Interview Michel Aebischer im SMS-Interview: Hat YB überhaupt noch genügend Spieler, um in Rotterdam anzutreten? In unserer Europa-League-Serie stellt sich diese Woche YB-Mittelfeldspieler Michel Aebischer per WhatsApp unseren Fragen. Dabei geht es unter anderem um die erste Meisterschafts-Niederlage, ein mögliches Nati-Aufgebot und das Videospiel Fifa. Etienne Wuillemin

Das Spiel der Young Boys in Rotterdam findet am Donnerstagabend (Anpfiff: 21 Uhr) statt. So präsentiert sich die Ausgangslage: