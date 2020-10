Der nächste Muotathaler Handball-Goalie in der NLA – Yves Imhof trifft mit dem TV Endigen auf seine ehemaligen Krienser Kollegen Letzte Saison trainierte Yves Imhof in Kriens, am Mittwoch (19.30, Krauerhalle) steht er im Tor. Allerdings auf der Gegenseite, beim TV Endingen. Stephan Santschi 06.10.2020, 17.05 Uhr

«Wir sehen uns auf der Platte wieder.» So meldete sich Yves Imhof bei Goran Perkovac, nachdem er in der Sommerpause den Vertrag beim TV Endingen unterschrieben hatte. Nun ist es soweit, Imhof gastiert mit seinem neuen Verein beim HC Kriens-Luzern (Mittwoch, 19.30 Uhr, Krauerhalle). Dort hat er zwar nie gespielt, Imhof war letzte Saison Stammkeeper beim B-Ligisten Stans. Doch einmal in der Woche trainierte er jeweils mit den Kriensern und machte sich durchaus Hoffnungen, bei ihnen den nächsten Karriereschritt machen zu können. «Yves ist ein sehr guter Goalie», sagt Perkovac denn auch. Mit Paul Bar und Kayoum Eicher war und ist die Position zwischen den Pfosten aber bereits mit viel Qualität besetzt.

Ives Imhof im Dress des TV Endingen. Bild: Alexander Wagner

Und so strebt Yves Imhof nun also in der Fremde nach dem Durchbruch im Oberhaus des Schweizer Handballs. Seine Heimat Muotathal liess er hinter sich, in Windisch bezog er eine Dreieinhalbzimmer-Wohnung, in Endingen fand er eine 70-Prozent-Stelle als Zimmermann. «Alles ist in der Nähe, ich habe mich gut eingelebt. Wenn ich jetzt auch noch zu mehr Einsätzen komme, habe ich nichts mehr auszusetzen», erzählt der 24-jährige.

Der schnelle Weg von der 1. Liga in die NLA

Auch wenn Endingen ein NLA-Leichtgewicht ist – aktuell ziert es das Tabellenende – so eröffnete sich Imhof im Aargau doch eine neue Welt. «Ich habe den Schritt etwas unterschätzt», gesteht er, der Wechsel aus der NLB in die NLA sei grösser als jener von der 1. Liga in die NLB. Letzteren machte er erst vor einem Jahr, als er Muotathal Richtung Stans verliess. Geplant war, dass er bei den Nidwaldnern eine weitere Saison absolviert. Doch dann meldete sich Endingens Trainer Zoltan Majeri und Imhof war bald klar, dass er sich diese Chance nicht entgehen lassen darf. «Ich wollte in ein paar Jahren nicht sagen müssen: ‹Wäre ich damals doch gegangen.›»

Aber eben, mit den Spielminuten hat es bisher noch nicht so recht geklappt. Vit Schams ist aktuell der Torhüter Nummer eins der Aargauer und da der Tscheche in den letzten beiden Partien gegen Wacker Thun und den BSV Bern ansprechend hielt, verbrachte Imhof fast die gesamte Zeit auf der Bank. Die beiden Kontrahenten unterscheiden sich vor allem in Sachen Körpergrösse. Schams misst 2 Meter, Imhof nur 1,85, dafür besticht er mit gutem Stellungsspiel und Explosivität. Am meisten habe er von Roman Schelbert profitiert, zwei Jahre war der sein Goalietrainer in Muotathal. «Roman lehrte mich, dass ich mich nicht zu viel, dafür aber richtig bewegen muss», erzählt Imhof.

Auf den Spuren von Roman Schelbert

Schelbert stammt ebenfalls aus Muotathal, war jahrelang NLA-Stammkeeper in Kriens und lief 17 Mal fürs Schweizer Nationalteam auf. Ein Weg, den sich auch Imhof für seine Laufbahn vorstellen könnte? «Ja, wieso nicht», sagt er mit einem Schmunzeln – im Wissen, dass er sich nun zuerst in Endingen durchsetzen muss. So nahrhaft seine eigene Konkurrenzsituation im Tor ist, so hart dürfte für den finanzschwachen TVE generell der sportliche Überlebenskampf in der NLA werden.

Seit 2019 kam es zu einem personellen Umbruch, die Mannschaft ist wohl die leichteste und kleinste der gesamten Liga, zudem fehlen die Routiniers Leonard Pejkovic und Joel Huesmann verletzungsbedingt. «Ich muss eine neue Mannschaft aufbauen, wir fangen bei Null an», sagte Endingens Chefcoach Majeri vor dem Meisterschaftsstart. «Dafür treten die Endinger bei uns ohne Druck an. Solche Gegner sind immer gefährlich», erwidert sein Krienser Pendant Perkovac. Fest steht: Beim Wiedersehen mit dem früheren Trainingskollegen Yves Imhof will der hochfavorisierte HC Kriens-Luzern nichts anbrennen lassen.