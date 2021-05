Matchbericht & Noten Meister YB schiesst den FCL in der zweiten Halbzeit ab – klare Niederlage für die Luzerner In der ersten Halbzeit spielt Luzern stark mit. Doch den 1:2-Rückstand verwandeln die meisterlichen Berner in der zweiten Halbzeit zum 5:2-Sieg. Keine Punkte für den FCL, die Berner bekommen nach dem Spiel den Pokal. Janick Wetterwald aus Bern Aktualisiert 15.05.2021, 22.51 Uhr

YB ist in der Startphase auf dem vom strömenden Regen schnellen Kunstrasen das spielbestimmende Team. Es ist aber der FC Luzern, der nach einem Fehlpass von YB-Verteidiger Cédric Zesiger zur Führung trifft. Simon Grether lanciert Varol Tasar steil, dieser lässt Zesiger stehen und passt von der Grundlinie zurück auf den mitgelaufenen Grether, der aus kurzer Distanz einschiebt.

Simon Grether lässt sich als Torschütze feiern. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Früher FCL-Jubel im Wankdorf beim Meister YB. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

YB versucht nach dem Gegentreffer zu reagieren und kommt während einer Druckphase mehrmals gefährlich im FCL-Strafraum an den Ball – Felix Mambimbi verpasst mit der besten Chance den Ausgleich. Die Luzerner profitieren bei ihrer nächsten Torchance erneut von einem YB-Fehlpass. Lorik Emini lanciert Pascal Schürpf mit einem weiten Ball. Der FCL-Angreifer zielt mit seinem Schuss dann über das Tor. Für den nächsten Aufreger der Partie sorgt Alex Carbonell, der seit langer Zeit wiedermal in der Startelf von Fabio Celestini steht. Der Spanier in Diensten der Innerschweizer wird bei seinem ersten Versuch in der 33. Minute geblockt, der Nachschuss geht klar über das Tor.

Doppelpass zum Tor, das kann auch der Meister aus Bern. In der 35. Minute spielt Michel Aebischer auf rechts zu Jordan Lefort. Die Flanke findet in der Mitte den Kopf von Aebischer, der mit seinem platzierten Abschluss dem FCL-Goalie Marius Müller keine Chance lässt. Da war die Luzerner Abwehr im Zentrum schlecht positioniert.

Marius Müller zum ersten Mal bezwungen. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

Aebischer läuft nach seinem Tor zum Flankengeber Lefort. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

In der Offensive läuft es besser bei den Gästen: Nach einer Eckball-Variante kommt der Ball zu Martin Frydek, dann via Kopf von Stefan Knezevic und Fuss von Carbonell zu Tasar. Dieser schiesst ein zur erneuten Führung für den FCL (40.). Schürpf hätte kurze Zeit später gar noch erhöhen können, doch es bleibt beim 2:1 für die Gäste zur Pause.

Tasar sorgt mit seinem Tor für die FCL-Pausenführung. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Schneller Ausgleich für YB nach der Pause: In der 47. Minute steht Christian Fassnacht nach einem Berner Eckball völlig frei und trifft mit seiner Direktabnahme ins Netz und zum Ausgleich – 2:2. Der Meister macht weiter Druck: Mambimbi schiesst flach und scharf, doch Müller im FCL-Goal packt eine starke Parade aus und verhindert ein weiteres Gegentor.

Nach einer Stunde fällt dann der dritte Treffer für das Heimteam: Fassnacht köpft nach einer Flanke von Miralem Sulejmani ein – Frydek nicht genug nahe dran. Der FCL will reagieren: Zuerst spielt Dejan Sorgic aber einen Konter schlecht zu Ende, wenig später schiesst Grether aus 16 Metern knapp über die Latte. Nach 65 Minuten schickt FCL-Trainer Celestini Ibrahima Ndiaye, Filip Ugrinic und Jordy Wehrmann auf den Rasen – für Carbonell, Schürpf und Emini. Es sind aber die Berner, die in der 74. Minute auf 4:2 stellen: Tasar macht Druck auf YB-Goalie David von Ballmoos, dessen Befreiungsschlag perfekt in den Lauf von Fassnacht, der für Jean-Pierre Nsame auflegt und dieser trifft zum 19. Mal in dieser Saison.

Es wird danach bitter für die Luzerner. Nach einem Traumpass von Fassnacht steht der eingewechselte Marvin Spielmann alleine vor Müller und schiesst zum 5:2 ein. Der FC Luzern darf danach auch wieder etwas mitspielen. Das Tor von Yvan Alounga wird aber vom VAR aberkannt und Ndiaye trifft nach Vorlage von Ashvin Balaruban nur das Aussennetz.

Der FCL verliert in Bern nach einer starken ersten Halbzeit klar – keine Punkte für die Luzerner gegen den Meister. Das Team von Gerardo Seoane bekommt im Anschluss an die Partie den Pokal übergeben. Es bleibt die Hoffnung für die Innerschweiz, dass der Cup-Pokal am Pfingstmontag nach Luzern kommt.

Meisterlicher Jubel im Wankdorf. Bild: Claudio De Capitani / freshfocus

+++ folgen +++

Young Boys – Luzern 5:2 (1:2)

Wankdorf. – 100 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tore: 9. Grether (Tasar) 0:1. 35. Aebischer (Lefort) 1:1. 40. Tasar (Carbonell) 1:2. 47. Fassnacht (Mambimbi) 2:2. 60. Fassnacht (Sulejmani) 3:2. 74. Nsame (Fassnacht) 4:2. 77. Spielmann (Fassnacht) 5:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger (62. Garcia), Lefort; Fassnacht, Martins, Aebischer (78. Sierro), Sulejmani (62. Gaudino); Nsame (78. Lauper), Mambimbi (62. Spielmann).

Luzern: Müller; Sidler, Lucas Alves, Knezevic, Frydek; Emini (66. Wehrmann); Grether (81. Balaruban), Carbonell (66. Ugrinic); Tasar, Sorgic (81. Alounga), Schürpf (66. Ndiaye).

Bemerkungen: YB ohne Lustenberger, Elia, Siebatcheu, Ngamaleu, Maier, Petignat (alle verletzt), Luzern ohne Burch (gesperrt), Ndenge, Schaub, Schulz, Alabi, Lang und Binous (alle verletzt). 65. Lattenschuss Spielmann.

Verwarnungen: 5. Schürpf, 12. Camara (beide Fouls). 38. Tasar und Zesiger (beide Unsportlichkeit). 83. Von Ballmoos (Reklamieren). 88. Sidler, 91. Ugrinic (beide Foul).

Am kommenden Freitag steht für den FC Luzern das letzte Meisterschaftsspiel an. Zu Gast ist der FC Lugano – Anpfiff 20.30 Uhr. Knapp drei Tage später das Highlight zum Abschluss: Der Cupfinal in Bern gegen den FC St .Gallen.