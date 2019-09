Zakaria bricht den Bann, Embolo und Ajeti schwach: Das sind die Noten der Nati-Spieler zum 4:0 Sieg gegen Irland

Yann Sommer: Note 4 - Ist wie erwartet unterbeschäftigt. Sommer würde es im Tor gegen Gibraltar nicht brauchen, er soll sich dann im Oktober in Dänemark und gegen Irland auszeichnen. (Bild: Keystone)

Nico Elvedi: Note 4 - Als Verteidiger kann man gegen einen solchen Fussballzwerg eigentlich nur verlieren. Elvedi hat alles im Griff, so war dies zu erwarten. (Bild: Keystone)

Denis Zakaria: Note 4.5 - Sein Kopfballtor zum 1:0 bricht den Bann. Versucht das Spiel schnell zu machen, was nicht immer gelingt. (Bild: Keystone)

Granit Xhaka: Note 4 - Ballverteiler mit mehr Raum als in Irland. Corner zum 1:0. Versucht sich mehrmals aus der Distanz, muss nach 74. Minuten verletzt raus. (Bild: Keystone)

Edimilson Fernandes: Note 4.5 - Als ehemaliger Junior des FC Sion in «seinem» Tourbillon besonders motiviert. Ein Aktivposten in der ersten Halbzeit, in der er drei Grosschancen vergibt. Baut mit Fortdauer der Partie ein wenig ab. (Bild: Keystone)