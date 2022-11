YB bleibt sieben Punkte vorne

Super League 0:0 im Spitzenkampf, und das trotz langer Unterzahl: Der Leader YB hält sich Servette vom Leib Beim 0:0 im Spitzenspiel trotzt der Leader widrigen Umständen. Das zeigt, wie weit er dem Rest der Liga voraus ist. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 06.11.2022, 19.28 Uhr

Alles unter Kontrolle: YB-Stürmer Joël Monteiro gegen Patrick Pflücke.

Am Ende dürfen die Genfer doch noch einmal hoffen, Freistoss, gute Position, und beim Ball steht Miroslav Stevanovic, seit Jahren der prägende Offensivspieler von Servette. Doch der Ball rauscht über das Tor, und kurz darauf geht das Spiel zu Ende – 0:0 zwischen Servette und den Young Boys. Es ist ein Resultat, das zu diesem Match passt wie die Faust aufs Auge.

Ein Spitzenspiel steht in Genf auf dem Programm, auf dem Papier zumindest. Doch das ist bekanntlich geduldig. Im Stade de Genève gibt es dann nicht wahnsinnig viel zu sehen, ganz bestimmt kein Spitzenspiel, und vor allem zeigt der Nachmittag eines: Wie weit die Young Boys dem Rest der Liga voraus sind. Das ist keine neue und auch keine überraschende Erkenntnis, aber sie wird in Genf noch einmal sehr deutlich.

Verletzungen und eine Tätlichkeit

Die Berner treten in Genf als Leader an, der sieben Punkte Vorsprung mitbringt in das Duell beim ersten Verfolger. Sie müssen das ohne ihren Trainer Raphael Wicky tun, der wegen einer Covid-19-Erkrankung ausfällt. Zoltan Kadar, der Assistenztrainer, vertritt ihn.

Und das bleibt bei weitem nicht die einzige Widrigkeit. Da ist zum Beispiel die Verletzung von Goalie David von Ballmoos, der nach 64 Minuten raus muss. Fabian Lustenberger, der Berner Captain, ist da ebenfalls nicht mehr dabei, er hat den Platz kurz vorher mit verlassen, mit zusammengekniffenen Lippen. Kastriot Imeri, der teure Neuzugang im Mittelfeld, der ausgerechnet von Servette gekommen war, musste schon zur Pause verletzt in der Kabine bleiben.

Und dann ist ja noch die Sache mit Cedric Itten. Der hat sich nach 18 Minuten eine Dummheit geleistet hat, die mit einer roten Karte bestraft worden ist. Der Stürmer lässt sich zu einer Tätlichkeit gegen Nicolas Vouilloz hinreissen. Es ist eine rätselhafte Aktion, weil sie so gar nicht zu Itten passt, der in seiner Karriere noch nie eine eine gelb-rote Karte gesehen hat und schon gar keine direkte rote.

Ziemlich lädiert also und in Unterzahl, früh schon. Und das im Spitzenspiel. Noch dazu bei einem Gegner, der in seiner Stadt so etwas wie eine kleine Euphorie entfacht hat. Über 16000 Zuschauer sind ins Stadion gekommen, so viele wie noch nie seit dem Wiederaufstieg von Servette in die Super League im Jahr 2019.

Ein Spiel ganz nach dem Geschmack des Leaders

Doch das alles kann den Bernern nicht viel anhaben. Einmal, das Spiel befindet sich schon in der Endphase, gibt es diese Szene, die ihren Auftritt versinnbildlicht. Da hat Kevin Rüegg, der Rechtsverteidiger, den Ball. Die Position ist aussichtsreich, er könnte in den Strafraum stürmen. Doch dann überlegt Rüegg es sich anders, macht kehrt, spielt den Ball zurück.

Safety first, Kontrolle über alles, so lautet das Rezept der Berner in Unterzahl, natürlich tut es das. Sie ziehen dafür vor dem eigenen Strafraum zwei Viererriegel auf, und sie tun das sehr geschickt: Sie stehen tief genug, um den Genfern keinerlei Räume anzubieten. Und doch hoch genug, um nie in Gefahr zu laufen, erdrückt zu werden. Fabian Rieder, der Berner Mittelfeldspieler, sagt nach dem Spiel, dass in Unterzahl jeder Spieler mehr machen müsse – und freut sich darüber, dass das auch jeder gemacht habe. Tatsächlich glänzen die Berner mit einer solidarischen Teamleistung.

Servette schafft es trotz der vielen Minuten in Überzahl eigentlich nur ein Mal, richtig gefährlich vor das Berner Tor zu kommen. Der Flügel Stevanovic trifft aber aus abseitsverdächtiger Position nur die Latte. YB hat seinerseits ein, zwei gefährliche Momente, vor allem, als ein Freistoss von Vincent Sierro am Tor vorbeizischt.

Und sonst? Entwickelt sich ein Spiel ohne Tempo und ohne Chancen, ein Spiel ganz nach dem Geschmack des Leaders. Er hält sich seinen ersten Verfolger Servette – den Besten des Rests in der Super League – mit einer Leichtigkeit vom Leib, die für die Konkurrenz nichts Gutes verheisst.

