige Fluktuation gewisse Prozesse und Routinen festgefahren hätten. Aber man gehe zu 100 Prozent im Reinen auseinander. «Am Montag haben wir uns getroffen und diskutiert, ob es eine vertiefte Aufarbeitung braucht. Wir alle verneinten dies.»