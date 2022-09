Chelsea: Hochgelobter Denis Zakaria zieht schon wieder weiter

Transfer Der hochgelobte Denis Zakaria zieht schon wieder weiter – und braucht nun ein gutes Jahr bei Chelsea Der Schweizer Mittelfeldspieler gilt schon länger als einer, der es ganz oben packen kann. Nach seinem verunglückten Abstecher zu Juventus Turin muss er bei Chelsea den Nachweis dafür erbringen. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 02.09.2022, 14.30 Uhr

Überraschender Last-Minute-Wechsel nach England: Denis Zakaria. Keystone

Der letzte Tag des Transferfensters hat sich längst in ein Ereignis verwandelt, das in Ländern wie England oder Deutschland bis an die Schmerzgrenze inszeniert wird. Am sogenannten Deadline-Day lauern Reporter vor Trainingszentren oder an Flughäfen, und Transferexperten halten die Fussballfans per Twitter in Atem.

Am Donnerstagabend taucht in dieser hektischen Welt plötzlich der Name von Denis Zakaria auf. Das Transferfenster neigt sich schon bedrohlich dem Ende zu, als die Nachricht die Runde macht, dass der Schweizer Nationalspieler noch den Verein wechselt. Er tauscht Turin gegen London und Juventus gegen Chelsea, zumindest für ein Jahr vorerst. Die Klubs vereinbarten eine Leihe mit Kaufoption für die Engländer, Kostenpunkt: insgesamt etwas über 30 Millionen Euro.

Zakaria erlebt schon wieder einen hektischen Deadline-Day

Zakaria nach England, das kam ein wenig aus dem Nichts, ganz ähnlich wie der Transfer von Nationalmannschaftskollege Manuel Akanji. Dessen Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City wurde ebenfalls am Donnerstag offiziell. Der Schweizer Fussball hat damit innert kürzester Zeit zwei Wechsel erlebt, wie es sie nicht alle Tage gibt.

Es ist noch nicht lange her, da durchlebte der Genfer Zakaria schon einmal einen spannenden Deadline-Day. Im letzten Januar ging er von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin, auch damals passierte das auf den letzten Drücker und wegen seines auslaufenden Vertrags für den Schnäppchenpreis von neun Millionen Euro. Dass sich die Geschichte nun wiederholt, sagt schon einiges darüber, wie es dem Mittelfeldspieler in Turin ergangen ist.

Da war die Welt noch in Ordnung: Zakaria bejubelt sein erstes – und einziges – Tor für Juventus. Bild: epa

Zakaria startete zwar gut in sein Abenteuer in Italien, er brauchte nur 61 Minuten, um sein erstes Tor für Juventus zu erzielen. Doch das blieb dann auch sein einziges, und Trainer Massimiliano Allegri baute immer weniger auf ihn. In der neuen Saison durfte der Genfer nur noch einmal beginnen. Weil Allegri unbedingt den Argentinier Leandro Paredes für sein Mittelfeld wollte, dafür aber einen Platz in seinem Kader freiräumen musste und sich für Zakaria noch ein Abnehmer fand, ist der Schweizer nun schon wieder weg.

Zakaria steht immer noch auf dem Prüfstand

Von Juventus, dem italienischen Riesen, zu Chelsea, dem Premier-League-Spitzenverein: Es ist eine ansehnliche Flughöhe, auf der sich Zakaria bewegt. Schon länger wird dem ehemaligen Servette-Junior eine grosse Karriere vorausgesagt, und es gibt kaum einen namhaften Verein, dem nicht schon einmal Interesse am Mittelfeldspieler nachgesagt wurde. Dass er Mönchengladbach erst im letzten Winter verliess, hatte auch mit einer Knieverletzung zu tun, die ihn zwischenzeitlich lange zurückband.

Nur ist es bei Zakaria eben auch so, dass er immer noch auf dem Prüfstand steht; den Nachweis, dass er so gut sein kann, wie ihm das viele zutrauen, hat der Romand bei einem Topverein bis heute noch nicht erbracht. Nach dem verunglückten Kurzaufenthalt in Turin wird das Jahr bei Chelsea für ihn vor diesem Hintergrund noch bedeutsamer. Mit bald 26 Jahren ist Zakaria kein Talent mehr, sondern ein Mann im besten Fussballeralter.

Umtriebiger Transfersommer: Todd Boehly, Chelsea-Besitzer. Bild: ap

Mit Chelsea stösst er nun zu einem Verein, der sich im Umbruch befindet. Die Engländer haben seit kurzem neue Eigentümer. Auch der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss gehört zum Konsortium; sein Gesicht ist Todd Boehly. Der Amerikaner hat im Sommer auf dem Transfermarkt gewirbelt und über 250 Millionen Euro ausgegeben, namentlich um eine neue Abwehr aufzubauen.

1991 wechselt Stéphane Chapuisat für umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro von Bayer Uerdingen zu Borussia Dortmund, wo er unverzüglich zur festen Grösse reift. Der Lausanner Stürmer bleibt über Jahre treffsicher und gewinnt mit dem BVB 1997 die Champions League. 1999 zieht es ihn zurück in die Schweiz zu GC. Keystone Für umgerechnet etwa 1,4 Millionen Euro verpflichtet der FC Bayern München im Sommer 1994 Alain Sutter vom 1. FC Nürnberg. Der Mittelfeldspieler bleibt allerdings bloss ein Jahr in München und zieht weiter zum SC Freiburg. Keystone Ciriaco Sforza ist ein veritabler Wandervogel. 1995 sichert sich Bayern München für gut drei Millionen Euro die Dienste des beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag stehenden Schweizers, der – nach einem Zwischenjahr 1997 bei Inter Mailand – zu den Pfälzern zurückkehrt und mit dem Aufsteiger prompt sensationell deutscher Meister wird. 2000 versucht er sich erneut bei den Bayern und gewinnt 2001 das Double aus Meisterschaft und Champions League, 2002 zieht es ihn abermals nach Kaiserslautern. Keystone Für etwa vier Millionen Euro schnappt sich Borussia Dortmund den bei Stade Rennes äusserst treffsicheren Stürmer Alex Frei. Auch in der Bundesliga sorgt der Nati-Stammspieler für Furore: 34 Treffer in 74 Partien können sich sehen lassen. Imago Sportfotodienst / THE Für stolze 18 Millionen Euro wechselt Gökhan Inler 2011 von Udinese Calcio zur SSC Neapel. Der gebürtige Oltner ist weiterhin aktiv: Nach weiteren Zwischenstationen Leicester City sowie Besiktas und Basaksehir Istanbul spielt der inzwischen 38-Jährige seit 2020 für Adana Demirspor, den Ex-Club von Mario Balotelli. Keystone Stephan Lichtsteiner und Juventus – das passt einfach. 2011 sichert sich der italienische Rekordmeister den Luzerner Aussenverteidiger für zehn Millionen Euro von Lazio Rom. Sieben Jahre lang spielt der Nati-Captain bei den Piemontesen gross auf. Freshfocus Xherdan Shaqiri gelingt 2012 der ganz grosse Sprung: Für etwa zwölf Millionen Euro wechselt das Jungtalent vom FC Basel gleich zum FC Bayern, mit dem er prompt die Champions League gewinnt. Der Durchbruch zum Stammspieler bleibt ihm aber verwehrt, so auch zumeist bei seinen folgenden Stationen. Inzwischen spielt Shaqiri in den USA. Jonas Guettler / EPA dpa Mit einer Ablöse von 26,5 Millionen Euro avanciert der Basler Youngster Breel Embolo 2016 zum Rekordtransfer des FC Schalke 04. Wirklich glücklich wird er auf Schalke nie, auch weil ihn frühzeitig eine schwere Verletzung ausbremst. Nach einer Zwischenstation in Mönchengladbach kickt der Stürmer nun für die AS Monaco. Freshfocus 45 Millionen Euro – diese Summe sind dem FC Arsenal 2016 die Dienste von Granit Xhaka wert, der zuvor beim FC Basel und Borussia Mönchengladbach spielt. Damit ist der Mittelfeldstar und aktuelle Nati-Captain der bis anhin teuerste Schweizer Fussballer in der Historie. Keystone Ein viel stärkeres Team hätte sich Manuel Akanji nicht aussuchen können: Der Zürcher Verteidiger wechselt im Spätsommer 2022, kurz vor dem Ende der Transferperiode, von Borussia Dortmund zu Manchester City und dessen Star-Coach Pep Guardiola. Die Ablöse beläuft sich auf 17,5 Millionen Euro. Tom Flathers / Manchester City FC

Vor dieser Abwehr wird Zakaria zum Einsatz kommen. Natürlich ist die Konkurrenz im Londoner Mittelfeld stark, mit Europameister Jorginho (Italien), Weltmeister N'Golo Kanté (Frankreich) oder WM-Finalist Mateo Kovacic (Kroatien). Und laut englischen Medien hatte Chelsea auf der Suche nach einer Verstärkung fürs Mittelfeld bis zuletzt mehrere Eisen im Feuer.

Dennoch: Zakaria bei Chelsea, in der rasanten, physischen Premier League, das könnte passen. Mit Thomas Tuchel arbeitet dort ein Trainer, der forsch und progressiv spielen lässt. Einem Fussballer wie Zakaria, der von seiner Dynamik lebt und der Laufstärke, kommt das viel eher entgegen als das träge Spiel von Allegris Juventus.

