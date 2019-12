Zaubert FCL-Sportchef Meyer mit Abascal einen Überraschungsmann aus dem Hut? Wer wird neuer FCL-Trainer? In der Gerüchteküche brodelt es seit heute Mittwoch so richtig. Kultcoach René van Eck soll auf dem Weg zurück sein. Mit Ex-Lugano-Trainer Guillermo Abascal kommt jetzt aber ein alle überraschender Aussenseiter ins Spiel. Daniel Wyrsch 18.12.2019, 12.55 Uhr

Der damalige Lugano-Trainer Guillermo Abascal spricht im Cornaredo mit Journalisten. Gabriele Putzu, TI-PRESS (30. September 2018)

FCL-Sportchef Remo Meyer könnte die Fussball-Schweiz mit einem Trainer-Coup überraschen. Gemäss unseren Informationen ist der 30-jährige Spanier Guillermo Abascal im Gespräch als Nachfolger des am Montag freigestellten Thomas Häberli. Abascal war von Mitte April bis Anfang Oktober 2018 Trainer des FC Lugano. Er rettete die Tessiner vor dem Abstieg. Doch in nur 17 Super-League-Spielen (1,24 Punkte pro Match) bekam er die Chance des impulsiven Präsidenten Angelo Renzetti. Der Jungtrainer aus Sevilla machte sich in der Schweiz dennoch einen Namen als moderner, offensiv orientierter Coach. Vor Lugano hatte er den Challenge-Ligisten Chiasso erfolgreich trainiert.